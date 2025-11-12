Investigadores de la UA y la UMH avisan de los cambios bruscos que sufren las zonas áridas

Un equipo de investigadores de la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) ha descubierto que la biodiversidad de las zonas áridas del planeta, es decir, la variedad de plantas, animales y microorganismos que viven en desiertos, estepas o sabanas, no disminuye de forma gradual cuando aumenta la sequedad, sino que responde de manera repentina y drástica al alcanzar ciertos niveles de aridez.

El hallazgo es especialmente importante en el contexto del cambio climático, que está provocando un aumento general de la aridez en muchas regiones del planeta, incluida la zona mediterránea. De hecho, Alicante está ya considerada como la tercera provincia más árida de la península. El considerable aumento de las zonas áridas en el sudeste nacional en los últimos 10 años ha provocado que Murcia y Alicante se sumen a Almería como las provincias con más superficie en constante proceso de desertificación.

El trabajo, liderado por el investigador del Departamento de Ecología de la UA, Jon Morant, analiza la riqueza taxonómica y trófica de múltiples organismos (desde bacterias hasta mamíferos) a través de 290 zonas áridas a nivel mundial. Los resultados muestran que la pérdida de biodiversidad no ocurre de forma lineal, sino que existen umbrales específicos de aridez (valores entre 0.45 y 0.95 en el índice de aridez) tras los cuales la diversidad puede caer entre un 19 % y un 54 %.

Degradación del suelo en el Pantano de Crevillent como consecuencia de la sequía / Antonio Amorós

El estudio también evidencia que la presión humana, el cambio climático y las alteraciones en el uso del suelo disparan estas pérdidas, afectando la estabilidad y los procesos ecológicos que mantienen los ecosistemas. Cuando una zona árida supera uno de esos umbrales, el paisaje puede transformarse rápidamente: desaparecen algunas especies de plantas que antes retenían la humedad del suelo, los animales que dependían de ellas pierden su alimento o refugio, y el terreno se degrada con mayor facilidad.

Esto puede afectar no solo a la naturaleza, sino también a las comunidades humanas que viven en esas regiones, ya que se reduce la fertilidad del suelo, la disponibilidad de agua y los recursos naturales. Y es que las zonas áridas cubren aproximadamente el 41 % de la superficie terrestre y albergan entre el 30 % y el 40 % de la biodiversidad global. Según la investigación, estos hábitats son vitales no solo porque sustentan a una gran parte de los organismos vivos del planeta, sino también porque proporcionan servicios ecosistémicos esenciales para la supervivencia humana y la estabilidad ecológica.

Regiones áridas del mundo delimitadas con bordes blancos y sus correspondientes valores medios de aridez. / INFORMACIÓN

Un aviso para conservar

Esta investigación subraya la importancia de implementar estrategias que reduzcan las degradaciones del medio ambiente causadas por la presión humana y que promuevan la recuperación de la vegetación para proteger la diversidad biológica y las funciones ecosistémicas en contextos de incremento de la aridez debido al cambio climático.

"El fortalecimiento de estas áreas con medidas de conservación y restauración es crucial, no solo para mantener su biodiversidad única, sino también para asegurar la provisión continua de servicios ecosistémicos que benefician tanto a la naturaleza como a las comunidades humanas que dependen de ellas", asegura el investigador de la UA.