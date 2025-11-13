Los académicos urgen políticas para actuar frente al cambio climático

Una obra clave pensada para estar presente en las agendas de los que toman decisiones. Bajo el título Diez retos del territorio valenciano, la Universidad de València, en coordinación con la de Alicante, acaba de publicar un trabajo colectivo que parte del principio básico de la necesidad de “pensar para actuar”, como explican sus creadores. La emergencia climática cobra un especial protagonismo dentro del libro que fue presentado este jueves en la sede universitaria Rafael Altamira.

Un total de 21 destacados autores y autoras de áreas como la Arquitectura, la Economía, la Geografía y la Sociología han realizado un diagnóstico de la situación económica, social y ambiental en la que se encuentra la Comunidad, además de hacer aportaciones para afrontar los desafíos que ya tiene delante y los que vendrán.

Ester Alba, vicerrectora de Cultura y Sociedad de la Universidad de València, destacó estar "ante un esfuerzo compartido de profesionales y académicos con el objetivo de marcar una hoja de ruta para las políticas valencianas ante un momento complejo de desafíos, con un cambio climático cada vez más acelerado a tenor de los frecuentes episodios que hemos sufrido". Fue inevitable aludir a la dana de Valencia que, como expresó la responsable académica, "ha dejado en evidencia los déficits en la planificación del territorio y las políticas no aplicadas".

La dana ha dejado en evidencia los déficits en la planificación del territorio y las políticas no aplicadas Ester Alba — Vicerrectora de la Universidad de Valencia

El catedrático de Análisis Geográfico y Regional de la UA, José Fernando Vera, coordinador de la publicación, junto a Jorge Olcina, destacó su aspiración de que los retos señalados sirvan "como argumento para las políticas públicas y para transferir conocimiento a la sociedad y para avanzar en prácticas sostenibles".

Estos retos tienen que servir como argumento para las políticas públicas y para transferir conocimiento a la sociedad José Fernando Vera — Catedrático de la UA

Las pérdidas por sequías, inundaciones y otros desastres climáticos pasan factura / Pedro Armestre

Por su parte, el conocido climatólogo destacó que el mayor reto al que se enfrenta el territorio valenciano en los próximos años es la adaptación al proceso imparable de cambio climático que estamos viviendo. Frente a ello, apeló a superar la etapa de los enfrentamientos entre las administraciones "porque así no avanzan las sociedades y ahora estamos en un momento en el que necesitamos eso ante el contexto social en el que vamos a vivir", dijo. "Si no cambia difícilmente vamos a superar estos retos", apostilló Olcina.

Hay que superar la etapa de los enfrentamientos entre las administraciones ante la emergencia climática Jorge Olcina — Catedrático de la UA

El catedrático emérito de Geografía Humana en la Universidad de Valencia, Joan Romero, aplaudió el intento de acortar las distancias académicas en el país y señaló el libro como el camino, al unir a profesores y académicos de toda la Comunidad. Lamentó la mirada cortoplacista de los políticos y aseguró que la vulnerabilidad ambiental ha venido para quedarse. "Si no se consiguen mayorias sociales suficientes que entiendan que estamos ante desafíos colectivos importantes no habrá virajes en las políticas públicas", advirtió.

Las evidencias científicas están claras y habrá fenómenos más extremos que tendrán impactos territoriales y sectoriales Joan Romero — Catedrático emérito Universidad de Valencia

El profesor puso el foco en que las evidencias científicas están claras y en que habrá fenómenos más extremos que tendrán impactos territoriales y sectoriales en el arco mediterráneo español., en concreto, en la agricultura, el turismo y el agua.

Vehí­culos dañados por la dana en el polí­gono industrial Ronda Sequia de Meses de Xàtiva / Agustín Perales

Demografía, litoral e infraestructura verde

Así, en el libro, los expertos han hecho referencia a los retos demográficos de la sociedad valenciana como son la bajada de la natalidad, la migración y el vaciamiento de las áreas rurales del interior. Los autores de este capítulo inciden en que hay que tomar medidas sobre las condiciones de vida, especialmente, de la población mayor y de las mujeres, así como educar a la ciudadanía en la diversidad.

Igualmente, abordan la aportación de las ciudades pequeñas y medianas en el sistema urbano como lugares que ofrecen un entorno propicio para la innovación local, con una calidad de vida con menores costes. Sin embargo, se señalan como retos las limitaciones de servicios y de inversión económica, así como la pérdida de población.

Sobre las áreas metropolitanas, sus autores advierten de que estas zonas requieren una acción coordinada que trascienda la visión municipalista ante la falta de coordinación supramunicipal. Proponen la movilidad sostenible y la promoción del transporte público, entre las soluciones, y señalan el parque inundable de La Marjaal de Alicante como una experiencia exitosa.

Asimismo, el manual trata las desigualdades de renta entre los municipios y se explican los motivos de esas diferencias de renta. Los escritores de este capítulo hacen referencia al salario y a las tasas de paro, pero también en las diferencias del capital humano derivadas de la educación. Un ámbito en el que reclaman aumentar las inversiones.

El litoral ocupa otro capítulo destacado en este manual, donde se aboga por un crecimiento sostenible, así como la calidad paisajística. Advierten de que buena parte de los municipios costeros tienen planes de ordenación urbana de más de treinta años, por lo que abogan por revisiones del planeamiento y la regeneración del suelo costero. Ponen el foco en la falta de planes de acción territorial supramunicipales y en la defensa del Pativel para apostar por espacios libres de uso público. "La visión global es necesaria y no va en contra de los municipios, nos enfrentamos a localismos", explicó Vera, quien tamién insistió en la necesidad de la regulación de las viviendas turísticas.

El trabajo también se detiene en la infraestructura verde valenciana y en la transición energética con la implantación de los parque solares a costa de la destrucción de paisajes tradicionales mediterráneos, tal y como explicó Olcina.