Universidad
La UA y Sha Wellness refuerzan su alianza para investigar en salud, bienestar y sostenibilidad
La cátedra, impulsada por los dueños de la clínica de famosos de l'Alfàs del Pi, colaborará con universidades internacionales de prestigio para mejorar la calidad de vida de as personas
Investigación en áreas como la arquitectura saludable y la salud preventiva, junto a colaboración con universidades internacionales de prestigio para llevar a la práctica los avances científicos en el bienestar de las personas. Son los objetivos que se ha marcado la Cátedra de la Universidad de Alicante (UA) SHA & AB Living Group de Innovación para la Salud de las Personas y el Planeta.
La institución académica y SHA Wellness Clinic, la conocida clínica de lAlfàs del Pi que atrae a los famosos y considerada como la mejor del mundo, han consolidado su alianza en el ámbito de la innovación en salud, bienestar y sostenibilidad a través de una entidad académica conjunta que, desde el pasado año, impulsa proyectos que combinan ciencia, tecnología, diseño y sostenibilidad, con el objetivo de mejorar la salud individual y la del entorno.
La cátedra se centra en la investigación aplicada, la divulgación científica y la incorporación de tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial, en los ámbitos de la salud y el bienestar. Entre las próximas acciones, destacan la organización de foros y congresos internacionales, la colaboración en publicaciones científicas, la promoción de estudios, junto con otras instituciones académicas del mundo.
La rectora de la UA, Amparo Navarro, visitó las instalaciones alicantinas de la firma, que, además cuenta con un resort en el Caribe Mexicano y que está construyendo un complejo en Emiratos Árabes. La responsable académica mantuvo un encuentro con el presidente del grupo, Alfredo Bataller Parietti, y la vicepresidenta, Graciela Pineda. La reunión permitió reforzar la colaboración entre ambas instituciones y revisar los avances de la cátedra, que actúa como espacio de cooperación estratégica entre la Universidad y el grupo empresarial AB Living.
La comisión mixta de la cátedra la forman el presidente de la comisión y director de Relaciones y Proyectos Institucionales de la UA, Juan Llopis; el director de la Cátedra, Alejandro Martínez Rodríguez, catedrático en Ciencias de la Salud e investigador de la Universidad de Alicante; el vicerrector de Investigación, Juan Mora Pastor; el Vicente Navarro, CEO del laboratorio Bioithas; y Manuel Bonilla, director corporativo de Innovación de SHA & AB Living Group.
Residencias sostenibles
Durante la visita, la delegación de la UA conoció los proyectos internacionales de expansión de SHA & AB Living Group, como las nuevas iniciativas en Cancún (México) y en los Emiratos Árabes Unidos, orientadas a la creación de espacios de bienestar y residencias sostenibles de referencia mundial.
La rectora Amparo Navarro destacó que “esta colaboración con SHA & AB Living Group permite a la Universidad de Alicante avanzar en la aplicación del conocimiento científico a los grandes retos de la sociedad actual. La salud y la sostenibilidad son ejes fundamentales de nuestra estrategia institucional, y alianzas como esta refuerzan nuestro compromiso con la innovación y la mejora de la calidad de vida de las personas”.
Por su parte, el presidente de SHA Wellness Clinic y AB Living Group, Alfredo Bataller, afirmó que “esta alianza refuerza nuestra apuesta por la investigación y la innovación como motores para mejorar la salud de las personas y del planeta”.
