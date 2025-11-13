La UA y Sha Wellness refuerzan su alianza para investigar en salud, bienestar y sostenibilidad

Investigación en áreas como la arquitectura saludable y la salud preventiva, junto a colaboración con universidades internacionales de prestigio para llevar a la práctica los avances científicos en el bienestar de las personas. Son los objetivos que se ha marcado la Cátedra de la Universidad de Alicante (UA) SHA & AB Living Group de Innovación para la Salud de las Personas y el Planeta .

La institución académica y SHA Wellness Clinic, la conocida clínica de lAlfàs del Pi que atrae a los famosos y considerada como la mejor del mundo, han consolidado su alianza en el ámbito de la innovación en salud, bienestar y sostenibilidad a través de una entidad académica conjunta que, desde el pasado año, impulsa proyectos que combinan ciencia, tecnología, diseño y sostenibilidad, con el objetivo de mejorar la salud individual y la del entorno.

La cátedra se centra en la investigación aplicada, la divulgación científica y la incorporación de tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial, en los ámbitos de la salud y el bienestar. Entre las próximas acciones, destacan la organización de foros y congresos internacionales, la colaboración en publicaciones científicas, la promoción de estudios, junto con otras instituciones académicas del mundo.

Las instalaciones del Sha Wellness en l'Alfàs. / INFORMACIÓN

La rectora de la UA, Amparo Navarro, visitó las instalaciones alicantinas de la firma, que, además cuenta con un resort en el Caribe Mexicano y que está construyendo un complejo en Emiratos Árabes. La responsable académica mantuvo un encuentro con el presidente del grupo, Alfredo Bataller Parietti, y la vicepresidenta, Graciela Pineda. La reunión permitió reforzar la colaboración entre ambas instituciones y revisar los avances de la cátedra, que actúa como espacio de cooperación estratégica entre la Universidad y el grupo empresarial AB Living.

La comisión mixta de la cátedra la forman el presidente de la comisión y director de Relaciones y Proyectos Institucionales de la UA, Juan Llopis; el director de la Cátedra, Alejandro Martínez Rodríguez, catedrático en Ciencias de la Salud e investigador de la Universidad de Alicante; el vicerrector de Investigación, Juan Mora Pastor; el Vicente Navarro, CEO del laboratorio Bioithas; y Manuel Bonilla, director corporativo de Innovación de SHA & AB Living Group.

Recreación del aspecto futuro de la isla privada de SHA en Emiratos Árabes. / Información

Residencias sostenibles

Durante la visita, la delegación de la UA conoció los proyectos internacionales de expansión de SHA & AB Living Group, como las nuevas iniciativas en Cancún (México) y en los Emiratos Árabes Unidos, orientadas a la creación de espacios de bienestar y residencias sostenibles de referencia mundial.

La rectora Amparo Navarro destacó que “esta colaboración con SHA & AB Living Group permite a la Universidad de Alicante avanzar en la aplicación del conocimiento científico a los grandes retos de la sociedad actual. La salud y la sostenibilidad son ejes fundamentales de nuestra estrategia institucional, y alianzas como esta refuerzan nuestro compromiso con la innovación y la mejora de la calidad de vida de las personas”.

Por su parte, el presidente de SHA Wellness Clinic y AB Living Group, Alfredo Bataller, afirmó que “esta alianza refuerza nuestra apuesta por la investigación y la innovación como motores para mejorar la salud de las personas y del planeta”.