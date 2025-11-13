Enchufes, aparcar con sombra y menos mosquitos: las demandas más votadas de la UA

Más enchufes en aulas, aparcamientos con sombra y control de mosquitos. Son las tres propuestas más votadas por la comunidad universitaria en los Presupuestos Participativos de Universidad de Alicante (UA). Los alumnos y el personal pidieron desde una sala de lactancia, hasta zonas de relajación en el campus.

Tras la votación de las propuestas de los Presupuestos Participativos 2026 de la Universidad de Alicante, celebrada entre los días 1 y 15 de octubre de 2025, se han seleccionado diez propuestas, de un total de 79 seleccionadas. Hay 200.000 euros de fondos.

De este modo, las diez propuestas seleccionadas han sido, por orden de votación y con sus respectivos presupuestos: “Más enchufes en aulas” (40.000 euros), “Aparcamientos con sombra” (40.000 euros), “Mosquitos e insectos” (18.150 euros), “Gatos UA” (2.500 euros), “Conocer para proteger: protocolo de atención, censo y seguimiento veterinario de la fauna del campus” (5.000 euros), “Reforma y modernización del Aulario I” (40.000 euros), “Creación de la Casa del Estudiante” (40.000 euros), “Más microondas” (3.000 euros), “Instalación de espacios seguros y actuaciones para la protección de patos” (5.000 euros) y “Más bancos y mesas” (5.000 euros).

El alumnado ha situado como propuesta más votada “Más enchufes en aulas”, que ha recibido 977 votos, seguida de “Gatos UA” y “Conocer para proteger”. En el caso del PDI (personal docente investigador), la propuesta preferida ha sido “Aparcamientos con sombra”, con 173 votos, mientras que para el colectivo PTGAS (Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios) ha destacado igualmente esta iniciativa, con 207 votos, seguida de “Mosquitos e insectos” y “Gatos UA”.

Arranca el curso en la Universidad de Alicante / Pilar Cortés / Pilar Cortés

Sistema de selección

Los Presupuestos Participativos de la Universidad de Alicante (PPUA) son una iniciativa impulsada por el equipo de dirección de la UA con el objetivo de fomentar la implicación directa de toda la comunidad universitaria en la definición de las actuaciones a las que se destina una parte del presupuesto institucional.

La elección de las propuestas ganadoras se ha hecho siguiendo el sistema de representatividad implantado en 2023 para asegurar la participación equilibrada de todos los colectivos: alumnado, personal docente e investigador y personal técnico, de gestión, administración y servicios.

Las tres primeras propuestas se han elegido como las más votadas por cada colectivo, garantizando así su representación. El resto se ha determinado según el número total de votos agregados de toda la comunidad universitaria, hasta completar el presupuesto global de la convocatoria.