Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Universidad

Francisco Martín Irles, nuevo secretario del Consejo Social de la UA

El vocal del órgano universitario, que el próximo mes tiene que aprobar el presupuesto de 2026, toma el relevo de Aránzazu Calzada

El Consejo Social de la UA en imagen de archivo.

El Consejo Social de la UA en imagen de archivo. / Información

A. Fajardo

A. Fajardo

Francisco Martín Irles ha tomado el relevo como secretario del Consejo Social de la Universidad de Alicante (UA), en sustitución de Aránzazu Calzada. El nombramiento se ha oficializado esta semana en el destacado órgano de la institución académica que encara un momento clave por la aprobación del presupuesto para 2026, prevista para el próximo mes de diciembre.

El presidente del Consejo Social, Adolfo Utor, CEO de Balearia, ha firmado el cambio en el organigrama de la entidad de manera que Irles, presidente de la comisión de Asuntos Económicos y vocal del Consejo Social, designado por los colegios profesionales de la Comunidad Valenciana, pasará a hacerse cargo de la Secretaría.

Arranca el curso en la Universidad de Alicante

Arranca el curso en la Universidad de Alicante

Ver galería

Arranca el curso en la Universidad de Alicante / Pilar Cortés / Pilar Cortés

Interinidad

De cualquier forma, el órgano participativo que representa a la sociedad en la Universidad se encuentra en estos momentos a la espera de su renovación, con el previsible nombramiento como presidente del empresario César Quintanilla, quien acaba de tomar las riendas de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) en Alicante.

Noticias relacionadas y más

El Boletín de las Cortes Valencianas reflejó el pasado 17 de octubre la propuesta del todavía presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de nombrar al alicantino al frente del órgano universitario que hace tiempo se encontraba en una situación de interinidad, pues había caducado el mandato de Adolfo Utor, designado en febrero de 2019.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
  2. El principal proveedor de turrón y chocolate de Mercadona gana más de 10 millones de euros en el último año
  3. Educación contempla el confinamiento de alumnos en colegios e institutos ante una dana imprevista
  4. Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
  5. El Gobierno llevará a la Generalitat a los tribunales si no anula las medidas contra los derribos de las casas de Babilonia en Guardamar
  6. Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura
  7. El SEPE busca trabajadores con la educación básica y sin experiencia: sueldo de hasta 30.000 euros
  8. Un autónomo, preocupado por su futura pensión: paga 400 euros de cuota y cuando se jubile cobrará 1.000 euros al mes

Francisco Martín Irles, nuevo secretario del Consejo Social de la UA

Francisco Martín Irles, nuevo secretario del Consejo Social de la UA

Una alicantina desmonta un mito del envejecimiento: hacerse mayor no implica hablar peor

Una alicantina desmonta un mito del envejecimiento: hacerse mayor no implica hablar peor

Más de 270 alumnos de la provincia y Murcia compiten en la Olimpiada de Biología del CEU en Elche

Los académicos urgen políticas para actuar frente al cambio climático

Los académicos urgen políticas para actuar frente al cambio climático

La UA y el resort SHA de l'Alfàs refuerzan su alianza para investigar en longevidad y microbiota

La UA y el resort SHA de l'Alfàs refuerzan su alianza para investigar en longevidad y microbiota

Sufrir una enfermedad grave con más de 50 años aumenta la probabilidad de divorcio

Sufrir una enfermedad grave con más de 50 años aumenta la probabilidad de divorcio

La comunidad universitaria quiere más enchufes, aparcar con sombra y menos mosquitos

La comunidad universitaria quiere más enchufes, aparcar con sombra y menos mosquitos

¿Sabes los números de tu empresa en tiempo real? Una firma de la UMH de Elche tiene el software con la respuesta

¿Sabes los números de tu empresa en tiempo real? Una firma de la UMH de Elche tiene el software con la respuesta
Tracking Pixel Contents