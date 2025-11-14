Universidad
Francisco Martín Irles, nuevo secretario del Consejo Social de la UA
El vocal del órgano universitario, que el próximo mes tiene que aprobar el presupuesto de 2026, toma el relevo de Aránzazu Calzada
Francisco Martín Irles ha tomado el relevo como secretario del Consejo Social de la Universidad de Alicante (UA), en sustitución de Aránzazu Calzada. El nombramiento se ha oficializado esta semana en el destacado órgano de la institución académica que encara un momento clave por la aprobación del presupuesto para 2026, prevista para el próximo mes de diciembre.
El presidente del Consejo Social, Adolfo Utor, CEO de Balearia, ha firmado el cambio en el organigrama de la entidad de manera que Irles, presidente de la comisión de Asuntos Económicos y vocal del Consejo Social, designado por los colegios profesionales de la Comunidad Valenciana, pasará a hacerse cargo de la Secretaría.
Interinidad
De cualquier forma, el órgano participativo que representa a la sociedad en la Universidad se encuentra en estos momentos a la espera de su renovación, con el previsible nombramiento como presidente del empresario César Quintanilla, quien acaba de tomar las riendas de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) en Alicante.
El Boletín de las Cortes Valencianas reflejó el pasado 17 de octubre la propuesta del todavía presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de nombrar al alicantino al frente del órgano universitario que hace tiempo se encontraba en una situación de interinidad, pues había caducado el mandato de Adolfo Utor, designado en febrero de 2019.
