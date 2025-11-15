El Comité Olímpico Internacional reconoce la labor de una investigadora de la UA sobre el skateboarding y el olimpismo
La doctoranda María Teresa Pascual Galiano ha sido la única española seleccionada para participar en un seminario olímpico internacional celebrado en Grecia
La investigadora de la Universidad de Alicante María Teresa Pascual Galiano, doctoranda en el programa de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y miembro del Centro de Estudios e investigación Olímpicos de la Universidad de Alicante (CEIOUA), ha participado en el 32nd International Seminar donde Olympic Studies for Postgraduate Students, celebrado en Olimpia (Grecia) la semana pasada y organizado por la Academia Olímpica Internacional (IOA).
María Teresa Pascual ha sido la única investigadora española que ha conseguido una beca del Comité Olímpico Internacional (COI) para participar en este prestigioso seminario internacional y una de las seis personas seleccionadas de todo el mundo.
La beca del COI está pensada para investigadores que desarrollan trabajos vinculados con el olimpismo, la educación y el deporte. Pascual Galiano presentó el proyecto «The evolution and social perception of skateboarding: from urban streets to the Olympic Games», en que analiza el recorrido del skateboarding desde su origen como práctica urbana hasta su incorporación en el programa olímpico, así como su percepción social y su potencial educativo y cultural.
El proceso de selección valoró la trayectoria académica, la calidad científica del proyecto y su contribución a los valores y la cultura olímpica. La candidatura de la investigadora de la UA destacó entre propuestas procedentes de varios países.
Seminario
Durante el seminario, celebrado en la sede histórica de Olimpia, María Teresa Pascual expuso parte de los resultados de su proyecto y participó en debates y sesiones de trabajo con especialistas internacionales en historia, educación y sociología del deporte.
Esta experiencia ha permitido a la investigadora de la UA establecer nuevas colaboraciones académicas y reforzar la proyección internacional de su investigación, orientada a promover el olimpismo como motor educativo, cultural y social, y a visibilizar nuevas expresiones deportivas dentro del movimiento olímpico.
Trayectoria y vinculación con la UA
Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Alicante, Pascual Galiano obtuvo el premio Extraordinario de Fin de Grado. También es titulada en el máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria y en el máster en Investigación Educativa por la UA.
Actualmente, cursa el doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD), dentro del área de Expresión Corporal del Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas, donde centra su investigación en el olimpismo, la cultura deportiva y la educación en valores a través del deporte.
