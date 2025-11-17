La UA presenta una amplia programación para el 25N

La Universidad de Alicante conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25N, con una extensa programación de actividades académicas, culturales y formativas que se desarrollarán a lo largo de los meses de noviembre y diciembre. En total, serán una veintena de iniciativas organizadas desde distintos vicerrectorados, centros, institutos de investigación y unidades de la institución dirigidas a la sensibilización social.

El acto institucional, protagonista principal del programa conmemorativo, tendrá lugar el 28 de noviembre, a las 12:30 horas, en el salón de actos del aulario II. Contará con la participación de Amparo Navarro, rectora de la Universidad de Alicante, acompañada por representantes del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social y de otros vicerrectorados y organismos de la comunidad universitaria.

Este acto del programa incluye un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia de género, la lectura del manifiesto elaborado por la Red de Unidades de Igualdad de Género de las Universidades Españolas para la Excelencia Universitaria (RUIGEU), que será a cargo de representantes del Voluntariado contra las Violencias Machistas, y la entrega de los premios de la I edición del concurso “Reto Creativo 20S-UA activa contra la violencia machista”. La jornada se cerrará con la actuación musical de Kala, uno de los grupos ganadores del V Concurso de Bandas Emergentes de InteractUA.

Además del acto central, la programación se articula en varios bloques temáticos como el relacionado con los cursos, conferencias y charlas. En este apartado, la UA acogerá diversas iniciativas como la Jornada sobre “Inteligencia Artificial y Violencias contra las Mujeres”, el 24 de noviembre a las 10 horas en el salón de grados Rector Ramón Martín Mateo, organizada junto con la Generalitat Valenciana; el seminario sobre “Abordaje de la violencia de género en el sistema sanitario: perspectiva desde el Trabajo Social sanitario”, el 25 de noviembre en el edificio Germán Bernácer a las 16 horas; el seminario sobre “La visión integral de la Violencia de Género en 2025, violencia y redes sociales”, los días 27 y 28 de noviembre en el salón de grados de Facultad de Derecho, y la charla “Mujeres y Educación en la primera mitad del siglo XX: una maestra de Villena, Pilar Hernando Asensio”, en la Facultad de Educación, el 2 de diciembre a las 10 horas.

Completan esta parte de la agenda el diálogo literario “Archivo latente: poéticas y contratestimonios”, el 20 de noviembre online a las 17:30 horas; la conferencia “Violencia médica contra las mujeres en las obras de Beatriz Cabur”, el 27 de noviembre online a las 17 horas, y el taller "De la Calma a la Potencia: Gimnasia Natural y la Activación de la Seguridad Femenina”, que tendrá lugar en la sala de aeróbic del Pabellón de Deportes, el 25 de noviembre a las 15 horas.

Otra de las secciones del programa tiene que ver con actividades dedicadas a la sensibilización. Aquí, la comunidad universitaria podrá participar en talleres y acciones colectivas como “Pulseras con conciencia”, el 21 de noviembre, “Madejas contra la violencia de género”, el 24 de noviembre, o “Las paredes que nos encierran”, el 25 de noviembre, propuestas que invitan a la reflexión a través del arte y la creatividad. Del mismo modo, el 28 de noviembre se celebrará la caminata “Caminamos por su recuerdo”, impulsada por la Facultad de Ciencias, en homenaje a las víctimas.

Actividades culturales

Las actividades culturales relacionadas con la conmemoración de este día internacional suponen, tradicionalmente, uno de los puntos fuertes del programa. El Paraninfo de la UA acogerá las representaciones “Ercás”, de la compañía Silvia Batet, el 25 de noviembre, y “Bésame 2.0. Teatro y danza contra la violencia de género”, con función matinal dirigida a institutos, el 26 de noviembre.

Las proyecciones y exposiciones completan la extensa programación con propuestas como la película “La verdad de Soraya M.”, en la Sede Universitaria de Elda, el 5 de diciembre a las 19 horas, y las muestras “Solo Sí es Sí”, en la Sala Trànsit del 21 de noviembre al 5 de diciembre, y “De súbditas a ciudadanas. España 1965-1995”, en la Casa de Cultura de Callosa d’en Sarrià, del 21 de noviembre al 12 de diciembre. Por su parte, el Museo de la Universidad de Alicante (MUA) ofrecerá la visita guiada “Arte actual para reivindicar el 25N”, el mismo 25 de noviembre a las 10 horas.

Con esta programación, la Universidad de Alicante reafirma año tras año su compromiso institucional con la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres y promueve, a su vez, la reflexión colectiva, el conocimiento y la acción cultural como herramientas para avanzar hacia una sociedad libre de violencias machistas.