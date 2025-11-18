El CEU de Elche analiza cómo las competencias transversales pueden transformar la adolescencia

La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Elche celebró la pasada semana una nueva edición de ORIENTA, el encuentro formativo dirigido a orientadores, jefes de estudio y directores de colegios e institutos de la provincia de Alicante. Más de setenta profesionales asistieron en el Aula Magna de la sede de Carmelitas a una sesión de trabajo centrada en cómo las competencias transversales contribuyen al desarrollo integral del alumnado en la etapa adolescente.

La sesión, titulada “Orientar para transformar: competencias transversales en la adolescencia”, fue impartida por Alejandra Cortés Pascual, doctora en Ciencias de la Educación y profesora titular de la Universidad de Zaragoza. La ponente abordó los desafíos actuales de la orientación educativa y defendió un enfoque proactivo, con la integración de competencias socioemocionales y comunicativas —como el autoconocimiento, la gestión emocional, la comunicación efectiva, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo— como eje de la acción tutorial y el acompañamiento en los centros.

Según expuso Cortés, la adolescencia constituye una etapa de alto potencial formativo y, al mismo tiempo, de vulnerabilidad, por lo que el papel de los equipos de orientación resulta decisivo para generar condiciones de bienestar, pertenencia y sentido. Con ese propósito, propuso metodologías activas, entornos de aprendizaje significativos, dinámicas de feedback reflexivo y liderazgo compartido entre el profesorado y el alumnado, de modo que el trabajo competencial conecte lo cognitivo con lo emocional y lo ético.

La jornada también incidió en la relación entre orientación y bienestar emocional. Desde esta perspectiva, se planteó que la escuela debe favorecer espacios seguros de expresión y confianza y que el acompañamiento ha de ser integral, implicando a docentes, familias y estudiantes para mejorar la convivencia y prevenir situaciones de malestar.

Con más de una década de trayectoria, ORIENTA se ha consolidado como punto de encuentro provincial para profesionales de la orientación educativa. Impulsada por el Campus de Elche del CEU UCH, la iniciativa ofrece un espacio de actualización y de intercambio de buenas prácticas, con ediciones anteriores dedicadas a asuntos como la inteligencia emocional, la escuela inclusiva, el bienestar y la salud mental adolescentes o el liderazgo educativo. El programa se alinea con el compromiso del CEU por fortalecer la formación continua del profesorado y mejorar el acompañamiento del alumnado en etapas clave de su desarrollo.