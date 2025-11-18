El CEU impulsa vocaciones científicas entre 270 estudiantes en su Olimpiada de Biología y Salud

En un momento en el que las ciencias de la salud ocupan un lugar central en el debate público, conocer biología ya no es solo una materia del currículo, sino una puerta de entrada para comprender cómo funciona el mundo natural, cómo se comporta una célula o cómo se expresa una enfermedad. Con ese espíritu arrancó en el Palacio de Congresos de Elche la III Olimpiada de Biología y Salud, una iniciativa de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) que este año ha reunido a más de 270 estudiantes de Bachillerato procedentes de 15 centros educativos de Alicante y Murcia.

La jornada inaugural convirtió el auditorio en un gran espacio de aprendizaje activo, donde los alumnos recibieron una primera aproximación al método científico, a la investigación biomédica y a la importancia de formular preguntas bien planteadas para interpretar el mundo a través de datos y observación.

La biología como base de las ciencias de la salud

Para la universidad, la apuesta por esta Olimpiada responde a una convicción clara: la biología constituye el origen común de todas las disciplinas vinculadas a la salud. Desde la fisiología al estudio del microbiota, desde la anatomía a la bioquímica, los cimientos del conocimiento sanitario residen en comprender cómo se organiza y se transforma la materia viva.

El catedrático José Miguel Soria, coordinador académico de la iniciativa, lo resume así: “La biología es el lenguaje que permite entender cómo trabaja una célula, un tejido o un órgano. Si los estudiantes se familiarizan con esa base desde el Bachillerato, el salto a la universidad es más natural y más sólido”.

Por eso, la Olimpiada no se limita a un concurso académico. Es una herramienta diseñada para acercar el razonamiento científico a los jóvenes, para mostrarles cómo se construye una investigación y cómo la ciencia puede aplicarse a cuestiones que afectan directamente a la vida y la salud.

Un puente entre el aula de Bachillerato y la cultura científica universitaria

La actividad, impulsada desde las titulaciones de Fisioterapia, Enfermería y Odontología del CEU de Elche, propone a los estudiantes un reto poco habitual en Secundaria: desarrollar un proyecto de investigación real, con hipótesis, análisis y presentación de resultados en formato póster, siguiendo la estructura de un congreso científico universitario.

Durante la jornada de formación, los profesores del CEU explicaron cómo identificar un problema de investigación, cómo diseñar un protocolo y qué herramientas se utilizan para exponer conclusiones con claridad y rigor. Este acompañamiento docente —una de las novedades de esta edición— sustituye el modelo anterior de tutorización por estudiantes universitarios.

“Que los profesores acompañen a los equipos desde el inicio permite que los proyectos tengan una base más sólida y una orientación científica más precisa”, señala Soria. “Además, aporta distintas miradas disciplinarias: desde la biología celular hasta la fisiología o la química”.

Más de 270 participantes de 15 centros educativos

En esta tercera edición participan los colegios El Valle, Agustinos, Sagrada Familia de Elda, Aitana de Torrellano, Padre Dehon de Novelda, CEU Jesús María, Magno de Alenda, Teresianas, La Devesa, Newton y La Asunción de Elche, San Pablo CEU de Murcia, Altozano, Carmelitas de Elche y Carmelitas de Elda, además del IES Cayetano Sempere.

Cada equipo, formado por entre seis y ocho alumnos, trabajará durante los próximos meses en una investigación vinculada a la biología o la salud. Las memorias de los proyectos se entregarán a finales de enero, y los mejores equipos participarán en la fase final en abril, donde defenderán sus resultados ante el jurado universitario.

Fomentar el pensamiento crítico y despertar vocaciones

La Olimpiada nació con una intención clara: crear una conexión real entre la enseñanza preuniversitaria y la cultura científica de la universidad. En ediciones anteriores, los proyectos finalistas abordaron temas como la regeneración celular, la contaminación microbiológica, la fisiología del ejercicio o el estudio del microbiota. Para muchos de esos estudiantes, la experiencia fue determinante a la hora de elegir una carrera en Ciencias de la Salud.

El CEU UCH destaca que esta iniciativa también desarrolla habilidades transversales clave como el pensamiento crítico, el análisis de datos, la capacidad para trabajar en equipo y la comunicación científica. Habilidades que, según el profesorado, son cada vez más necesarias en un contexto en el que la ciencia, la salud y la tecnología ocupan un papel central en la sociedad.

Biología para comprender, investigar y transformar

Para el catedrático Soria, esta actividad muestra con claridad que la ciencia no es un conocimiento abstracto, sino algo que se experimenta, se pregunta y se pone a prueba. “Cuando los alumnos investigan por sí mismos —afirma—, la biología deja de ser un contenido teórico y se convierte en una forma de mirar la realidad”.

Ese enfoque práctico es también un reflejo del modelo educativo del CEU UCH, centrado en el aprendizaje activo y en el acompañamiento cercano del profesorado. La Olimpiada se ha consolidado como una plataforma para cultivar el interés por la ciencia entre los jóvenes y para mostrarles que la biología no es una asignatura más, sino un instrumento esencial para entender el cuerpo humano, la salud y los desafíos biomédicos del futuro.