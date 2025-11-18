El dolor menstrual, a examen: la ciencia rompe el silencio desde Elche

La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Elche ha puesto en marcha un ensayo clínico innovador para evaluar si la radiofrecuencia y el ejercicio terapéutico pueden convertirse en alternativas no farmacológicas eficaces para aliviar el dolor menstrual. La iniciativa surge desde la Cátedra de Suelo Pélvico Capenergy, en colaboración con la Clínica Ginecológica Juana Lafaja, y se enmarca en la línea de investigación del CEU centrada en salud femenina y fisioterapia basada en evidencia.

El proyecto está dirigido por las profesoras Cristina Orts Ruiz y Cristina Salar Andreu, especialistas en fisioterapia del suelo pélvico, y pretende aportar nuevas herramientas clínicas para un trastorno muy común entre mujeres jóvenes: la dismenorrea primaria, responsable de dolor menstrual intenso sin patología ginecológica asociada y que afecta a la mayoría de adolescentes y mujeres menores de 25 años.

Investigar para visibilizar un problema cotidiano

La dismenorrea primaria es un cuadro que combina dolor pélvico severo, cólicos, fatiga, náuseas o lumbalgia durante los días previos o iniciales de la menstruación. Su prevalencia varía entre el 60% y el 90% en mujeres jóvenes, según distintos estudios internacionales. Sin embargo, continúa siendo un problema infradiagnosticado, a menudo normalizado por las propias pacientes o limitado a tratamientos analgésicos puntuales.

Ese dolor recurrente afecta a la vida diaria: condiciona actividades sociales y deportivas, altera el rendimiento académico y constituye una de las principales causas de absentismo escolar entre adolescentes y universitarias. Pese a su impacto, pocas mujeres reciben un abordaje sanitario específico o integral.

El equipo investigador parte de esta realidad: “La dismenorrea es muy frecuente, pero no por ello debe aceptarse sin más. Existen herramientas terapéuticas que pueden ayudar a reducir el dolor y mejorar la calidad de vida. Nuestro objetivo es estudiar esas alternativas con rigor científico”, explican las responsables del proyecto.

Un ensayo clínico doble ciego para analizar dos intervenciones complementarias

El estudio —“Efectividad de la radiofrecuencia y el ejercicio terapéutico en la sintomatología asociada a la dismenorrea primaria. Ensayo clínico aleatorizado”— contará con mujeres de entre 18 y 35 años que presenten dolor menstrual significativo (igual o superior a 5 en la escala EVA), ciclos regulares y ecografía ginecológica normal. El diseño es doble ciego, aleatorizado, y compara distintos protocolos terapéuticos para evaluar su eficacia real.

Quedarán excluidas las participantes con dismenorrea secundaria, embarazo, lactancia, uso de DIU, antecedentes recientes de radiofrecuencia u otras patologías ginecológicas, con el fin de garantizar la homogeneidad clínica del ensayo.

El equipo investigador está formado por las docentes del CEU, la ginecóloga Juana Lafaja Mazuecos, los doctores Jesús Sánchez Más y Sergio Montero Navarro, y la investigadora Axelle Deltour, vinculada al Plan Cantera CEU. La intervención clínica se desarrollará en la Clínica Ginecológica Juana Lafaja y en las instalaciones de la Cátedra Capenergy, ubicadas en el CEU de Elche. Las mujeres interesadas en participar pueden inscribirse en este formulario habilitado por el equipo investigador .

Radiofrecuencia y ejercicio: dos vías terapéuticas que ganan presencia en fisioterapia

La radiofrecuencia (RF) es una tecnología utilizada en fisioterapia para mejorar la vascularización profunda, modular la inflamación y favorecer la recuperación tisular. Se ha empleado con éxito en el tratamiento de lesiones musculoesqueléticas, cicatrices postquirúrgicas y disfunciones del suelo pélvico. Su aplicación controlada puede generar un efecto térmico que modifique la tensión muscular y mejore la circulación local. En el caso del dolor menstrual, el estudio analizará si la RF puede disminuir la sintomatología derivada de las contracciones uterinas dolorosas y del aumento de tensión en la musculatura pélvica.

El proyecto incorpora, además, un programa de ejercicio terapéutico centrado en la musculatura profunda del abdomen, la movilidad de la pelvis y la coordinación del suelo pélvico. Se trata de una intervención activa basada en la evidencia científica que indica que una musculatura más funcional puede influir positivamente en la percepción del dolor.

Según las investigadoras, “la combinación de ambas técnicas podría ofrecer un abordaje integral, no invasivo y complementario a los tratamientos farmacológicos habituales”. El objetivo es determinar si la suma de tecnología y movimiento mejora la sintomatología más que cada intervención por separado.

Una línea de trabajo consolidada en la Cátedra de Suelo Pélvico Capenergy

La investigación se integra en los trabajos previos desarrollados por la Cátedra Capenergy, una iniciativa de colaboración entre el CEU UCH y la empresa Capenergy Medical. Desde este espacio se han impulsado estudios sobre rehabilitación del suelo pélvico en mujeres que han superado cáncer de mama, en pacientes posparto y en casos de dolor pélvico crónico.

En todos ellos, el objetivo ha sido avanzar en terapias basadas en evidencia que aporten resultados aplicables a la práctica clínica. El ensayo sobre dolor menstrual supone un paso más en este enfoque, orientado a responder a una necesidad sanitaria presente en un grupo amplio de mujeres jóvenes.

Además del componente clínico, la iniciativa busca sensibilizar sobre la importancia de consultar a profesionales cuando el dolor menstrual limita la vida diaria. Con este fin, las investigadoras han puesto en marcha una campaña informativa en redes sociales destinada a mujeres que deseen participar en el ensayo. Todas las participantes recibirán información detallada, seguimiento clínico y acompañamiento fisioterapéutico durante el estudio. La participación es voluntaria y gratuita.

Una respuesta científica para un problema común

El equipo investigador subraya que el objetivo último es generar evidencia que permita mejorar el abordaje del dolor menstrual desde consultas de fisioterapia y ginecología. Si los resultados confirman la eficacia de las intervenciones, podrían establecerse nuevos protocolos terapéuticos aplicables a clínicas y centros especializados.

Mientras avanza el estudio, las investigadoras coinciden en un mensaje clave: el dolor menstrual no debe normalizarse. “La ciencia tiene la responsabilidad de ofrecer alternativas y mejorar la calidad de vida de las mujeres. Este ensayo busca precisamente aportar respuestas basadas en evidencia a una necesidad real”.