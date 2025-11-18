"Las matemáticas son muy creativas y a veces se enseñan de forma demasiado cerrada"

¿Por qué este título?

Es un libro que trata del ánimo matemático para resolver rápido en un sitio muy reflexivo, y pensamos que un lugar muy reflexivo era el cuarto de baño. La realidad es que forma parte de una saga que está haciendo Planeta, como por ejemplo "True Crime mientras haces caca", "Gestiona tu dinero mientras haces caca", "Haz este quiz mientras...", etc. Hay toda una saga así. Estos retos matemáticos eran casi todos los que llevo cinco años planteando en el programa Más de Uno en Onda Cero. Hemos hecho una recopilación, añadimos algunos exclusivos y quedaron 73 retos en el libro. No es cuestión de pasar demasiado tiempo en el baño, hay que ser efectivo. Además, siempre me ha parecido un lugar reflexivo. Antes nos llevábamos el bote de champú, ahora nos llevamos el móvil. Creo que no hay nada más sano que un libro fino para pensar un poco. Y también es ideal para compartir en un café.

Setenta y tres retos, ¿un número especial?

Sí, es un número muy matemático, muy especial. Se llama el número de Sheldon Cooper, de The Big Bang Theory, y me gustaba porque representa ese espíritu del buscador curioso. Son retos que no son matemáticos en apariencia, son de lógica y de pensamiento creativo. Siempre he defendido que las matemáticas son muy creativas y que a veces se enseñan de forma demasiado metódica o cerrada, cuando en realidad implican pensamiento abstracto, como el de los artistas.

¿A quién va destinado el libro? ¿Lo puede resolver cualquiera?

Es un libro muy finito, parece un libro de bolsillo, ideal para regalar porque cuesta menos de 10 euros. No tiene edad. El otro día vi a un padre con su hijo, el hijo tenía 4 años y resolvió un reto que el padre no. A veces los niños manejan mejor ese pensamiento creativo. No tiene edad.

El profesor y matemático Santi García Cremades, en el campus de la UMH / AXEL ALVAREZ

¿Puede lanzar uno de esos retos?

Sí. Este no está en el libro, pero refleja su espíritu. Si a 19 le quitas uno, es 20. ¿Cómo puede ser? Parece imposible porque 19 menos 1 es 18, pero la clave está en pensar de forma creativa. La solución es que está en número romano: XIX. Si le quitas una barra, el 1, es decir, la I, queda XX.

Decanos de Matemáticas alertan del bajo nivel de los estudiantes en matemáticas cuando llegan a la universidad. ¿Cómo ve el nivel actual?

Hay una dicotomía, a quienes se les dan muy bien las matemáticas llegan cada vez mejor preparados. Hay más excelencia, más notas de corte altas, más búsqueda de talento y más actividades para potenciarlo. Pero, también, está la otra línea, quienes no disfrutan nada las matemáticas se alejan antes. Esto suele marcarse en Primaria y se acentúa en tercero y cuarto de ESO. La sociedad también tiene parte de culpa, se presume de no saber matemáticas, cosa que no ocurre con otras áreas. Y algunos profesores han transmitido la idea de que las matemáticas son para listos, lo que es un error.

El autor del libro "Enigmas matemáticos para resolver mientras haces caca" / AXEL ALVAREZ

¿Qué habría que hacer para fomentar el interés?

Los profesores son los primeros divulgadores. Deben seducir y emocionar con su contenido. Las matemáticas no son frías. Son muy emocionales. Mandar 20 derivadas para casa ya no tiene sentido. Ahora hacen falta ejercicios creativos, didácticos e interactivos. Y con la llegada de la IA, necesitamos ser menos repetitivos y más creativos.

La Conselleria de Educación va a financiar proyectos para cambiar el método de enseñanza en los colegios e institutos. ¿Es el camino?

La innovación es necesaria, pero debe ir acompañada de evidencia. No podemos experimentar sin documentación. La didáctica de las matemáticas debe guiarnos. Ese tipo de proyectos va en el camino adecuado, aunque no sé si serán la solución.

Faltan profesores de matemáticas. Muchos matemáticos se van a empresas por la IA y terminan dando clase ingenieros o farmacéuticos. ¿Lo ve un problema?

Puede ser un problema. Un farmacéutico puede dar clase muy bien, pero en general las matemáticas requieren actitudes y aptitudes. Y eso no se aprende en un máster, sino con trabajo y curiosidad. Una solución sería diversificar el grado de matemáticas, como antes con la licenciatura, es decir, que haya un itinerario para investigación, otro para empresa y otro para docencia. Muchos quieren ser profesores, pero no ven claro ese camino porque el grado se vuelve muy complejo a partir de tercero. Sería bueno ofrecer una vía específica que combine cultura matemática con vocación docente.

¿Cree que la IA va a revalorizar las matemáticas?

De forma clarísima, va a cambiar nuestro mundo completamente, el laboral y el nivel usuario.El trabajo de fondo de la IA es profundamente matemático para los algoritmos, la optimización y los modelos. El matemático se está volviendo aún más imprescindible.