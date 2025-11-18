Fin al conflicto por Medicina en Alicante: los estudiantes de la UA empiezan las prácticas en hospitales

Casi tres décadas después de estallar un conflicto político y académico por la carrera de Medicina en la provincia, los estudiantes de la Universidad de Alicante (UA) han regresado a los hospitales para formarse. En total, 86 alumnos y alumnas han sido los primeros en ponerse la bata blanca para iniciar sus prácticas, once meses después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) avalara la necesidad de los estudios sanitarios en el campus de San Vicente por la alta demanda.

Fruto de aquella sentencia, que desestimó el recurso interpuesto por la Universidad Miguel Hernández (UMH), y fruto del pacto alcanzado entre las dos instituciones académicas y el Consell, para que ninguna universidad tuviera exclusividad sobre los centros sanitarios a la hora de formar a los futuros galenos, esta semana se ha materializado la solución poniéndose fin a años de incertidumbre.

Los estudiantes del tercer curso de Medicina de la UA han desembarcado en los centros Virgen de los Lirios (Alcoy), Hospital de Atención a Pacientes Crónicos y de Larga Estancia (San Vicente del Raspeig), Marina Baixa (La Vila Joiosa), Hospital Universitario del Vinalopó (Elche) y Doctor Balmis (Alicante), donde desarrollarán una parte esencial de su formación. Para tener más opciones donde formar a los alumnos de estudios sanitarios también ha sido clave la acreditación a contrarreloj, consumada en pleno agosto, de cuatro los hospitales públicos en universitarios: el Hospital de Dénia; Virgen de los Lirios (Alcoy); Marina Baixa de la Vila y Vega Baja de Orihuela.

"Estas prácticas permiten que el alumnado se acerque al entorno asistencial real desde los primeros cursos, una experiencia fundamental para su futuro profesional”, destaca la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Rocío Julià.

Según la institución académica, cada estudiante cuenta con dos figuras de referencia: un tutor clínico, que es personal facultativo del propio centro asistencial, y un tutor académico, perteneciente al profesorado de la Universidad de Alicante. Ambos coordinan el proceso y realizan el seguimiento del aprendizaje. Según Julià, “la combinación de tutores clínicos y académicos garantiza una supervisión completa y una integración efectiva entre teoría y práctica”.

Cada estudiante cuenta con dos figuras de referencia: un tutor clínico y uno académico

Los estudiantes de Medicina que inician sus prácticas en el Hospital Mare de Déu dels Lliris, de Alcoy / INFORMACIÓN

Observadores

De momento, el alumnado adopta inicialmente un papel observador, ya que contacto más intensivo con la práctica clínica llegará en sexto curso. Ahora, los futuros médicos tienen la oportunidad de aprender directamente de los profesionales sanitarios y conocer el funcionamiento del sistema asistencial. Posteriormente, se completa la experiencia con una fase de reflexión guiada. “Se trata de un proceso pedagógico muy valioso: el estudiante observa, aprende, y después reflexiona junto a su tutor”, añadió la decana.

Según la institución académica, la integración en los centros hospitalarios permite a los futuros médicos familiarizarse no solo con la relación médico-paciente, sino también con el trabajo en equipo y con el uso de herramientas y equipamiento clínico. En este sentido, Julià subrayó la importancia de que “comiencen a conocer la anamnesis (recopilación de información médica que realiza un profesional de la salud a través de una entrevista con el paciente.), la entrevista con el paciente y su familia que orienta el diagnóstico y el plan de actuación”.

Se trata de un proceso pedagógico muy valioso: el estudiante observa, aprende, y después reflexiona junto a su tutor Rocío Julià — Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud

El reparto

El acuerdo con el Consell establece un sistema de preferencias para las universidades, con el objetivo de que sus estudiantes puedan ocupar el 80 % de las plazas docentes de los hospitales asignados, pero incluye la posibilidad de que la universidad de referencia "autorice la realización de prácticas a otras universidades públicas o privadas de la provincia de Alicante, en un porcentaje no superior al 20 % de la capacidad docente máxima".

Así, la UA tiene como centros preferentes para las prácticas de Medicina, los Departamentos de Salud de Alcoy, Marina Baixa, Dénia y Torrevieja, así como los centros de Salud Pública de Alcoy, Benidorm, Dénia y Orihuela. Como centros complementarios, es decir las dependencias en las que pueden formarse como máximo un 20 % de los alumnos, están los departamentos de Salud de Alicante (Hospital General y San Juan), el de Elda, el Departamento de Salud de Elche Hospital General, el Departamento de Salud de Orihuela y los centros de Salud Pública de Alicante, Elche y Elda.

Los rectores de la UA y la UMH, reunidos con Mazón para abordar las prácticas de Medicina. / Jose Navarro

Por su parte, los estudiantes de la UMH de Medicina, Fisioterapia, Farmacia, Psicología y Podología y las titulaciones oficiales de postgrado tienen prioridad para formarse en los Departamentos de Salud de Alicante (Hospital General y San Juan), Elche Hospital General, Elda y los centros de Salud Pública de Alicante, Elche y Elda. Para estos mismos estudios, el convenio fija como centros complementarios los Departamentos de Salud de Alcoy, Marina Baixa, Orihuela, Dénia y Torrevieja, así como los centros de Salud Pública de Alcoy, Benidorm, Dénia y Orihuela.

Por otra parte, los estudiantes de Enfermería, Nutrición Humana y Dietética, Óptica y Optometría y Logopedia de la UA seguirán, como hasta ahora, teniendo prioridad para hacer prácticas en los Departamentos de Salud de Alicante (Hospital General y San Juan), Elche Hospital General, Alcoy, Marina Baixa y los centros de Salud Pública de Alicante, Elche, Alcoy, Benidorm y Dénia. Asimismo, podrán hacer uso del 20 % del espacio restante en los Departamentos de Salud de Elda, Orihuela, Dénia,Torrevieja y los centros de Salud Pública de Elda y Orihuela.