Ellis recibe el galardón San Alberto Magno de la Universidad de Alicante

La Fundación Ellis Alicante ha sido distinguida con el galardón San Alberto Magno 2025 de la Universidad de Alicante (UA). La entidad dirigida por Nuria Oliver, líder en investigación de la IA ética, responsable y centrada en el ser humano, ha logrado un nuevo reconocimiento, esta vez por su colaboración con los programas académicos y diversas actividades de la Facultad de Ciencias.

En el caso de esta entidad, el comité de selección ha valorado la implicación de la fundación en el programa de prácticas curriculares de Física y Matemáticas. La ceremonia de entrega se celebró el pasado 14 de noviembre en el Paraninfo de la Universidad de Alicante, en un emotivo acto que reunió a estudiantes premiados por su excelencia académica, sus familias y representantes del ámbito educativo y científico.

Para Ellis Alicante, este galardón representa "un honor y un respaldo a su foco en el talento joven brillante, en la investigación de excelencia con relevancia científica y social y en la colaboración entre la academia y la investigación". Asimismo, la entidad asegura que es "una motivación para seguir promoviendo iniciativas que fomenten las vocaciones científicas".

La organización ha dado su agradecimiento a la Universidad de Alicante y especialmente a su Facultad de Ciencias por este reconocimiento, así como a todos sus colaboradores, investigadores y donantes que hacen posible su trabajo. Además, ha reafirmado su compromiso de continuar apoyando el desarrollo del talento investigador de excelencia.

Nuria Oliver junto a su equipo en la sede de Ellis Alicante, en una imagen de archivo. / Jose Navarro

La primera unidad española

Ellis Alicante es una fundación privada sin ánimo de lucro, creada con el impulso de la Generalitat y con el apoyo de instituciones públicas y privadas, centrada en investigación en Inteligencia Artificial (IA) ética, responsable y para el bien social. Es la primera unidad española que forma parte de la red europea de excelencia investigadora en Inteligencia Artificial y la única creada desde cero, con el espíritu de una startup científica y con un claro foco en Inteligencia Artificial centrada en las personas.

De ahí que tenga el sobrenombre de Instituto de Inteligencia Artificial centrada en la Humanidad. La aspiración es convertirse en un referente europeo y mundial en investigación en IA por y para las personas.

Recientemente, su directora Nuria Oliver, doctora en Telecomunicaciones, ha recibido el Premio Julio Rey Pastor de Matemáticas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por sus contribuciones innovadoras en el ámbito de la inteligencia artificial, especialmente en el comportamiento humano y la interacción persona-máquina.