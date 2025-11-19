Universidad
El exrector Manuel Palomar, Medalla de Oro de la Universidad de Alicante
La institución académica aprueba conceder su máxima distinción al catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos
El exrector Manuel Palomar será distinguido con la Medalla de Oro de la Universidad de Alicante (UA), el máximo galardón que concede la institución académica. El Consejo de Gobierno ha acordado este miércoles otorgar el reconocimiento al que fuera responsable de la entidad desde 2012 hasta finales de 2020. Ha sido la propia rectora Palomar, Amparo Navarro, la encargada de defender la concesión apelando a la tradición universitaria de que cada rector se la imponga a su inmediato predecesor. La propuesta ha sido aprobada con el voto unánime.
El actual director del Centro de Inteligencia Digital Alicante (Cenid) recibirá un galardón que atesoran 46 personalidades, entre las que se encuentran también expresidentes de los consejos sociales de la UA, así como distinguidos investigadores, como Francisco Martínez Mojica, por su descubrimiento del sistema de inmunidad adquirida conocido como CRISPR, o Santiago Grisolía, reconocido bioquímico valenciano, fundador de los Premios Rei Jaume I y discípulo de Severo Ochoa.
También recibió la Medalla de Oro en 1984 el Rey Juan Carlos I y Manuel Cobo del Rosal, destacado abogado, político y catedrático de Derecho penal español, en 1981.
Trayectoria
Manuel Palomar es catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos, con más de tres décadas de trayectoria en el campo de la investigación de los sistemas informáticos. Su línea de investigación se centra en las tecnologías del lenguaje humano y desarrolla su labor docente en la enseñanza de las bases de datos. Entre sus cargos fue subdirector de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante (1996-1999); presidente de la Red de Universidades Valencianas para el fomento de la I+D+i (2007-2009); vocal de la Junta directica de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) desde 2004; presidente de la Sociedad Española para el procesamiento del Lenguaje Natural (1996-2006), presidente de la Xarxa Vives d’Universitats (junio 2013-enero 2014) y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Valencianas (CRUPV) durante 2013.
La UA se suma a la red Acción por el Clima
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante también aprobó adherirse a la iniciativa universitaria Euromed para la Acción por el Clima, impulsada por la Unión por el Mediterráneo (UpM). Tal y como recoge el texto, se trata de un “compromiso común para afrontar los desafíos urgentes del cambio climático y ambiental en un Mediterráneo reconocido como punto crítico climático, destacando el papel esencial de las universidades en la formación, la movilización social y el impulso hacia un futuro sostenible”.
La aceptación de esta iniciativa fue defendida por el secretario general, Josep Ochoa, a propuesta de la vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación, Rosa María Martínez Espinosa. Durante su intervención, Ochoa ha explicado que con esta adhesión, la UA “establece un compromiso compartido para reforzar la cooperación regional en educación climática mediante la identificación y difusión de la oferta académica existente, la elaboración de directrices curriculares comunes y la creación de programas conjuntos de posgrado, así como para integrar la sostenibilidad como requisito curricular en todas las disciplinas, ampliar la formación interdisciplinaria del profesorado e incorporar la perspectiva de las artes, las humanidades y las ciencias sociales”.
Además, el manifiesto “impulsa la participación estudiantil mediante la movilidad regional, la mejora de la empleabilidad en sectores verdes y el apoyo a iniciativas climáticas juveniles, y se promueve el desarrollo de Centros Inteligentes de Innovación orientados a laboratorios vivientes, indicadores de sostenibilidad, objetivos de neutralidad de carbono e incubadoras de emprendimiento climático”.
