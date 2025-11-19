El exrector Manuel Palomar, Medalla de Oro de la Universidad de Alicante

El exrector Manuel Palomar será distinguido con la Medalla de Oro de la Universidad de Alicante (UA), el máximo galardón que concede la institución académica. El Consejo de Gobierno ha acordado este miércoles otorgar el reconocimiento al que fuera responsable de la entidad desde 2012 hasta finales de 2020. Ha sido la propia rectora Palomar, Amparo Navarro, la encargada de defender la concesión apelando a la tradición universitaria de que cada rector se la imponga a su inmediato predecesor. La propuesta ha sido aprobada con el voto unánime.

El actual director del Centro de Inteligencia Digital Alicante (Cenid) recibirá un galardón que atesoran 46 personalidades, entre las que se encuentran también expresidentes de los consejos sociales de la UA, así como distinguidos investigadores, como Francisco Martínez Mojica, por su descubrimiento del sistema de inmunidad adquirida conocido como CRISPR, o Santiago Grisolía, reconocido bioquímico valenciano, fundador de los Premios Rei Jaume I y discípulo de Severo Ochoa.

También recibió la Medalla de Oro en 1984 el Rey Juan Carlos I y Manuel Cobo del Rosal, destacado abogado, político y catedrático de Derecho penal español, en 1981.

Trayectoria

Manuel Palomar es catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos, con más de tres décadas de trayectoria en el campo de la investigación de los sistemas informáticos. Su línea de investigación se centra en las tecnologías del lenguaje humano y desarrolla su labor docente en la enseñanza de las bases de datos. Entre sus cargos fue subdirector de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante (1996-1999); presidente de la Red de Universidades Valencianas para el fomento de la I+D+i (2007-2009); vocal de la Junta directica de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) desde 2004; presidente de la Sociedad Española para el procesamiento del Lenguaje Natural (1996-2006), presidente de la Xarxa Vives d’Universitats (junio 2013-enero 2014) y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Valencianas (CRUPV) durante 2013.

La rectora de la UA, Amparo Navarro, en el Consejo de Gobierno de este miércoles / INFORMACIÓN