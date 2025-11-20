El catedrático Javier García asesorará al Ministerio de Ciencia e Innovación

Nuevo reto para uno de los investigadores más reconocidos de la provincia. El catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante (UA), Javier García, ha entrado a formar parte del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación (CACTI), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Como nuevo representante de la comunidad científica, tecnológica y de innovación, junto a una quincena de investigadores de reconocido prestigio a nivel nacional, García ha señalado que “es un honor poder trabajar con algunos de los mejores científicos de nuestro país para impulsar la investigación en España, promover el emprendimiento científico y contribuir, entre todos, a consolidar un modelo económico basado en el conocimiento”.

El CACTI es el órgano de participación de la comunidad científica y tecnológica y de los agentes económicos y sociales en los asuntos relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación.

Entre sus principales funciones destacan asesorar al ministerio en la elaboración de los principales instrumentos de planificación, como la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (EECTI) o el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación. Asimismo, puede formular propuestas en estos ámbitos, emitir informes de seguimiento y colaborar con los gobiernos del Estado y de las Comunidades Autónomas y el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación.

Trayectoria y avances

Javier García es director del Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la Universidad de Alicante. Es fundador de Rive Technology, empresa pionera en el desarrollo de catalizadores nanoestructurados para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de CO₂, adquirida en 2019 por la multinacional W. R. Grace.

Ha sido presidente de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) entre 2022 y 2023 y actualmente es miembro del Consejo Mundial de Ciencia. En 2014 recibió el premio Rey Jaime I en Nuevas Tecnologías y, en 2023, el Premio Nacional de Investigación “Juan de la Cierva”. Es profesor visitante distinguido en la Universidad de Tsinghua (China), miembro del Foro Económico Mundial y cofundador y primer presidente de la Academia Joven de España. Además, es Premio "Importantes" de INFORMACIÓN.

Uno de los últimos avances de Javier García ha sido la creación catalizadores híbridos para electrificar la industria química y hacerla más limpia. El catedrático ha firmado este año junto a científicos de Brasil este progreso en la descarbonización gracias a materiales que permiten un ahorro energético de un 40 %.

Además, desde el Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la UA trabajan en el desarrollo de materiales fotoactivos basados en Carbon Dots (CDots), puntos cuánticos de carbono. Los materiales propuestos ofrecen soluciones innovadoras en diversos sectores, desde la energía y el medio ambiente hasta la electrónica.

Su aplicación en fotocatalizadores permite la eliminación de contaminantes del agua y del aire o pueden utilizarse para producir hidrógeno de forma sostenible. Esta investigación permitiría reducir la dependencia a las tierras raras, los minerales estratégicos que tienen países como Ucrania en los que Donald Trump ha puesto la lupa.