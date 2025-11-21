La Fundación ”la Caixa” impulsa con cerca de 800.000 euros un proyecto biomédico de la UMH

La edición 2025 de la convocatoria de Investigación en Salud de la Fundación ”la Caixa” ha seleccionado 34 nuevos proyectos de investigación biomédica puntera, a los que ha dotado con hasta un millón de euros cada uno. Los proyectos están liderados por 25 centros de investigación, universidades y hospitales españoles, y 9 portugueses.

La convocatoria, a la que se habían presentado en esta octava edición 714 propuestas de investigación básica, clínica y traslacional, está especialmente dirigida al abordaje de retos de salud en varios ámbitos: neurociencias, enfermedades cardiovasculares y metabólicas, oncología, enfermedades infecciosas y tecnologías facilitadoras en alguno de estos campos.

En esta edición, los acuerdos con la Fundación Breakthrough T1D y con la Fundación Luzón han permitido poner un mayor foco en la financiación de iniciativas centradas en la diabetes de tipo 1 —de la que se financian dos proyectos— y en la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) —con un proyecto seleccionado—.

La convocatoria se realiza, además, en colaboración con la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), organismo público vinculado al Ministerio de Educación, Ciencia e Innovación de Portugal, que destina 1,8 millones de euros a subvencionar 3 de los 9 proyectos portugueses premiados en esta edición.

Entre los seleccionados de este año hay un proyecto liderado por Antonio Ferrer Montiel, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en consorcio con Víctor Soto Insuga, del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. El proyecto recibe una subvención de 797.525 euros de la Fundación "la Caixa" para crear soluciones personalizadas para la encefalopatía epiléptica y del desarrollo.

La encefalopatía epiléptica y del desarrollo (EED) es una enfermedad infantil grave que afecta al desarrollo del cerebro y provoca convulsiones. La EED está relacionada con modificaciones de un gen específico que incide en la comunicación entre las células del cerebro. Este proyecto pretende comprender mejor estos cambios genéticos y desarrollar tratamientos personalizados para mejorar la vida de los niños y niñas afectados.

Los investigadores clasificarán los cambios genéticos en función de cómo afectan a las células del cerebro y crearán modelos de dichos cambios con objeto de evaluar la eficacia de diferentes tratamientos en la restauración de la función normal de las células cerebrales. Este proyecto prevé desarrollar modelos específicos para cada paciente utilizando células de la piel transformadas en células cerebrales para someter a prueba los tratamientos de una manera más personalizada.

Mediante la colaboración entre médicos con amplia experiencia en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad e investigadores especializados en la biología y farmacología de la comunicación entre las células cerebrales, se pretende cerrar la brecha entre la práctica clínica y la investigación de laboratorio y garantizar que los hallazgos científicos puedan traducirse efectivamente en tratamientos para mejorar la calidad de vida de los pacientes con EED, además de profundizar nuestra comprensión sobre los cambios genéticos responsables de la enfermedad.

Entrega de las ayudas de la convocatoria competitiva

El Museo de la Ciencia CosmoCaixa acogió el jueves el acto de entrega de las ayudas, al que acudieron varios representantes de la Fundación «la Caixa», como el subdirector general de Investigación y Becas, Àngel Font, y la directora general adjunta, Esther Planas. Asimismo, asistieron la presidenta de la Fundación Luzón, María José Arregui; la vicepresidenta senior en Breakthrough T1D, Esther Latres; y la vocal del Conselho Directivo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Paula Diogo, además de los investigadores e investigadoras.

En palabras de Àngel Font, subdirector general de Investigación y Becas de la Fundación ”la Caixa”, «la investigación biomédica es una de las vías más poderosas para mejorar la vida de las personas. Los 34 proyectos premiados abordan retos muy diversos desde diferentes perspectivas, pero todos comparten tres ejes fundamentales para avanzar hacia un futuro más esperanzador para los pacientes y sus familias: colaboración, talento e innovación».

La convocatoria, que destina este año 26 millones de euros a investigaciones biomédicas de excelencia, concede hasta 500.000 euros a proyectos con una sola institución de investigación implicada y hasta un millón para consorcios de investigación formados por varias instituciones. En esta edición, los proyectos en consorcio cuentan con la colaboración de grupos de investigación de siete países.

Desde los inicios del programa en 2018, la dotación total de la convocatoria de Investigación en Salud de la Fundación ”la Caixa” ha sido de 172,3 millones de euros para 234 proyectos, de los cuales 162 están liderados por equipos españoles, y 72, por grupos de investigación de Portugal. En la actualidad esta es una de las convocatorias de investigación en biomedicina y salud de referencia en la península ibérica.