Universidad
El Ministerio de Ciencia distingue el papel de la UA en la búsqueda de desaparecidos de la dana
Tres investigadores del Laboratorio Marino son reconocidos por su labor científica para agilizar el rastreo de víctimas en la Albufera con tecnología 3D
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha reconocido la respuesta científica de la Universidad de Alicante (UA) a la dana de Valencia. Investigadores tuvieron un papel clave en la búsqueda de desaparecidos en los momentos posteriores con la ayuda de un sonar de barrido lateral.
Han recibido la distinción César Bordehore Fontanet, del Departemento de Ecología, Eva Fonfría y John Yáñez-Dobson, del Laboratorio Marino de la UA en Dénia, que forma parte del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramon Margalef (IMEM). Su labor científica fue clave, ya que pusieron a disposición de la Guardia Civil tecnología 3D para peinar la Albufera de Valencia, con tal de agilizar el rastreo en un área que superaba los 850.000 metros cuadrados.
El sonar de barrido lateral de doble frecuencia “Deep Vision”, utilizado para el estudio de fondos marinos, alcanzó una precisión de 1 centímetro por lo que, en las condiciones de la Albufera, con cero visibilidad, fue de gran utilidad para la detección de objetos sumergidos de cualquier naturaleza.
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, presidió este reconocimiento dirigido a las personas, instituciones, entidades y empresas que contribuyeron, desde el conocimiento científico y la innovación, a la gestión, análisis y reconstrucción tras el desastre.
Expertos de distintos sectores
La Universidad de Alicante estuvo representada en el acto, celebrado el miércoles en Picanya, a través de los tres miembros de su comunidad investigadora que recibieron un reconocimiento individual por su trabajo. El acto reunió a meteorólogos, geógrafos, expertos en emergencias, personal investigador de universidades públicas, profesionales del CSIC, del Instituto de Salud Carlos III, del Instituto Geográfico Nacional, así como unidades técnicas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Unidad Militar de Emergencias, Policía Nacional, Protección Civil y servicios de bomberos. En total, decenas de profesionales e instituciones fueron reconocidos por su contribución.
La ministra Morant destacó que este homenaje está dedicado “a quienes estáis hoy aquí, pero también a quienes han estado, están y estarán en la reconstrucción de los pueblos que arrasó la dana, apoyándose en la evidencia científica, la investigación y las soluciones más innovadoras”. Morant subrayó también la importancia de situar la ciencia en el centro de la toma de decisiones y en la gestión de emergencias.
Cada una de las personas homenajeadas recibió una baldosa elaborada a partir de los lodos generados por la dana, fruto de una técnica innovadora desarrollada por el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Este material ya se está utilizando para fabricar mobiliario urbano y elementos constructivos destinados a la recuperación de las zonas afectadas.
