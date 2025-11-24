La UA destina cuatro millones a fomentar la investigación con novedades

La Universidad de Alicante (UA) destinará 4,1 millones de euros a fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia de conocimiento. Se trata del Programa Propio para el Fomento de la Investigación y Transferencia de Conocimiento” 2025.

“Queremos impulsar el talento investigador, favorecer la investigación interdisciplinar y promover la captación de recursos externos a través de convocatorias competitivas”, explica el vicerrector de Investigación de la UA, Juan Mora.

En las últimas convocatorias, el programa propio de la UA se ha rediseñado adaptándose a nuevas necesidades. Como novedades en la actual edición, destacan la reformulación de dos propuestas.

Respecto a los contratos y ayudas destinadas a la obtención de un doctorado con mención industrial, “hemos mantenido dos modalidades de ayuda, tanto para financiar el proyecto como para el contrato laboral. Este último se ha extendido durante un periodo de cuatro años para equipararlo al resto de contratos predoctorales”, explica la directora del Secretariado de Recursos para la Investigación de la UA, Teresa Lana.

Además, esta última ayuda se ha alineado con la convocatoria de 2026 de subvenciones para la realización de una tesis doctoral industrial de excelencia por parte de personal investigador en asociaciones empresariales, parques tecnológicos, empresas, centros tecnológicos y administraciones públicas de la Comunitat Valenciana (INGENT). De este modo, “podrán financiarse con el programa propio los contratos predoctorales de los investigadores e investigadoras que participen en dicha convocatoria, pero que, aun obteniendo una excelente valoración, no alcancen la mínima exigida”, indica Lana.

Siete ejes

La convocatoria de 2025 contempla siete líneas de actuación. La primera, ‘Incorporación y formación de personal investigador y personal técnico’, se concreta en ayudas para estudios de máster oficial e iniciación a la investigación; para contratos destinados a la formación predoctoral; para el pago de las tasas de matrícula de doctorado de los beneficiarios del programa Grisolía y ACIF de la Generalitat Valenciana; para apoyar la contratación de doctores de excelencia y personal investigador beneficiario de convocatorias públicas competitivas deficitarias; para estancias del personal investigador invitado; para contratos puente para personal investigador doctor indefinido contratado a cargo de una línea de investigación financiada (LIF), así como para la contratación de personal técnico de apoyo a la actividad investigadora.

El segundo eje, ‘Atracción de talento’, incluye apoyo económico para la preparación de propuestas del Consejo Europeo de Investigación (ERC) y para la incorporación de beneficiarios de convocatorias ERC, CIDEGENT y Ramón y Cajal, tal y como se contempla en la Estrategia de Atracción e Incorporación de Talento de la UA.

El tercero, ‘Investigación competitiva’, se centra en proyectos y redes de investigación; en la realización de proyectos de investigación arqueológica en La Alcudia; ayudas por productividad investigadora para grupos de investigación, y ayudas suplementarias a grupos por captación y aprovechamiento de fondos nacionales.

En la línea de ‘Internacionalización’ se convocan ayudas para la captación de proyectos de la Comisión Europea u otros programas de ámbito internacional de I+D+I y para la realización de acciones de investigación en otros países, así como para el uso de servicios de revisión o traducción de publicaciones científicas en inglés.

El quinto lugar, ‘Modernización y uso de infraestructuras científico-tecnológicas’, contempla la reparación de instrumentación científica y la utilización de los Servicios Técnicos de Investigación de la UA.

Por su parte, dentro del eje ‘Difusión de la investigación’, se convocan ayudas para la publicación de revistas científicas y por difusión de los resultados de investigación en revistas indexadas en la plataforma ‘Web of Science’.

Finalmente, el eje ‘Colaboración público-privada y transferencia de conocimiento’ incluye varias ayudas como la destinada a la obtención de un doctorado con mención industrial o las ayudas para la realización de pruebas de concepto; la elaboración de informes de evaluación del potencial comercial y de transferencia de conocimiento; para la transferencia de conocimiento en Humanidades, Educación, Ciencias Sociales y Jurídicas y, por último, para la realización de actividades de divulgación científica.