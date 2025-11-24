"La educación en igualdad debe ser obligatoria y basada en la evidencia científica"

¿Cree que el trabajo de prevención de la violencia de género en las aulas es suficiente?

El trabajo que se realiza actualmente en las aulas es necesario, pero claramente insuficiente. En los últimos años ha habido avances (mayor presencia de programas coeducativos, más formación docente y más materiales específicos), pero no existe aún una política homogénea, sostenida y evaluada a nivel nacional que garantice que todos los centros educativos aborden la violencia de género con la profundidad y continuidad que requiere. Hay tres problemas principales: En muchos centros, las actividades se concentran en fechas señaladas, como el 25 de noviembre o el 8 de marzo. El segundo, la mayoría del profesorado reconoce la importancia de tratar la igualdad y la prevención de la violencia, pero no siempre dispone de formación específica, herramientas o apoyo institucional para hacerlo de manera sólida y sistemática. Existen proyectos innovadores y muy valiosos, pero falta una evaluación estatal y estable que permita identificar qué metodologías funcionan mejor y cómo escalarlas. Para reducir de manera real la violencia de género, la educación en igualdad debe dejar de ser algo complementario y convertirse en un pilar estructural del sistema educativo, con recursos estables, formación obligatoria y programas evaluados y basados en la evidencia científica.

Pese a la pedagogía que se hace en la mayoría de centros educativos, la violencia sexual genera preocupación, ¿a qué c se debe el auge del machismo y los recelos hacia el feminismo por parte de una parte del alumnado?

Los movimientos feministas a lo largo de la historia han generado mucho rechazo, por motivos diversos en cada periodo. El auge de discursos machistas y el rechazo al feminismo entre parte del alumnado no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado de varios factores que se están combinando de forma especialmente intensa en la adolescencia. Por un lado, la influencia de referentes digitales misóginos. Una parte del contenido que consumen los adolescentes —sobre todo en TikTok, YouTube o Twitch— está producido por influencers que normalizan la desigualdad, ridiculizan el feminismo o incluso justifican la violencia simbólica y sexual. Se difunden bulos —por ejemplo, que el feminismo “odia a los hombres” o que la violencia de género es un “invento ideológico”— que generan confusión en adolescentes que buscan certezas simples. Esta narrativa ofrece una identidad colectiva cómoda: la idea de que son víctimas de un feminismo “exagerado”. En definitiva, el auge del machismo juvenil no se debe a un fracaso de la escuela, sino a un entorno cultural que refuerza mensajes contrarios a la igualdad y a una falta de alfabetización mediática profunda. Por eso, la prevención no puede quedarse únicamente en el aula: requiere implicación familiar, regulación de plataformas, educación digital crítica y referentes positivos que disputen el espacio simbólico que hoy ocupan los discursos misóginos.

¿Qué recomendaciones da al profesorado para integrar la educación afectivo-sexual y la prevención de la violencia de género en sus futuras clases?

En primer lugar, incorporar la igualdad en todas las materias, no solo en tutoría. La coeducación no es una asignatura: es una mirada. Se puede trabajar el consentimiento en Lengua a través de análisis de personajes, los estereotipos de género en Historia, la diversidad afectivo-sexual en Ciencias o abordar los roles de género en Educación Física al analizar cómo se representan y participan chicas y chicos en distintos deportes. Por otro lado, crear espacios seguros para hablar de emociones, relaciones y límites. Promover el diálogo, escuchar activamente y desmontar mitos desde una actitud pedagógica, no punitiva, es clave. Además, trabajar la alfabetización digital crítica. Buena parte de las ideas machistas o del aprendizaje sobre sexualidad llega hoy por redes (influencers o pornografía). Es importante también cuidar el propio lenguaje y las dinámicas de aula. Evitar mensajes que refuercen estereotipos (“los chicos son así”, “las chicas son más sensibles”), repartir responsabilidades por igual y visibilizar referentes diversos, marca una gran diferencia. Una variable clave para abordar de manera efectiva la violencia de género (y otras problemáticas como acoso o el ciberacoso) es la educación en empatía y pensamiento crítico desde edades tempranas. Y, por último, implicar a toda la comunidad educativa. La prevención es más efectiva cuando existe coherencia entre centro, familias y entorno.

¿En qué consiste el proyecto europeo que está desarrollando para la reducción de la violencia de género y la IA?

Actualmente estamos trabajando en dos proyectos, uno nacional y otro europeo, relacionado con la violencia de género. Desde el proyecto nacional, que lleva por título Factores de riesgo y de protección de la violencia de género y del uso problemático en las redes sociales: Una perspectiva longitudinal, se identifican factores de riesgo y de protección de la violencia de género y del uso problemático de las redes sociales en la adolescencia. Este análisis dinámico busca identificar los mecanismos que facilitan tanto la prevención como la perpetuación de estas problemáticas, con el fin de ofrecer intervenciones adaptadas a las realidades cambiantes de los jóvenes en la era digital. En el proyecto SHIELD (European Ai-Powered Gender Based Violence Reduction Initiative) la inteligencia artificial se utiliza para prevenir y detectar de forma temprana situaciones de violencia de género entre jóvenes.

¿De qué manera influyen los modelos familiares y sociales en la construcción de roles de género?

Los modelos familiares y sociales influyen de manera decisiva en la construcción de los roles de género porque, desde edades muy tempranas, niños y adolescentes aprenden qué se espera de ellos observando cómo se reparten las tareas en casa, cómo se expresan las emociones y qué conductas se refuerzan o se castigan. La familia suele ser el primer referente: si ven que los cuidados recaen mayoritariamente en las mujeres o que a los chicos se les exige fortaleza y a las chicas docilidad, incorporan esos patrones como “lo normal”. Desde los centros educativos se pueden impulsar programas sólidos y necesarios, pero ese alumnado vuelve a hogares donde, con frecuencia, es la madre quien está pendiente del día de la fruta, de la ropa del colegio o del complemento verde que hay que llevar el martes. Esa vivencia cotidiana pesa más que cualquier intervención escolar. A esto se suman los mensajes de la cultura y los medios que a menudo refuerzan estereotipos sobre cómo deben ser y comportarse hombres y mujeres. Durante la adolescencia, cuando la identidad se construye con más intensidad, los grupos de iguales y los referentes digitales adquieren un peso enorme, consolidando o cuestionando esos modelos. Por otro lado, la lucha contra la violencia de género y por la igualdad no puede limitarse solo a las mujeres; es fundamental implicar a los hombres como agentes activos de cambio.

- ¿Cómo tratan la prevención de violencia de género desde la Facultad de Educación?

La Facultad de Educación de la Universidad de Alicante impulsa la igualdad y la prevención de la violencia de género a través de un Plan de Igualdad que integra la perspectiva de género en la docencia, coordina iniciativas mediante su Comisión de Igualdad y organiza actividades de sensibilización —como las del 25 de noviembre—. Este trabajo se complementa con la formación especializada del ICE, que ofrece cursos sobre identificación y prevención de la violencia machista, consentimiento sexual, relaciones de género y actuación ante situaciones de acoso. Actualmente, se está trabajando en incorporar la perspectiva de género en las asignaturas que cursan los futuros maestros y maestras de Educación Infantil y Primaria, con el objetivo de que aprendan a integrar la igualdad y la prevención de la violencia de género de manera transversal en su práctica docente.