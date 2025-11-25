El CEU UCH de Elche acoge la proyección del documental "Esta es una historia real", en homenaje a Gregorio Ordóñez

La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Elche acogerá el próximo 3 de diciembre, a las 11:15 horas, la proyección del documental Esta es una historia real, dedicado a la figura de Gregorio Ordóñez, político vasco asesinado por ETA en 1995 cuando era teniente de alcalde de San Sebastián. El acto tendrá lugar en el Aula Magna César Casimiro de la Sede Carmelitas y forma parte del ciclo «CEU con las Víctimas», un programa que promueve el diálogo con protagonistas directos, expertos y testigos para acercar a los jóvenes universitarios la historia del terrorismo en España y el significado actual de la memoria de las víctimas.

La jornada incluirá un coloquio con la directora del Observatorio CEU de Víctimas del Terrorismo, María San Gil, y el director del documental, Iñaki Arteta, dos voces de referencia en el ámbito de la memoria y la divulgación del terrorismo de ETA. Ambos ofrecerán claves para comprender la trayectoria de Ordóñez, su relevancia política y la repercusión que tuvo su asesinato en el País Vasco y en la sociedad española. El acto será presentado por la Hna. María Izaguirre P.E.S.

Organizado por el Servicio de Pastoral y Voluntariado del CEU UCH en Elche, en colaboración con la Fundación Villacisneros, el encuentro propone a los estudiantes un espacio de reflexión donde la memoria histórica se combina con el análisis crítico y el testimonio directo.

Gregorio Ordóñez: una figura clave para entender la historia reciente

El documental Esta es una historia real, dirigido por Iñaki Arteta, reconstruye la figura de Gregorio Ordóñez a partir de testimonios personales, declaraciones de compañeros y familiares, imágenes de archivo y documentos audiovisuales. La cinta muestra su trayectoria política, su defensa firme de la libertad y el impacto emocional y político que supuso su asesinato.

Ordóñez es considerado un símbolo de la resistencia democrática frente a la violencia de ETA. Su asesinato, 30 años después, continúa siendo un referente para comprender la dimensión humana del terrorismo, la presión social que vivieron muchos cargos públicos durante aquellos años y la importancia de mantener viva la memoria de quienes defendieron sus convicciones pese a la amenaza constante.

Una reflexión necesaria: la memoria de las víctimas y el papel de las nuevas generaciones

La presencia de María San Gil —directora del Observatorio CEU-CEFAS de Víctimas del Terrorismo y figura destacada en la defensa de las víctimas— aporta una mirada personal y analítica al acto. Su testimonio acerca de Ordóñez, con quien mantuvo una estrecha amistad, es especialmente significativo. “Gregorio era un hombre de profundas convicciones. Tenía las cosas muy claras y nos arrastró a implicarnos a muchos de nosotros. Estaba destinado a ser alcalde de San Sebastián y, de haber sido así, estoy segura de que las cosas habrían sido muy diferentes”, asegura San Gil.

Además, insiste en que el papel de las nuevas generaciones es fundamental para preservar la memoria y comprender el legado de las víctimas. “En España se habla muy poco del terrorismo de ETA, de quienes conformaban la banda, de sus víctimas y de que hoy en día están cerca de conseguir los objetivos políticos que se propusieron cuando se creó. No han pedido perdón, no han colaborado en el esclarecimiento de los más de 350 crímenes sin resolver.”

Estas reflexiones serán parte central del coloquio, concebido como un espacio para que los jóvenes puedan preguntar, comprender y construir una mirada propia sobre un periodo que no han vivido, pero cuyo impacto sigue formando parte de la vida democrática en España.

El cine como herramienta para comprender el pasado

La participación de Iñaki Arteta permitirá profundizar en los procesos creativos y documentales necesarios para reconstruir audiovisualmente un episodio histórico. Arteta es uno de los cineastas españoles que con mayor rigor ha abordado el terrorismo de ETA en obras como Trece entre mil, 1980 o El infierno vasco.

Con Esta es una historia real, ofrece un relato directo, construido a partir de documentos y testimonios que permiten acercar a las nuevas generaciones la dimensión humana, política y social de Ordóñez. En su intervención, Arteta explicará cómo se enfrentó narrativamente al desafío de contar una historia conocida, pero muchas veces desdibujada con el paso del tiempo.

Una actividad abierta a la comunidad universitaria

Desde el Servicio de Pastoral y Voluntariado del CEU UCH en Elche resaltan “la importancia de estas iniciativas dentro de su compromiso con la formación integral del alumnado. La memoria de las víctimas del terrorismo, la comprensión de la historia reciente y la participación en espacios de diálogo crítico forman parte de la vocación educativa de la institución”.

El acto está dirigido principalmente a los estudiantes del campus de Elche, aunque la asistencia está abierta a toda la comunidad universitaria y a cualquier persona interesada en conocer la figura de Gregorio Ordóñez y la realidad del terrorismo de ETA desde una perspectiva humana y documentada.