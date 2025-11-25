Diez años del Estatuto de la Víctima: expertos analizan en Elche los retos pendientes de la protección jurídica

Diez años después de la aprobación de la Ley 4/2015, Estatuto de la Víctima del Delito, juristas, magistradas y profesionales especializados en atención a víctimas se reunieron en el Colegio de la Abogacía de Elche (ICAE) para analizar los avances derivados de la norma y los desafíos que todavía plantean la protección y el reconocimiento de quienes sufren directamente las consecuencias de un delito. La jornada, titulada «Víctimas en el centro: reflexión a los 10 años de la aprobación del Estatuto de la Víctima», reunió a expertos de la judicatura, el ámbito académico y la asistencia directa, en un encuentro organizado por la Universidad CEU Cardenal Herrera, en colaboración con la Generalitat Valenciana y el ICAE.

El acto fue inaugurado por el director general de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia, Francisco Javier Soler Flores; el vicerrector del CEU UCH, Álvaro Antón; el decano del ICAE, Diego García; y la profesora Adela Aura, coordinadora del Máster Universitario en Abogacía y Procura (MUAP), responsable académica de la jornada. Aura recordó que el Estatuto de la Víctima “nació como culminación de un proceso europeo iniciado en 1999, con el Consejo de Tampere, y desarrollado a través de la Directiva 2012/29/UE, que España incorporó a su ordenamiento en 2015”.

La profesora subrayó que, transcurrida una década desde su aprobación, “resultaba pertinente revisar su aplicación, analizar avances y explorar los retos que persisten para asegurar una protección efectiva y homogénea para todas las víctimas, independientemente de la naturaleza del delito”.

El papel jurídico de la víctima y el equilibrio entre derechos

El primero de los ponentes fue Carlos Pérez del Valle, catedrático de Derecho Penal del CEU UCH, quien abordó la evolución del papel de la víctima en el proceso penal desde una perspectiva conceptual. Explicó que la posición jurídica de la víctima se ha fortalecido en las últimas décadas, pero no sin tensiones derivadas del equilibrio con los derechos del acusado y con el principio de proporcionalidad que rige el proceso penal.

Pérez del Valle señaló que la relación entre el derecho subjetivo y la posición de la víctima merece una reflexión profunda: “Si el derecho subjetivo pierde peso, también lo hace la relevancia jurídica y moral de la víctima en el proceso”. En el ámbito de los delitos sexuales, añadió, esta cuestión adquiere especial relevancia debido a la centralidad del consentimiento y a la complejidad que presenta su valoración en sede judicial.

El catedrático insistió en la necesidad de abordar la atención a víctimas especialmente vulnerables, como las del terrorismo, desde un enfoque multidisciplinar, que combine la dimensión jurídica con la psicológica, social y asistencial. También señaló las limitaciones de la justicia penal internacional al afirmar que “la Corte Penal Internacional solo actúa frente a grandes responsables cuando detrás hay miles de víctimas, lo que evidencia la dificultad de alcanzar una reparación adecuada en contextos de violencia masiva”.

Sus planteamientos permitieron enmarcar el debate posterior, centrado en cómo mejorar la intervención del sistema penal sin comprometer las garantías constitucionales.

Victimización secundaria, reformas legislativas y protección de menores

La magistrada de la Audiencia Provincial de Alicante Mª José Boix Fluxá abrió su intervención recordando que el Estatuto supuso “la primera norma integral que reguló los derechos de todas las víctimas, desde las diligencias iniciales hasta la ejecución de la sentencia”, superando así la dispersión normativa existente con anterioridad.

Una parte sustancial de su análisis se centró en la victimización secundaria, un fenómeno que sigue siendo motivo de preocupación en los procesos penales. “No es infrecuente que las víctimas lleguen a temblar cuando declaran ante el tribunal. El sistema debe articular mecanismos para evitar que la participación procesal suponga revivir el daño sufrido”, explicó.

Boix repasó algunas de las reformas normativas de los últimos años que han reforzado este objetivo. La Ley Orgánica 8/2021 introdujo un marco más completo de protección integral para la infancia y la adolescencia, estableciendo mecanismos específicos para evitar que los menores queden expuestos a situaciones de riesgo durante la tramitación del procedimiento penal. La Ley Orgánica 10/2022 consolidó un modelo más sólido de atención para víctimas de violencia sexual, con un énfasis especial en la valoración del consentimiento.

Asimismo, destacó la relevancia del Real Decreto-ley 6/2023, que incorporó la posibilidad de prestar declaración por vía telemática y redujo la exposición directa de la víctima en sedes judiciales. Más recientemente, la Ley Orgánica 1/2025 ha previsto la creación de tribunales de instancia y secciones especializadas, con el fin de reorganizar la estructura judicial y favorecer una atención más eficaz.

La magistrada se refirió también a la justicia restaurativa y a la mediación intrajudicial, que han ido ganando presencia como herramientas complementarias en determinados supuestos, especialmente cuando la reparación simbólica resulta relevante para la víctima.

La protección de los menores víctimas centró la intervención de la también magistrada Mercedes Matarredona, quien abordó el desarrollo de la prueba preconstituida, un mecanismo destinado a evitar que los niños tengan que declarar nuevamente durante el juicio.

Matarredona describió con claridad el impacto emocional que puede provocar la participación de un menor en el proceso penal. “Si es duro ver temblar a una víctima adulta, ver temblar a un niño es mucho peor”, afirmó, insistiendo en la necesidad de adoptar todas las medidas posibles para minimizar el daño.

Según explicó, los últimos años han permitido avanzar en la profesionalización de las entrevistas, que ahora se realizan mediante protocolos específicos, en la adaptación del lenguaje usado en las intervenciones, en la formación de los operadores jurídicos y en la habilitación de salas preparadas para grabar declaraciones sin necesidad de que el menor comparezca ante el tribunal. También destacó la importancia del acompañamiento profesional en todas las fases del procedimiento.

La jornada se celebra diez años después de la aprobación de la Ley 4/2015, Estatuto de la Víctima del Delito. / INFORMACIÓN

Atención integral y retos de futuro en la protección de las víctimas

El letrado Enrique Luis del Castillo Campos, de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito de Alicante, ofreció una visión centrada en la práctica diaria del acompañamiento a las víctimas. Explicó que estas oficinas prestan una atención integral que combina asesoramiento jurídico, apoyo psicológico y orientación social, y recordó que su ámbito más frecuente de intervención sigue siendo la violencia de género, por su papel en la coordinación de órdenes de protección y en el sistema VioGén.

Del Castillo señaló que la protección de las víctimas ha experimentado mejoras notables en la última década, pero reconoció que persisten dificultades, como la sobrecarga de casos, la limitación de recursos o la compleja coordinación entre las distintas entidades que intervienen en el proceso. “El Estatuto supuso un punto de partida decisivo, pero todavía queda camino por recorrer para que todas las víctimas reciban la atención que necesitan”, afirmó.

Tras las intervenciones individuales, se celebró una mesa redonda moderada por la diputada del ICAE María Teresa Sempere, en la que los ponentes respondieron a preguntas del público y reflexionaron sobre la evolución del Estatuto, la necesidad de especialización de los operadores jurídicos y los desafíos que el sistema judicial deberá afrontar en los próximos años.