Los estudiantes de Ciencias del Deporte se plantan contra el intrusismo laboral

Los estudiantes del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD) han comenzado a movilizarse contra el intrusismo laboral y ante el temor de que el Gobierno pueda equiparar titulaciones universitarias y grados formativos para acceder a las mismas salidas profesionales, cuando los primeros estudian cuatro años y los segundos obtienen la titulación en la mitad de tiempo. La protesta, extendida en los campus de todo el país también ha llegado a la Universidad de Alicante (UA).

Denuncian que la situación que enfrenta el colectivo de graduados universitarios "es insostenible" y que exige una "respuesta inmediata" por una falta de ordenación que provoca "un grave desprestigio para este ámbito académico y profesional. Los titulados universitarios consideran que ciertas funciones profesionales deberían quedar bajo su responsabilidad exclusiva, entre ellas, la preparación física en el ámbito del entrenamiento deportivo, la preparación física con fines de salud, la adaptación deportiva o físico-deportiva y la dirección técnica de servicios deportivos. Sin embargo, el borrador del anteproyecto de la Ley Estatal de Ordenación de las Profesiones del Deporte no delimita estas competencias de forma precisa y las asigna también a los titulados de Formación Profesional de grado superior.

Respaldados por el profesorado del grado afectado, los alumnos de la UA se concentraron este lunes a las puertas de la Facultad de Educación. Una vez sentados en el suelo a modo de protesta, Jaime Ortega, representante de la Asamblea Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Alicante (Anecafyde), leyó un manifiesto que recoge sus peticiones y que ha sido lanzado desde la propia asociación para una sentada nacional convocada en todas las universidades con estudios de grado sobre ciencias del deporte.

Una regulación estatal

El manifiesto subraya la necesidad urgente de una Ley Estatal de Ordenación de las Profesiones del Deporte. El texto denuncia la situación de “infravaloración e invisibilización” que vive este ámbito académico y profesional, pese a tratarse de titulaciones que implican una formación rigurosa y competencias esenciales para “garantizar la calidad, la seguridad y la responsabilidad social en la práctica físico-deportiva”.

El colectivo alerta de que la ausencia de una regulación estatal provoca un “deterioro progresivo de la profesión, pone en riesgo la seguridad de los usuarios y amenaza con equiparar perfiles formativos que pertenecen a niveles académicos claramente diferenciados”. Los estudiantes se han puesto en pie de guerra porque entienden que esta equivalencia en la práctica supondría "eliminar los estudios universitarios en ciencias del deporte”, detalló Ortega.

Por ello, el estudiantado ha hecho un llamamiento conjunto a la acción y a la unidad con el que reivindicar una ley que “reconozca, ordene y proteja el trabajo de los profesionales del deporte”. Reivindican una normativa estatal que establezca estándares homogéneos en todo el territorio, delimite competencias, preserve la calidad del servicio y garantice el valor formativo de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Desigualdad entre comunidades autónomas

“Otro de los problemas es que hay competencias autonómicas que delimitan el acceso a la profesión, con lo que nos encontramos que nuestras salidas profesionales están protegidas en algunas comunidades y en otras, no. Nuestra petición es una ley estatal que nos proteja por igual en todo el estado y lo haga diferenciando entre titulados universitarios y técnicos superiores y vemos que la ley estatal que se está redactando va a lograr lo contrario, equipararnos y desprotegernos en general”, expone el representante estudiantil.