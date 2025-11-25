Contra la obesidad infantil: estudiantes de Enfermería del CEU se integran en un proyecto comunitario en los barrios inclusivos de Elche

A media mañana, en el patio del CEIP Mediterrani, un grupo de escolares de sexto de Primaria analiza con curiosidad un mapa del barrio. A su alrededor, seis estudiantes de cuarto de Enfermería del CEU UCH —con cuadernos, pulseras de colores y fichas de observación— les guían para identificar parques, pistas deportivas, zonas verdes y pequeños comercios que pueden favorecer la salud del vecindario. A partir de ese ejercicio, los niños diseñarán rutas activas para ir al colegio caminando, aprenderán a diferenciar alimentos saludables y participarán en dinámicas diseñadas para reflexionar sobre su bienestar. Es una escena cotidiana del proyecto Reto Salud, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Elche en la que participa el alumnado de Enfermería del CEU UCH dentro de sus prácticas de Atención Primaria.

La actividad, desarrollada en septiembre y octubre, forma parte de una intervención comunitaria centrada en prevenir la obesidad infantil en los denominados “barrios inclusivos” de la ciudad —Carrús y Palmerales—, un objetivo que la Conselleria de Sanidad ha marcado como prioritario para los municipios con mayor vulnerabilidad social. En este contexto, la incorporación de los estudiantes del CEU refuerza un programa que combina atención a la infancia, educación para la salud y acompañamiento activo en colegios y parques.

Para los universitarios, la experiencia supone una inmersión directa en el trabajo comunitario. Para la ciudad, un recurso adicional para afrontar un reto sanitario cuya complejidad exige intervenciones amplias, interdisciplinarias y sostenidas en el tiempo.

Obesidad infantil, un desafío que empieza en el barrio

Los datos nacionales y autonómicos coinciden: la obesidad infantil es uno de los principales problemas de salud pública. No solo por su prevalencia —cada vez mayor en edades tempranas—, sino por el impacto que tiene en la calidad de vida futura y en la aparición de enfermedades crónicas en la edad adulta. En los barrios de mayor vulnerabilidad, la incidencia suele ser más elevada debido a factores estructurales: menor acceso a recursos saludables, desigualdades socioeconómicas, limitaciones en los espacios verdes, escasez de hábitos deportivos y dificultades familiares para sostener rutinas saludables.

Con ese diagnóstico de fondo, la Concejalía de Acción Social y la de Infancia, Familia y Mayores impulsaron el proyecto Reto Salud, financiado por la Conselleria de Sanidad, que busca intervenir desde una perspectiva integral: trabajar con los niños, con los colegios y con los recursos comunitarios cercanos. En esta edición han participado tres centros educativos: CEIP Miguel Hernández, CEIP Mediterrani y CEIP Nº 38.

Para el CEU UCH, un centro universitario especialmente implicado en la formación práctica de futuros profesionales sanitarios, el proyecto representa una oportunidad formativa de alto valor. Como explica Nancy Vicente, vicedecana de Enfermería, “este tipo de intervenciones permiten que los estudiantes entiendan qué significa realmente la enfermería comunitaria: salir al barrio, observar, escuchar, acompañar y construir salud con la gente, no para la gente”.

El trabajo de coordinación desde la universidad ha estado liderado por Fran Prats, coordinador de prácticas del Grado en Enfermería, y Ana Belén Riera, responsable de la Escuela de Salud CEU. La supervisión directa en los centros ha recaído en las profesoras Arancha Cámara, Ana Castillo y Marina Leal, que han acompañado a los grupos en cada jornada para orientar la intervención y evaluar el aprendizaje.

En los colegios: rutas activas, mapeos y hábitos saludables

El primer bloque del proyecto se desarrolla en los colegios. Allí, los estudiantes de Enfermería —Noelia Cascales, Víctor Paul Castro, Beatriz García, Bárbara Marco, Jorge Martínez y Alba Tormo— han trabajado con los grupos de último ciclo de Primaria para analizar los activos de salud del barrio y promover hábitos cotidianos que ayuden a prevenir el sobrepeso.

Una de las dinámicas más valoradas por los docentes ha sido el mapeo de activos de salud. Los alumnos, acompañados por los universitarios, identifican en planos reales y digitales qué recursos de la zona favorecen su bienestar: parques, pistas deportivas, comercios con fruta accesible, plazas con sombra para el juego, centros comunitarios o itinerarios seguros para ir caminando al colegio. A partir de ese análisis, diseñan rutas activas y reflexionan sobre cómo moverse más en su día a día.

Este enfoque, muy utilizado en salud comunitaria, permite que los niños descubran su entorno como un espacio que puede ayudar a mejorar su calidad de vida. Además, genera conversaciones valiosas sobre alimentación, sedentarismo y bienestar emocional. Para los estudiantes universitarios, observar esas reflexiones es una experiencia significativa: “Trabajar con niños en un entorno real nos hace conscientes de la importancia que tiene nuestra labor”, explica uno de ellos. “La experiencia nos ha permitido ver la diversidad social y cultural y aprender a comunicarnos con respeto y sensibilidad”, apostilla otro.

Junto con el mapeo, los estudiantes del CEU han colaborado en la organización de Jornadas Gastronómico-Deportivas, una propuesta lúdica que une movimiento y alimentación saludable. Los niños participan en yincanas, juegos motores y pequeñas pruebas deportivas, que culminan con una actividad de educación nutricional. A través de tarjetas informativas y dinámicas participativas, identifican el origen de los alimentos, diferencian productos frescos de ultraprocesados y reflexionan sobre la importancia de cocinar en familia.

Los universitarios valoran especialmente la respuesta espontánea de los escolares. “Muchos niños mostraron un gran entusiasmo por participar”, explica otro testimonio recogido. “Nos llevamos una visión más humana de la realidad de estos centros y una comprensión más amplia de nuestro papel como profesionales de la salud”.

Salud más allá del aula: parques, juego y comunidad

La segunda parte del proyecto se desarrolla fuera del colegio. En los parques cercanos a los centros educativos, los estudiantes del CEU acompañan a los niños en sesiones de juego activo al aire libre, donde el movimiento se convierte en la herramienta central de trabajo.

La actividad se plantea como un acompañamiento educativo más que como una clase. Los profesionales en formación proponen circuitos, dinámicas cooperativas o retos sencillos que fomentan la participación de todos los niños, especialmente aquellos menos acostumbrados a la actividad física. En este punto es esencial el enfoque comunitario: el juego tiene lugar en espacios cotidianos, accesibles y familiares para los menores.

La Enfermería Comunitaria incorpora el movimiento como un indicador de salud, y este proyecto lo refleja con claridad. Los estudiantes no solo observan cómo interactúan los niños entre sí y con el espacio público, sino que aprenden a analizar barreras, riesgos, opciones alternativas y oportunidades que un barrio puede ofrecer para impulsar la actividad física.

Este trabajo se realiza en coordinación con diferentes agentes del sistema sanitario y social: los residentes de Enfermería Comunitaria, los profesionales del Centro de Salud de Carrús y Altabix, el Centro de Salud Pública de Elche y los equipos de los Centros Sociales de Carrús y Palmerales. La colaboración intersectorial permite que las actividades mantengan continuidad y que los estudiantes comprendan que la promoción de la salud requiere una red que funcione de manera cohesionada.

Aprender a cuidar desde la realidad social

Una de las fortalezas del proyecto Reto Salud es que coloca a los futuros enfermeros ante situaciones reales, en entornos reales y con personas reales. Para el CEU UCH, este tipo de experiencias encarna la esencia de su modelo formativo: integrar a los estudiantes en contextos donde puedan observar, practicar y analizar la relación entre salud, territorio y comunidad.

La vicedecana Nancy Vicente insiste en esta idea: “La Enfermería Comunitaria se aprende estando en la comunidad. Escuchando a las familias, observando el entorno, entendiendo los condicionantes sociales y combinando el conocimiento clínico con la empatía y la comunicación”. Por su parte, el coordinador de prácticas, Fran Prats, subraya además la importancia de que los estudiantes vivan estas experiencias antes de graduarse: “Los prepara para trabajar en equipos interdisciplinares, para desenvolverse en realidades sociales diversas y para comprender que la salud pública no es una teoría, sino una práctica diaria”.

Las profesoras Arancha Cámara, Ana Castillo y Marina Leal, que acompañan a los alumnos en los colegios y parques, destacan el crecimiento profesional que observan en ellos. Desde la adquisición de habilidades comunicativas hasta la capacidad para identificar factores de riesgo o adaptar actividades según las necesidades del grupo, el aprendizaje es integral y progresivo.

Lo que los estudiantes descubren

A través de las jornadas, los universitarios del CEU experimentan una transición importante: dejan de ser observadores teóricos para convertirse en agentes activos en la construcción de salud. En sus testimonios se aprecia cómo esta vivencia reconfigura su visión de la profesión:

“La experiencia refuerza la importancia de la empatía y del respeto. La comunicación con los niños nos ha permitido crear una visión más amplia y realista de la profesión”, asegura uno de los alumnos. Una reflexión en la que coincide otro de sus compañeros: “Me ha hecho más consciente de la realidad social de algunos barrios. Es una vivencia muy enriquecedora que influye positivamente en nuestra formación como futuros profesionales sanitarios”.

Para muchos, participar en este proyecto también supone comprender que la prevención no ocurre solo en centros de salud, sino en colegios, calles, parques, hogares y entornos cotidianos. Y que la Enfermería Comunitaria no solo atiende, sino que dialoga, acompaña y construye relaciones humanas.