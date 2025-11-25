De la teoría al aula: así aprenden los futuros maestros del CEU a enseñar lectoescritura en Infantil

Antes de que los primeros niños entren en clase, el aula ya parece un pequeño laboratorio de aprendizaje: bandejas sensoriales con harina, tarjetas fonológicas, circuitos de movimiento trazados en el suelo, un teatrillo improvisado y un libro interactivo proyectado en la pantalla digital. En el centro del espacio, un grupo de estudiantes de segundo curso del Grado en Educación Infantil del CEU UCH repasa en voz baja la secuencia didáctica que aplicarán minutos después con alumnos de tres a cinco años del colegio Jesuitinas. No es un ensayo general: es su primera experiencia real poniendo en práctica materiales y propuestas creadas por ellos mismos para trabajar los prerrequisitos de la lectoescritura, dentro de un proyecto coordinado por la profesora Mónica Belda.

“Queremos que vivan el proceso completo: diseñar, fundamentar, aplicar y reflexionar”, explica Belda. “La lectoescritura comienza mucho antes de la letra impresa, y es clave que los futuros maestros entiendan qué habilidades la sostienen y cómo pueden potenciarse desde el juego, la expresión y la experiencia sensorial”.

La iniciativa forma parte de la asignatura Didáctica de la Lengua, y se estructura en varias fases: análisis de los prerrequisitos, diseño de materiales manipulativos y digitales, integración de dinámicas expresivas, creación de un Libro Interactivo de las Letras y, finalmente, aplicación práctica en un centro infantil. El proyecto permite que el alumnado universitario compruebe cómo sus propuestas funcionan con niños reales y evalúe el impacto de sus decisiones pedagógicas.

Materiales, fonemas y propuestas multisensoriales

El punto de partida llega semanas antes del encuentro con los niños. En clase, cada grupo de estudiantes elige un fonema que se convertirá en el eje articulador de todas sus propuestas. A partir de ahí, el trabajo se despliega en un recorrido que combina teoría, creatividad y diseño educativo: comprender los prerrequisitos de la lectura y escritura, seleccionar actividades apropiadas para cada uno de ellos y construir materiales que permitan al niño explorarlos de manera activa.

Los prerrequisitos —conceptos recogidos en la obra Prerrequisitos necesarios para la adquisición de la lectura y la escritura, de Pamela Ferreira— incluyen áreas como la percepción visual y auditiva, la orientación espacial y temporal, la lateralidad, el esquema corporal, la motricidad fina, la memoria cinestésica y el lenguaje oral. Sobre esta base conceptual, el alumnado debe elaborar actividades adaptadas a los diferentes niveles de Educación Infantil. “Es un proceso muy revelador para ellos”, afirma Belda. “Descubren que enseñar a leer no es enseñar a escribir letras, sino trabajar un conjunto de habilidades que permiten que esa letra tenga sentido. Cuando entienden eso, empiezan a mirar la educación infantil con otros ojos”.

El trabajo se organiza en capas. La primera es el Libro Interactivo de las Letras, elaborado con herramientas digitales como Genially e incorporando animaciones, retos gamificados, audios y elementos visuales diseñados para acercar el fonema a través de estímulos variados. Los estudiantes integran, además, recursos generados mediante herramientas de inteligencia artificial: ilustraciones, audios personalizados o secuencias animadas que complementan el aprendizaje visual y auditivo.

La segunda capa es la más tangible: materiales manipulativos diseñados y elaborados manualmente. Cada grupo genera recortables, tarjetas fonológicas, bandejas sensoriales, puzzles fonéticos, dados ilustrados y juegos de motricidad fina adaptados al fonema. Algunos elaboran circuitos motrices que permiten recorrer formas con el cuerpo, otros diseñan materiales Montessori que facilitan la exploración autónoma, y otros crean propuestas para trabajar la direccionalidad o la discriminación auditiva.

Junto a estos materiales aparece la tercera capa: dinámicas expresivas y vivenciales. Teatrillos, bailes, canciones, rimas, asambleas y pequeñas dramatizaciones ayudan a reforzar el fonema desde el lenguaje oral y la expresión corporal. Belda destaca esta combinación como un elemento esencial: “Cuando el niño toca, escucha, se mueve y se expresa, el aprendizaje se vuelve integral. La experiencia multisensorial ayuda a que cada actividad se convierta en un recuerdo significativo”.

El resultado es un conjunto de materiales muy diverso y coherente, que permite al alumnado universitario experimentar lo que implica secuenciar, articular y equilibrar actividades dentro de una propuesta didáctica completa.

Aprendizaje que solo ofrece la práctica real

Llega el día de trasladar todo ese trabajo al aula infantil. El colegio Jesuitinas de Elche abre sus puertas a los futuros maestros, que se organizan en estaciones para facilitar la rotación de los niños. En una esquina del aula, una bandeja sensorial invita a trazar letras en harina o sal. En otra, un pequeño teatrillo introduce el fonema protagonista a través de un personaje que nombra objetos. Más allá, un circuito de aros y cuerdas facilita la coordinación y la lateralidad. En el centro, la pantalla digital proyecta el libro interactivo, que sirve como guía visual y sonora.

Los niños avanzan por las estaciones con entusiasmo: exploran texturas, repiten patrones rítmicos, clasificar imágenes, identifican sonidos iniciales, imitan gestos, recorren circuitos y responden a los retos animados. La interacción es inmediata: algunos repiten consignas en voz alta, otros descubren relaciones nuevas entre objetos, otros conectan el gesto corporal con el sonido del fonema.

“Es aquí donde ellos —los universitarios— realmente entienden lo que significa enseñar”, reflexiona Belda. “Nada sustituye a ver cómo un niño reacciona ante una consigna o cómo un material que parecía perfecto necesita un ajuste sobre la marcha”. Durante la sesión, los estudiantes registran las reacciones de los niños: grado de participación, comprensión de consignas, dificultades emergentes, tiempos, motivación, atención y adecuación de los materiales. Ese ejercicio de observación constituye una parte crucial de su formación.

La respuesta infantil funciona además como una validación del proceso. Si un recurso gamificado mantiene su atención, si una dinámica corporal favorece la comprensión, si un teatrillo ayuda a anticipar sonidos, los estudiantes pueden valorar, por primera vez, la eficacia de lo que han diseñado. El trabajo culmina con una sesión de reflexión en la universidad, donde los grupos analizan lo observado y revisan qué funcionó, qué debería ajustarse y qué aprendizajes extraen para futuras intervenciones. Esta fase de retroalimentación es uno de los pilares del proyecto.

Formar maestros desde la práctica: innovación, rigor y una mirada centrada en el niño

El proyecto no es una experiencia aislada, sino una extensión coherente del modelo formativo del CEU UCH en Educación Infantil, que combina práctica real, fundamentación teórica y reflexión guiada. El trabajo sobre los prerrequisitos responde a una convicción pedagógica clara: los aprendizajes de la etapa infantil no son antesalas de primaria, sino procesos complejos que condicionan el desarrollo comunicativo y académico del niño. “Su capacidad para comprender, comunicarse e interactuar depende en buena parte de cómo se fortalezcan estas habilidades tempranas”, recuerda Belda.

La integración de herramientas digitales, materiales manipulativos y dinámicas expresivas responde al perfil actual de los niños, que crecen en entornos multimodales en los que conviven pantallas, movimiento, estímulos sensoriales y narrativas visuales. Los futuros maestros aprenden así a valorar qué aporta cada tipo de material, cómo se complementan y cómo deben integrarse en una secuencia didáctica equilibrada.

La experiencia también desarrolla competencias profesionales esenciales: la planificación, la secuenciación, la organización del espacio, la adaptación metodológica, la gestión del tiempo, la observación sistemática, la toma de decisiones y la evaluación crítica de las propias propuestas. En este punto, Belda subraya la dimensión colaborativa del proyecto: “La implicación de las profesoras Andrea Hernández, Mónica Belda y la vicedecana María Pascual Segarra ha permitido que este proyecto se convierta en una experiencia profesionalizante que conecta la universidad con la escuela y que sitúa al niño en el centro del aprendizaje”.

El estudiantado descubre, así, la responsabilidad de crear actividades educativas y el impacto real que estas tienen en el aprendizaje infantil. Belda resume esta filosofía con una frase que repite a menudo en clase: “La infancia necesita maestros que piensen y creen, no que reproduzcan actividades”. Esa premisa guía cada fase del proyecto y se hace especialmente visible cuando los universitarios vuelven del colegio con la certeza de haber vivido un aprendizaje que trasciende los manuales.

El CEU UCH sostiene que este enfoque —basado en la experiencia directa y en la relación constante entre teoría y práctica— prepara a los futuros docentes para afrontar los retos reales del aula infantil, diseñar propuestas significativas y comprender la complejidad del desarrollo temprano.