La economista Carmen Herrero ingresa en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

La economista Carmen Herrero Blanco, profesora emérita de la Universidad de Alicante (UA) e investigadora del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), ha ingresado como académica de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMYP), una institución con más de 160 años de historia dedicada al estudio y reflexión de las ciencias sociales, económicas, jurídicas y filosóficas.

Premio Rey Jaime I de Economía 2017, es la titular de la medalla número 37, vacante desde el fallecimiento de Juan Miguel Villar Mir. Con esta incorporación, Carmen Herrero suma un nuevo reconocimiento a su carrera centrada en la economía como herramienta para el progreso social.

Al acto de ingreso, celebrado este martes, asistieron la rectora de la UA, Amparo Navarro, el vicerrector de Estudiantes y Empleo de la UA, Raúl Ruiz Callado,la decana de la Facultad de Económicas, M ª Carmen Tolosa Bailén, y miembros del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico y de otros centros.

Durante su discurso de recepción, Carmen Herrero Blanco hizo un repaso por la temática que ha marcado su investigación: la igualdad de oportunidades y los temas relacionados con la equidad, abordados que la obra desde una perspectiva muy didáctica y divulgativa, según ha informado la institución académica.

La igualdad de oportunidades ha centrado la investigación de la economista

Además, recordó sus inicios como matemática, una formación técnica que le ha servido para “realizar aportaciones en un campo que era ajeno: la economía”, campo en el que se adentró debido a “una casualidad al conocer a los pioneros de aquella generación que cambió las formas en la universidad española, (Andreu Mas-Colell, Juan Urrutia, Javier Ruiz Castillo, Xavier Calsamiglia)”, que le cambiaron su “visión de la universidad y del análisis económico”.

También se refirió a “la oportunidad de crear ex novo un Departamento de Análisis Económico en la Universidad de Alicante, y hacerlo competitivo fue una aventura compartida con Luis Corchón, Fernando Vega-Redondo y Antonio Villar, sin los cuales no existiría el que hoy sigue siendo uno de los departamentos de referencia en España”, así como “la idea de crear en Valencia un servicio de estudios aplicados de calidad, el Ivie, bajo la batuta de Francisco Pérez, aventura en la que seguimos implicados”.

Finalmente, concluyó con “una cita del economista alicantino Germán Bernácer, que resulta particularmente pertinente en estos tiempos: la economía no puede ser ajena a los principios éticos” y también expresó “el deseo de contribuir a construir algo mejor, en este nuevo reto”.

Carmen Herrero pronunciando su discurso. / INFORMACIÓN

Herrero ha sido asesora del Ministerio de Ciencia y ha trabajado con Naciones Unidas

Dilatada trayectoria

Licenciada y doctora en Matemáticas por la Universitat de València, catedrática de Fundamentos del Análisis Económico en la UA, doctora Honoris Causa en Economía por la Universidad de Granada, Herrero ha sido también asesora del Ministerio de Ciencia e Innovación. Además, ha ejercido como profesora visitante en universidades de prestigio como Oxford, Manchester, Rochester, California, París, Bielefeld, Copenhague, Viena, y en centros de estudios avanzados en Viena y Marsella (IMERA).

La investigadora cuenta con una destacada trayectoria académica y científica centrada en la justicia y la equidad, con especial atención a temas como igualdad de oportunidades, pobreza, desigualdad, discriminación y políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de los colectivos más vulnerables.

Su trabajo ha tenido un impacto significativo tanto en el ámbito académico como en organismos internacionales, incluyendo colaboraciones con diversas agencias de Naciones Unidas en la elaboración de índices de desarrollo.

La profesora es autora de 15 monografías y más de 80 artículos científicos en revistas de referencia internacional como Health Economics, Journal of Health Economics, Social Choice and Welfare, Journal of Economic Inequality, entre muchas otras.