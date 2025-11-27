Alicante es la provincia con más desertificación de España

Alicante es la provincia más desertificada de España, o lo que es lo mismo, es la que lidera el ránking nacional de la degradación de sus zonas áridas, como consecuencia, no solo de la escasez de lluvias y el calor extremo, sino también de la actividad humana, principalmente, del impacto de la agricultura y del turismo. Así lo recoge el primer Atlas de la desertificación en España, una nueva investigación coordinada por la Universidad de Alicante (UA) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que advierte de uno de los principales problemas medioambientales de España en crecimiento constante debido al cambio climático y al uso insostenible de los recursos naturales.

En concreto, la provincia, con una superficie total de 5.796 kilómetros cuadrados, cuenta prácticamente con todo su suelo en proceso de desertificación, porque el 98,9 % se encuentra en este estado, es decir, tiene 4.589 kilómetros cuadrados afectados, con mayor incidencia en la zona del litoral y la Vega Baja, tal y como advirtió el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la UA, Jorge Olcina, coordinador, junto a Jaime Martínez Valderrama, científico de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC de un inédito estudio, financiado por el Ministerio de Transición Ecológica, en el que han participado más de 60 investigadores durante dos años de trabajo.

Los científicos hablan de "un riesgo silencioso, pero constante", que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de repensar las políticas hídricas y urbanísticas para afrontar un fenómeno que podría ser de no retorno.

La provincia tiene 4.589 kilómetros cuadrados en desertificación, lo que equivale al 98,5 % de sus zonas áridas

Los investigadores Jorge Olcina Cantos, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la UA, y Jaime Martínez Valderrama, científico de la Estación Experimental de Zonas Áridas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) / alex domínguez

En el conjunto de la Comunidad, los porcentajes de zonas desertificadas también son muy elevados: Valencia alcanza el 82% y Castellón el 57,3%. Los expertos advierten que estos datos sitúan al territorio valenciano en una posición "crítica" dentro del contexto mediterráneo, mientras que en la suma del territorio español este proceso de degradación afecta al 60 % de las zonas áridas, es decir, un total de 206.203 del poco más de medio millón de kilómetros cuadrados de superficie. Su magnitud es tan grande que en España, cuatro de cada cinco habitantes viven en zonas áridas, según el científico del CSIC.

Las principal áreas afectadas por la desertificación se sitúan en el sureste peninsular, la meseta manchega, el sur de Extremadura, la zona vitivinícola de Castilla y León y La Rioja, así como los archipiélagos canarios y balear y el valle del Ebro y parte del Guadalquivir.

La causa principal de la situación de la provincia es el uso excesivo del agua. Además, la agricultura intensiva ha transformado radicalmente el territorio en las últimas décadas. "En el litoral mediterráneo la transformación agraria y urbanística de los últimos 30 o 40 años ha sido enorme. Seguramente este es el momento de la reflexión", advierte Olcina. Y es que la agricultura consume el 80 % de los recursos hídricos, según Martínez, quien también advierte de la amenaza que supone el gran desperdicio alimentario.

Cuatro de cada cinco habitantes viven en zonas áridas y la agricultura consume el 80 % de los recursos hídricos

El mapa del estado del paisaje en el conjunto del país / INFORMACIÓN

Qué es desertificación (y qué no lo es)

El equipo investigador insiste en corregir un error muy extendido: desertificación no significa avance del desierto. “Normalmente, la desertificación se asume como el avance del desierto, pero eso es falso. En un desierto llueve poco, tiene poca productividad natural, pero no tiene por qué estar degradado”, recuerda el investigador del CSIC. Con lo cual, no todo paisaje seco está desertificado.

La actividad humana es la clave para que se produzca una desertificación de un área geográfica con escasez extrema de agua y baja precipitación y no solo afecta al suelo, sino también a los acuíferos, de ahí que el arco valenciano-murciano y esté amenazado por este fenómeno, ya que sus aguas subterráneas se encuentran muy degradadas, según los expertos, por la sobreexplotación del agua y por la agricultura intensiva.

El nuevo mapa de aridez elaborado en el proyecto muestra que en los últimos 30 años han aparecido en España zonas hiperáridas que antes no existían, algunas localizadas en el sureste valenciano y nada apunta a que vaya a mejorar. "El contexto climático no ofrece una solución. No va a llover más, sino menos. Las temperaturas suben, la evaporación aumenta y el balance es cada vez más desequilibrado", advierte Olcina.

Embalse de La Cuesta, uno de los principales embalses reguladores del postrasvase Júcar-Vinalopó / AXEL ALVAREZ

Los nuevos y grandes trasvases, "inviables"

Frente a esta realidad, el geógrafo y climatólogo Jorge Olcina alerta de que el modelo tradicional de gestión del agua en España "ha llegado a su límite" y requiere un cambio profundo ante un escenario de sequías más frecuentes e intensas. Considera que la planificación basada en la continua oferta de agua, que se ha extendido hasta ahora en el país, es "inviable".

Según el investigador, esta tendencia ha llevado a depender excesivamente de infraestructuras externas, especialmente los trasvases, en lugar de gestionar de manera eficiente los recursos disponibles. Olcina subraya que una parte esencial de la solución pasa por optimizar el uso del agua ya disponible, y destaca el caso de la ciudad de Alicante.

El catedrático considera que apostar por nuevos trasvases será inviable, no solo por tensiones políticas, sino sobre todo por razones climáticas. "Las políticas de oferta, de nuevos trasvases, va a ser complicado por propia causa climática. Esos grandes trasvases que atraviesan territorios, en el contexto político que estamos viviendo, yo los veo muy complicados en España", afirma. Solo ve para trasvases internos dentro de una misma cuenca, siempre que exista acuerdo entre usuarios.

Esos grandes trasvases que atraviesan territorios, en el contexto político que estamos viviendo, yo los veo muy complicados en España Jorge Olcina — Catedrático de la UA

El experto sostiene que el futuro hídrico de la Comunidad pasa por los recursos no convencionales, especialmente la reutilización y la desalación. Esta reserva permitiría abastecer áreas agrícolas próximas a las ciudades y fortalecer el sistema frente a crisis hídricas prolongadas, según Olcina.

"En algunos lugares de la costa mediterránea hará falta desalinización. Sin duda. Porque nos estamos dando cuenta de que las sequías están siendo más frecuentes y más intensas, y ponen en jaque el sistema de abastecimiento", avisa.