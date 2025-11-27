Tecnología robótica de la Universidad de Alicante para reciclar en el espacio

Desarrollar tecnología para que robots espaciales hagan posible el reciclaje y la reutilización de materiales en órbita. Es el último reto de investigadores de la Universidad de Alicante (UA) que participan en un proyecto europeo para avanzar hacia una verdadera economía circular en el espacio.

La iniciativa “aborda uno de los mayores retos actuales del sector aeroespacial, que es la creciente acumulación de desechos en órbita", explica Jorge Pomares, director del el Laboratorio de Robótica Espacial del grupo de investigación Human Robotics (HURO) de la institución académica, el departamento que lidera el desarrollo en robótica del proyecto.

Se estima que existen más de 36.000 objetos mayores de 10 centímetros circulando alrededor de la Tierra, lo que supone un riesgo real para satélites operativos y futuras misiones espaciales, según el profesor.

De este modo, el proyecto propone un cambio de paradigma: pasar de eliminar los desechos a aprovecharlos como recursos. Para ello, según señala, “el consorcio desarrollará tecnologías capaces de extraer, manipular y reciclar materiales directamente en el espacio, transformando componentes metálicos, especialmente el aluminio, en materia prima reutilizable”.

Bajo el nombre de Dexter (Debris Extraction Tools for Extra-terrestrial Recycling) que tiene como objetivo , el trabajo está financiado por el European Innovation Council (EIC) Pathfinder Challenges dentro del programa Horizon Europe, reúne a seis instituciones académicas y tecnológicas europeas: Universidad de Cranfield, Universidad de Alicante, SENER Aerospace, Magdrive, Moliri y Vimotek. El equipo de la UA implicado en esta iniciativa está formado también por los investigadores José Luís Ramón, Gabriel Jesús García, Celia Redondo y Álvaro Belmonte.

Investigadores del Laboratorio de Robótica de la UA que participan en el proyecto / INFORMACIÓN

Robots que cortan y sueldan en el espacio

Entre las principales innovaciones del proyecto destaca el desarrollo de un conjunto modular de herramientas robóticas capaces de realizar operaciones de corte, soldadura, agarre y manipulación de materiales en órbita, según Pomares, así como “la creación de un sistema de propulsión recargable que utilizará aluminio reciclado procedente de satélites y cohetes como combustible, reduciendo así la dependencia de recursos terrestres”, añade.

Otra de las novedades es que pretende “definir una arquitectura modular y abierta, que permitirá integrar las herramientas desarrolladas en futuras misiones de mantenimiento, ensamblaje o reciclaje orbital”, precisa Pomares.

El Laboratorio de Robótica Espacial del grupo de investigación Human Robotics (HURO) de se encarga de “diseñar sistemas de control avanzados y soluciones de manipulación autónoma que permitirán a los robots realizar operaciones complejas de desmontaje, agarre y procesamiento de componentes de satélites fuera de servicio”.

En este sentido, el investigador de la UA señala que “estas tecnologías son fundamentales para permitir que, en el futuro, robots autónomos puedan desensamblar y reutilizar estructuras, piezas y materiales de satélites obsoletos o dañados, contribuyendo así a reducir la acumulación de basura espacial en las órbitas terrestres”.

Recreación de basura espacial orbitando la Tierra / Pixabay

4 años de trabajo

El proyecto se puso oficialmente en marcha el 1 de octubre de 2025 con una reunión de lanzamiento celebrada en las instalaciones de la Universidad de Cranfield, en el Reino Unido. Durante el encuentro, los socios establecieron la hoja de ruta de los cuatro años de trabajo conjunto que abarcarán investigación, desarrollo y validación experimental de las tecnologías propuestas.

El trabajo, que combina la experiencia de instituciones líderes en robótica, propulsión eléctrica, ingeniería de materiales y sistemas espaciales, "representa un paso decisivo hacia la creación de una infraestructura europea para el reciclaje y la reutilización de satélites”, sostiene el investigador de la UA y “aspira a sentar las bases de una futura industria europea de reciclaje orbital, reducir el impacto medioambiental de las actividades espaciales y posicionar a Europa como referente mundial en tecnologías de economía circular en el espacio”.