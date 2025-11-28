Universidad
Alicante demuestra en Galicia cómo multiplicar la vida bajo las bateas de mejillones
Pulpos, nécoras y centollos proliferan en la Ría de Vigo gracias a un proyecto europeo en el que participa la UA
Investigadores de la Universidad de Alicante (UA) han demostrado cómo la vida puede multiplicarse bajo las centenares de bateas de mejillones en Galicia. Pulpos, centollos, calamares, nécoras... están proliferando en la ría de Vigo, gracias a la colocación de arrecifes artificiales en la parte inferior de las estructuras donde se cultivan los moluscos, porque se alimentan de los desechos y organismos que desprenden. El método ha sido replicado en Croacia, pero bajo de las jaulas de lubina y dorada.
Esto ha sido posible gracias al proyecto europeo Climarest destinado a afrontar los desafíos de la restauración marina en Europa. El trabajo ha sido fruto de la colaboración entre la Universidad de Alicante, bajo la dirección de Pablo Sánchez Jerez, catedrático del Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la UA, y la Universidad de Vigo. Los resultados de la iniciativa fueron dados a conocer este viernes en la UA durante una jornada de divulgación y concienciación en la que participaron estudiantes de Secundaria.
El investigador de la UA explica que bajo las bateas se genera mucha materia orgánica y vida, "una gran riqueza que genera la sedimentación", por lo que se han colocado arrecifes artificiales para aprovecharla, pero sin interferir en la actividad del mejillón.
Otra de las contribuciones relevantes del proyecto ha sido la primera prueba en España de acuicultura multitrófica integrada (IMTA) con bogavantes europeos alojados en estructuras asociadas a las bateas. Los individuos han mostrado un crecimiento adecuado y saludable, lo que demuestra la viabilidad de integrar especies de alto valor comercial en sistemas de cultivo ya existentes y abre la puerta a nuevas estrategias de diversificación acuícola más sostenibles y compatibles con la conservación ambiental.
Concienciación con alumnos
En este contexto, estudiantes de educación Secundaria han participado este viernes en el escape room “Bogavante: Sobrevive al Cambio Climático”, una actividad divulgativa diseñada para estudiantes de secundaria invitados, que se han sumergido en una experiencia interactiva centrada en los retos ambientales actuales
Esta actividad forma parte de la presentación de los resultados del proyecto europeo en la jornada “Restauración marina al día: la ciencia marina como nunca la habías visto”, organizada por el Instituto de Investigación IMEM (Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramón Margalef) dentro del programa UA Divulga.
Suscríbete para seguir leyendo
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- El principal proveedor de turrón y chocolate de Mercadona gana más de 10 millones de euros en el último año
- Educación contempla el confinamiento de alumnos en colegios e institutos ante una dana imprevista
- La tragedia familiar del joven fallecido en accidente al caerle una palmera en Torrevieja
- Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
- El reconocimiento de una leyenda del fútbol español al entrenador del Eldense: 'Mi primer ídolo...