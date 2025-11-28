Alicante demuestra en Galicia cómo multiplicar la vida bajo las bateas de mejillones

Investigadores de la Universidad de Alicante (UA) han demostrado cómo la vida puede multiplicarse bajo las centenares de bateas de mejillones en Galicia. Pulpos, centollos, calamares, nécoras... están proliferando en la ría de Vigo, gracias a la colocación de arrecifes artificiales en la parte inferior de las estructuras donde se cultivan los moluscos, porque se alimentan de los desechos y organismos que desprenden. El método ha sido replicado en Croacia, pero bajo de las jaulas de lubina y dorada.

Esto ha sido posible gracias al proyecto europeo Climarest destinado a afrontar los desafíos de la restauración marina en Europa. El trabajo ha sido fruto de la colaboración entre la Universidad de Alicante, bajo la dirección de Pablo Sánchez Jerez, catedrático del Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la UA, y la Universidad de Vigo. Los resultados de la iniciativa fueron dados a conocer este viernes en la UA durante una jornada de divulgación y concienciación en la que participaron estudiantes de Secundaria.

Una batea de mejillones de Galicia / Enric Fontcuberta

El investigador de la UA explica que bajo las bateas se genera mucha materia orgánica y vida, "una gran riqueza que genera la sedimentación", por lo que se han colocado arrecifes artificiales para aprovecharla, pero sin interferir en la actividad del mejillón.

Otra de las contribuciones relevantes del proyecto ha sido la primera prueba en España de acuicultura multitrófica integrada (IMTA) con bogavantes europeos alojados en estructuras asociadas a las bateas. Los individuos han mostrado un crecimiento adecuado y saludable, lo que demuestra la viabilidad de integrar especies de alto valor comercial en sistemas de cultivo ya existentes y abre la puerta a nuevas estrategias de diversificación acuícola más sostenibles y compatibles con la conservación ambiental.

Alumnos de la provincia han conocido de cerca el proyecto de restauración marina de la UA en Galicia / ALEX DOMINGUEZ

Concienciación con alumnos

En este contexto, estudiantes de educación Secundaria han participado este viernes en el escape room “Bogavante: Sobrevive al Cambio Climático”, una actividad divulgativa diseñada para estudiantes de secundaria invitados, que se han sumergido en una experiencia interactiva centrada en los retos ambientales actuales

Esta actividad forma parte de la presentación de los resultados del proyecto europeo en la jornada “Restauración marina al día: la ciencia marina como nunca la habías visto”, organizada por el Instituto de Investigación IMEM (Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramón Margalef) dentro del programa UA Divulga.