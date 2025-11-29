La Facultad de Ciencias de la Salud de la UA impulsa el proyecto NutriEvalUA

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante ha iniciado el Programa de Evaluación Nutricional Deportiva, conocido como NutriEvalUA, una iniciativa innovadora basada en la metodología de aprendizaje-servicio que combina formación práctica del alumnado con la mejora de la salud y el rendimiento de los deportistas universitarios.

El proyecto se desarrolla a lo largo del curso académico 2025-2026 y está dirigido al alumnado del grado en Nutrición Humana y Dietética, que aplica conocimientos teóricos y habilidades profesionales en un entorno real de trabajo con deportistas de la UA.

La iniciativa se ha diseñado y puesto en marcha en el marco del proyecto de investigación “Diseño e implementación de un voluntariado destinado a futuros Dietistas-Nutricionistas para la aplicación de conocimientos y habilidades sobre población deportista”.

Además, toma como punto de partida y parte de su fundamentación metodológica el trabajo de fin de grado de Ángela Castillo Pedrosa, que se centra en la creación y desarrollo de un programa de evaluación nutricional para deportistas universitarios.

El programa NutriEvalUA fue presentado recientemente al personal técnico de los equipos deportivos universitarios y federados con el objetivo de exponer los beneficios del programa, su funcionamiento y el proceso de inscripción para las diferentes modalidades deportivas.

Logo de NutriEvalUA. / INFORMACIÓN

Del mismo modo, el equipo docente del proyecto realizó otra presentación al alumnado deportista de la UA del grado en Nutrición Humana y Dietética, donde se explicaron las actividades, el protocolo de mediciones y el cronograma de trabajo del curso.

La iniciativa está coordinada y supervisada por profesorado e investigadores de distintos departamentos de la Universidad de Alicante como Mónica Castillo Martínez y José Miguel Martínez Sanz, del Departamento de Enfermería; Eva Ausó Monreal y David Romero García, del Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía, y David Giménez Monzó, del Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia, y cuenta con la colaboración del Servicio de Deportes de la UA y de clubes deportivos asociados.

NutriEvalUA se presenta como una experiencia formativa de alto valor para el estudiantado, ya que les permite adquirir competencias prácticas en evaluaciónnutricional y antropometría deportiva; participar en una actividad de aprendizaje-servicio con impacto real, desarrollar habilidades de trabajo en equipo, comunicación y resolución de problemas, y aplicar conocimientos teóricos en un entorno real con población deportista. Además, pueden obtener 3 créditos ECTS reconocidos como actividad universitaria.

Del mismo modo, desde el proyecto explican los beneficios para los deportistas y equipos de la UA, que recibe evaluación de hábitos alimentarios, análisis del estado de hidratación, valoración de la composición corporal mediante técnicas validadas e informes grupales y recomendaciones dietético-nutricionales basadas en evidencia científica.

Estas acciones permitirán optimizar el rendimiento, personalizar pautas nutricionales y promover la salud a largo plazo entre la comunidad deportiva universitaria.