Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Universidad

Una nueva plataforma simplifica la vigilancia tecnológica y la gestión de la propiedad industrial

La herramienta diseñada por una empresa vinculada al Parque Científico de Alicante facilita el trabajo de inventores, pymes y equipos técnicos

Un holograma que utiliza la IA

Un holograma que utiliza la IA

PI STUDIO

A. Fajardo

A. Fajardo

La empresa vinculada al Parque Científico de Alicante (PCA) InferIA, spin off de la Universidad de Alicante (UA), ha anunciado el lanzamiento de BuscarPatentes.com, una plataforma creada para facilitar la vigilancia tecnológica y la gestión de la propiedad industrial para inventores, pymes y equipos técnicos.

El desarrollo de esta solución ha sido posible gracias al programa Activa Startups de la Escuela de Organización Industrial (EOI), que ha permitido validar la propuesta, acelerar su desarrollo técnico y asegurar su llegada al mercado. En este proceso ha colaborado técnicamente Singularity Ingeniería, consultora especializada en ingeniería y soluciones digitales.

Álvaro Marín, CEO de Singularity, explica que “este tipo de programas son esenciales para transformar ideas en productos reales que aportan valor. El apoyo de la EOI ha sido determinante para que BuscarPatentes.com sea hoy una realidad”.

BuscarPatentes.com nace con el objetivo de hacer más accesible un proceso tradicionalmente complejo: la vigilancia y gestión de la propiedad industrial. La plataforma automatiza búsquedas, genera alertas inteligentes y permite trabajar con información actualizada sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

El equipo de InferIA

El equipo de InferIA / INFORMACIÓN

Vigilancia constante

"Después de vivir personalmente el proceso de registrar una invención, comprobé lo difícil que era mantener una vigilancia constante sin invertir horas en revisar boletines. Esta herramienta nace precisamente para evitar eso y ofrecer a inventores y empresas un sistema fiable y accesible”, añade Marín.

Noticias relacionadas y más

Esteban Pelayo, gerente del Parque Científico de Alicante ha señalado que: “El lanzamiento de BuscarPatentes.com demuestra el potencial de las empresas que forman parte del PCA. InferIA es un ejemplo del talento surgido de la Universidad de Alicante que, apoyado por nuestro ecosistema, convierte necesidades reales del mercado en soluciones tecnológicas avanzadas. Desde el PCA seguiremos impulsando iniciativas que refuercen la innovación y el crecimiento de nuestro tejido empresarial”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
  2. El principal proveedor de turrón y chocolate de Mercadona gana más de 10 millones de euros en el último año
  3. Desmantelan desde Alicante una granja de móviles que enviaba 2,5 millones de SMS al día para ciberestafas
  4. Educación contempla el confinamiento de alumnos en colegios e institutos ante una dana imprevista
  5. La tragedia familiar del joven fallecido en accidente al caerle una palmera en Torrevieja
  6. Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
  7. El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
  8. El reconocimiento de una leyenda del fútbol español al entrenador del Eldense: 'Mi primer ídolo...

Una plataforma made in Alicante simplifica la vigilancia de las patentes

Una plataforma made in Alicante simplifica la vigilancia de las patentes

Alicante trabaja ya en la edición genética personalizada contra la ceguera

La Facultad de Ciencias de la Salud de la UA impulsa el proyecto NutriEvalUA

La UA reafirma su compromiso con la igualdad: "no hay nada ganado"

La UA reafirma su compromiso con la igualdad: "no hay nada ganado"

Alicante demuestra en Galicia cómo multiplicar la vida bajo las bateas de mejillones

La UMH más internacional: de Elche a Utah, Perú y Chile

La UMH más internacional: de Elche a Utah, Perú y Chile

La IA en los juzgados: de anonimizar sentencias a tramitar procedimientos

La IA en los juzgados: de anonimizar sentencias a tramitar procedimientos

Teresa Marín: «La dana desbordó todo lo que sabíamos sobre emergencias»

Teresa Marín: «La dana desbordó todo lo que sabíamos sobre emergencias»
Tracking Pixel Contents