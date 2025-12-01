Una nueva plataforma simplifica la vigilancia tecnológica y la gestión de la propiedad industrial

La empresa vinculada al Parque Científico de Alicante (PCA) InferIA, spin off de la Universidad de Alicante (UA), ha anunciado el lanzamiento de BuscarPatentes.com, una plataforma creada para facilitar la vigilancia tecnológica y la gestión de la propiedad industrial para inventores, pymes y equipos técnicos.

El desarrollo de esta solución ha sido posible gracias al programa Activa Startups de la Escuela de Organización Industrial (EOI), que ha permitido validar la propuesta, acelerar su desarrollo técnico y asegurar su llegada al mercado. En este proceso ha colaborado técnicamente Singularity Ingeniería, consultora especializada en ingeniería y soluciones digitales.

Álvaro Marín, CEO de Singularity, explica que “este tipo de programas son esenciales para transformar ideas en productos reales que aportan valor. El apoyo de la EOI ha sido determinante para que BuscarPatentes.com sea hoy una realidad”.

BuscarPatentes.com nace con el objetivo de hacer más accesible un proceso tradicionalmente complejo: la vigilancia y gestión de la propiedad industrial. La plataforma automatiza búsquedas, genera alertas inteligentes y permite trabajar con información actualizada sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

El equipo de InferIA / INFORMACIÓN

Vigilancia constante

"Después de vivir personalmente el proceso de registrar una invención, comprobé lo difícil que era mantener una vigilancia constante sin invertir horas en revisar boletines. Esta herramienta nace precisamente para evitar eso y ofrecer a inventores y empresas un sistema fiable y accesible”, añade Marín.

Esteban Pelayo, gerente del Parque Científico de Alicante ha señalado que: “El lanzamiento de BuscarPatentes.com demuestra el potencial de las empresas que forman parte del PCA. InferIA es un ejemplo del talento surgido de la Universidad de Alicante que, apoyado por nuestro ecosistema, convierte necesidades reales del mercado en soluciones tecnológicas avanzadas. Desde el PCA seguiremos impulsando iniciativas que refuercen la innovación y el crecimiento de nuestro tejido empresarial”.