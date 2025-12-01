La UA reafirma su compromiso en el 25N ante «el auge de discursos negacionistas contra la igualdad»

La Universidad de Alicante (UA) celebró el pasado el acto institucional de conmemoración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una iniciativa con la que la institución muestra su compromiso frente a esta lacra social. Con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia de género, la lectura del manifiesto elaborado por la Red de Unidades de Igualdad de Género de las Universidades Españolas para la Excelencia Universitaria (RUIGEU), la entrega de los premios de la I edición del concurso Reto Creativo 20s-UA activa contra la violencia de machista y la actuación musical de Kala, uno de los grupos ganadores del V concurso de bandas emergentes de InteractUA, el acto celebrado en el salón de actos del aulario 2 contó con una amplia participación de la comunidad universitaria.

La vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social de la UA, Carmen Vives, condujo un acto en el que la rectora, Amparo Navarro, pronunció un discurso cargado de emotividad y, al tiempo, fuerza y contundencia para condenar una violencia sobre la que manifestó que “no hay nada ganado”. “Me preocupan los datos de mujeres asesinadas y maltratadas y veo que no son buenos tiempos para la juventud, en la que aflora el negacionismo y aumentan el consumo de prostitución y pornografía y el acoso, especialmente en las redes sociales”, indicó.

Un momento de la actuación de Kala. / INFORMACIÓN

En el mismo sentido, la rectora subrayó que “si queremos un futuro libre de violencias contra las mujeres tenemos que seguir trabajando por la igualdad”, para lo que este tipo de actos institucionales “ponen el foco en el problema, por eso son necesarios”. Además, concluyó con un “no hace tanto tiempo desde que las niñas cantábamos otras cosas”, en alusión a la canción Así bailaba que ha interpretado el grupo Kala y que hace referencia a la canción popular Los días de la semana, de claro tinte machista.

Por su parte, la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social, Carmen Vives, lanzó un conciso mensaje al expresar que “debemos ser conscientes de los retos, como el aumento de discursos negacionistas o contrarios a las políticas de igualdad presentes en la sociedad, en la política nacional e internacional y también en nuestras aulas”, a lo que añadió que “estos discursos, sin embargo, coexisten con una realidad que evidencia hasta qué punto se trata de posturas sesgadas y distorsionadas, ya que se ven continuamente desmentidas por el aumento de los casos de violencia sexual, la emergencia de diferentes formas de violencia y acoso en los entornos digitales y las nuevas formas de explotación sexual y abuso en las redes”.

La vicerrectora de Igualdad de la UA, Carmen Vives. / INFORMACIÓN

Respecto a la institución, expresó, en el mismo sentido, que “nuestra agenda de actividades de conmemoración del 25N es amplia y diversa. Con este conjunto de actividades académicas, artísticas, históricas, participativas y simbólicas, la Universidad de Alicante reafirma el compromiso firme con la construcción de una sociedad libre de violencias”. “La programación del 25N no es solo una agenda de acontecimientos, es un recordatorio de que la igualdad se construye cada día, desde la educación, la cultura, la investigación y la participación activa”, matizó.

Además de la mencionada Así bailaba, el grupo Kala interpretó las canciones Cartas, Mariposa y Ni una más, en un concierto de pequeño formato que sirvió de aperitivo a la lectura del manifiesto de RUIGEU por parte de Alicia Navarro, Óscar García-Martín y Miriam Encina, integrantes del Voluntariado contra la Violencia Machista de la UA.

Lectura del manifiesto de la RUIGEU. / INFORMACIÓN

Finalmente, se hizo entrega de los premios de la primera edición del concurso Reto Creativo20s-UA activa contra la violencia machista, que han recaído en las propuestas de María José Lara Ruiz Orejón, Sara Cuerda Bellón, Elvis Gerardo Randolph Chacón Enciso, Marina berbegal Bernabeu y, en conjunto, Andrea Cristhina Lino Solís y Dounia Echafai Tripiana.