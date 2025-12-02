El CEU UCH organiza una jornada para analizar el drama asuncionista y la tradición del Misteri d’Elx

La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), en el campus de Elche, celebrará el 11 de diciembre una jornada académica dedicada al estudio del Misteri d’Elx, una de las manifestaciones culturales y religiosas más singulares del patrimonio mediterráneo. El encuentro tendrá lugar en el Aula Magna César Casimiro de Carmelitas, será abierto al público y reunirá a especialistas en historia, antropología, música, teología y artes escénicas para abordar desde diferentes perspectivas los elementos que configuran esta expresión patrimonial.

La jornada se enmarca en el cierre del Año Jubilar celebrado en Elche y nace con la voluntad de acercar al ámbito universitario una mirada rigurosa y multidisciplinar sobre la tradición asuncionista, el origen y desarrollo del Misteri, sus fundamentos teológicos y antropológicos, sus manifestaciones sonoras y visuales y el modo en que ha configurado una identidad cultural compartida durante siglos. Con este planteamiento, el CEU UCH busca ofrecer un espacio de reflexión académica que contribuya al conocimiento de una tradición que, además de ser Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, constituye uno de los referentes esenciales del patrimonio ilicitano.

La sesión será inaugurada por Álvaro Antón, vicerrector en Elche, acompañado por el coordinador de la jornada, Jesús Rueda Cuenca, y un representante del Ayuntamiento. El programa incluirá una conferencia inaugural, dos bloques de comunicaciones temáticas, una conferencia de clausura y una intervención musical final de los Cantores del Misteri, con una selección de fragmentos representativos de la Festa.

Una jornada para profundizar en una tradición singular

La conferencia inaugural correrá a cargo del profesor Jacobo Federico Negueruela Avellá, doctor en Filosofía y licenciado en Historia y Antropología. Su intervención introducirá la estructura académica del encuentro y ofrecerá un marco teórico inicial para situar la importancia de los dramas asuncionistas en Europa y el carácter excepcional del Misteri en Elche. Negueruela contextualizará el desarrollo del teatro sacro medieval y su conexión con celebraciones litúrgicas que, en distintos puntos del continente, escenificaron episodios vinculados a la muerte, asunción y coronación de la Virgen María, preparando el terreno para los temas posteriores.

A continuación comenzará la primera parte de comunicaciones, moderada por la historiadora del arte Estefanía Soler Selma, directora del Departamento de Arte y Comunicación Visual “Eusebio Sempere”. Esta sesión se centrará en cuestiones históricas, patrimoniales y sonoras, mostrando cómo la tradición asuncionista ha sido interpretada y representada a lo largo de los siglos desde la fe, la cultura y la memoria colectiva.

Historia del dogma y su arraigo en Elche

La primera intervención de la mañana será la de Jesús Rueda Cuenca, que abordará la evolución doctrinal de la creencia en la Asunción. Su ponencia repasará cómo los primeros cristianos entendieron que María no pudo sufrir corrupción corporal tras su muerte, cómo esta convicción se consolidó a lo largo de casi dos milenios y cómo se convirtió en dogma en 1950, mediante la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus. Rueda reflexionará sobre la relación entre la tradición europea de los dramas asuncionistas y la expresión particular que esta creencia ha encontrado en Elche a través del Misteri.

También explicará cómo la ciudad ha conservado esta tradición, convirtiéndola en el eje de una manifestación dramática única, mantenida viva gracias a la implicación de instituciones civiles, eclesiásticas y comunitarias. Destacará el modo en que el desarrollo doctrinal convive con la práctica devocional y cultural en Elche, permitiendo que el Misteri se mantenga como un testimonio excepcional de dramaturgia sacra medieval en pleno siglo XXI.

La segunda comunicación será impartida por José Vicente Castaño Berenguer, profesor de la Universidad Miguel Hernández y especialista en patrimonio documental. Analizará el tratamiento que los medios locales otorgaron a la proclamación del dogma en 1950 y cómo en Elche se leyó como una confirmación de una tradición profundamente arraigada. Castaño examinará la cobertura de Diario Información, Radio Elche y la revista Festa d’Elig, así como el papel de figuras como Antonio Sánchez Pomares, decisivas para reforzar la vinculación entre el Misteri y el dogma de la Asunción en el imaginario local.

La tercera intervención será la de José Manuel Solá Gonzálvez, centrada en la imagen más reproducida de la Virgen de la Asunción en el último siglo: la fotografía realizada en 1923 por la firma ilicitana Foto Gonzálvez. Solá explicará cómo esta imagen, difundida en estampas devocionales, revistas, programas y calendarios, se convirtió en un icono popular que modeló la visión colectiva de la Patrona de Elche, y estudiará su papel en la cultura visual y la memoria iconográfica de la ciudad.

Cerrará la sesión matinal el catedrático Rubén Pacheco Mozas, que analizará la dimensión sonora del Misteri y su conexión con las tradiciones musicales litúrgicas medievales. Su intervención remarcará que el Misteri d’Elx constituye el único lugar en Europa donde aún puede escucharse la “voz” de la Virgen en un contexto dramático-litúrgico vivo, conservando rasgos arcaicos que en otros lugares han desaparecido.

l acto finalizará con la actuación de los Cantores del Misteri. / Áxel Álvarez

Roles tradicionales, análisis musical y reflexión teológica

La segunda parte de la jornada, moderada por Álvaro Antón, se centrará en aspectos antropológicos, musicales y teológicos vinculados al Misteri y a la tradición asuncionista.

La primera ponencia de la tarde será la de Remedios de la Hoz Soria, antropóloga y camarera de la Virgen. Su intervención abordará una investigación histórica sobre el papel de las camareras, una figura tradicional cuyo trabajo ha perdurado durante siglos pero apenas aparece en documentación oficial. Su estudio recorre archivos municipales, libros de cuentas de cofradías de los siglos XVI al XVIII, anotaciones de claverías de los siglos XVIII y XIX y testimonios de los siglos XX y XXI, para reconstruir la función de estas mujeres en el cuidado de la imagen de la Patrona y en la preservación de las prácticas asociadas al Misteri.

El siguiente ponente será Francisco Javier Gonzálvez Valero, Mestre de Capella del Misteri y organista titular de la Basílica de Santa María. Su comunicación profundizará en la figura del Mestre de Capella, cuya responsabilidad ha sido compartida tradicionalmente entre ayuntamiento e iglesia. Gonzálvez revisará la evolución de este oficio desde el siglo XVII hasta la actualidad, mostrando su importancia en la dirección musical, la organización y la formación necesarias para asegurar la continuidad interpretativa del Misteri.

La dimensión teológica será tratada por Carlos Javier Sánchez Moreno, que reflexionará sobre la Asunción desde cuestiones fundamentales del ser humano: el sentido de la vida, la muerte, el destino y la esperanza. Explicará cómo la tradición cristiana ha entendido la Asunción de María y cómo su representación en el Misteri ha permitido transmitir estas reflexiones de forma accesible durante siglos.

La última intervención será la de Quintín Calle Carabias, centrada en el tratamiento literario de la Dormición en el Tratado de San Juan el Teólogo, texto apócrifo con elementos de fantasía y teatralidad propios de la literatura religiosa medieval. Analizará sus recursos expresivos y su relación con elementos dramáticos presentes en distintas tradiciones mediterráneas, incluido el Misteri d’Elx.

Conferencia de clausura y actuación musical

La jornada concluirá con la conferencia “El Misterio de Elche, un mensaje de esperanza en nuestros tiempos”, impartida por Manuel Rodríguez Maciá, doctor en Filosofía y Letras y vocal del Patronato del Misteri. Reflexionará sobre la vigencia cultural y religiosa del Misteri y su relación con antiguas tradiciones asuncionistas europeas, ofreciendo una lectura actualizada de su mensaje central.

El acto finalizará con la actuación de los Cantores del Misteri, que interpretarán varios fragmentos del drama sacro-lírico como cierre simbólico de una jornada que combina reflexión académica y experiencia sonora.