Entre el deporte y la Enfermería: “Vivir competiciones internacionales de SUP es un privilegio”

Con solo seis años de trayectoria en el Paddle Surf, la estudiante de Enfermería del CEU en Elche Inés Blin ha firmado dos hitos en los campeonatos mundiales junior: un 10º puesto individual en Abu Dhabi y el subcampeonato del mundo por equipos en El Salvador con la selección de Francia. Dos resultados que confirman su progresión en el SUP internacional y que reflejan el trabajo, la constancia y la madurez deportiva que ha desarrollado a lo largo de estos años. Sobre estos logros y lo que representan en su carrera, Inés comparte su visión en esta entrevista.

¿Qué supone para ti estos logros, teniendo en cuenta que empezaste hace 6 años a practicar este deporte?

Estos logros para mí han sido un orgullo y una auténtica alegría al ver que el esfuerzo que estoy poniendo en el deporte se ve reflejado. Es verdad que no conseguí los resultados esperados en el mundial de Abu Dhabi, pero igualmente estoy contenta de lo que he conseguido. En El Salvador obtuve un segundo puesto en mi carrera individual y también por el ranking de equipos y, sinceramente, no puedo estar más contenta por ello; fue una carrera que empezó con una caída, pero en la que aguanté sin decaer y finalmente se demostró que una carrera no es siempre como empieza sino como acaba.

¿Cómo has vivido estas experiencias internacionales?

La verdad es que vivir estas competiciones internacionales es un privilegio, me llenan de alegría porque con ellas conozco lugares nuevos y sobre todo a personas de distintos sitios de las cuales puedo aprender tanto en el ámbito deportivo, como personal y social.

Inés Blin en los mundiales junior de Paddle SUP. / INFORMACIÓN

Tras estos éxitos, ¿cómo te planteas el futuro deportivo?

Estos éxitos me han hecho ver que podía llegar muy lejos y me van a servir para momentos de desmotivación como forma de animarme y creer en mí. Mi objetivo deportivo ahora es seguir entrenando y mejorando para seguir consiguiendo mis metas. Sé que la categoría a la que pasaré el año que viene es más difícil, pero quiero seguir esforzándome para estar ahí.

¿Qué te hizo dejar el baile contemporáneo y dedicarte al SUP?

No me he dejado el baile contemporáneo para dedicarme al SUP, sigo compaginando los dos, entrenando ambos a lo largo de la semana. La danza es algo que me ayuda a desahogarme y liberarme y, sin duda alguna, una actividad que me gustaría seguir practicando, junto con el SUP, durante mucho tiempo.

¿Cómo compaginas tus estudios universitarios de Enfermería con los entrenamientos y las competiciones?

Compaginar los estudios con los entrenamientos se hace más fácil que con las competiciones porque me puedo establecer yo misma mis propios horarios; una buena organización y claridad en lo que quieres conseguir es la clave. Sin embargo, el compaginarlo con las competiciones es más complicado porque sigo un horario que no he establecido yo; igualmente la universidad me está ayudando a poder sacar adelante las dos cosas de la mejor manera posible. Además, pienso que el deporte es algo que me ayuda a sentirme mejor y tener más energía para estudiar y llevar el resto de las actividades.

¿Por qué decidiste estudiar Enfermería?

La elección de la carrera fue un poco inesperada y repentina, ya que cuando pensaba en qué me gustaría estudiar lo que tenía claro es que no quería estar dentro de un hospital; pero quería dedicarme a algo que me permitiese tener contacto directo con la gente, ayudar y acompañar a las personas, y que me permitiese moverme, puesto soy una persona activa desde siempre. Un día, sin pensarlo, se me vino a la cabeza el ser enfermera y, desde ese momento, cada vez me llamaba más y tenía más claro que la enfermería era a lo que me quería dedicar.

¿Por qué en el CEU?

Siendo sincera, en un principio no lo tenía contemplado porque pensaba que era un gasto considerable para mi familia. Pero conocí la opción de enfermería en el CEU en una feria de universidades y me atrajo mucho todo lo que me explicaron, por lo que decidí informarme y solicitar una entrevista, de la cual salí muy contenta. Posteriormente hablé con conocidos que estudiaban la misma carrera en el CEU y me motivaron a quedarme aquí.