El Gobierno reforma las prácticas universitarias: la UA y la UMH reclaman más recursos ante los cambios

El Gobierno central ha activado una nueva regulación de las prácticas universitarias que prohíbe que la remuneración sea inferior al salario mínimo interprofesional, una norma que viene precedida por un estatuto del becario, con el que los estudiantes podrían, entre otros beneficios, ver subvencionados los gastos de transporte y manutención durante el periodo que se forman en empresas.

La última reforma aprobada por el Consejo de Ministros establece dos modalidades de contrato formativo, ambas con carácter laboral y, por tanto, con derechos reconocidos, que ha puesto de nuevo en guardia a las instituciones académicas de la provincia. Tanto la Universidad de Alicante (UA), como la Universidad Miguel Hernández (UMH) sostienen que la correcta aplicación de estos cambios dependerá de una financiación suficiente y de evitar que el sistema se convierta en una carga añadida para los centros y docentes. Y es que la regulación estatal busca poner fin a prácticas sin contenido formativo real, pero implica para las universidades una gestión más compleja, porque habrá contratos individualizados, coordinación con empresas, control de tutores, validación de planes y seguimiento más frecuente.

En primer lugar, el Ministerio de trabajo de Yolanda Díez ha modificado la formación en alternancia con la actividad laboral, dirigida a las personas que se están formando en el ámbito de la Formación Profesional (FP), la universidad o el Sistema Nacional de Empleo y realizan parte de su aprendizaje en empresas. Se trata del sistema de formación dual, con el que los estudiantes combinan la formación en el centro de trabajo y en el centro educativo. Ni la UA, ni la UMH tiene en marcha este tipo de estudios, aunque ambas se han mostrado predispuestas a estudiar su implantación en futuro. Sin embargo, las nuevas exigencias, podrían suponer un freno para su implantación, ante la elevada carga burocrática que prevén las instituciones académicas.

Y es que para este tipo de estudios, el Gobierno exige que haya un contrato expreso, por escrito, con la regulación completa de los derechos y participación de los representantes sindicales, suscrito entre la persona que se está formando y el centro que expide la formación. Además, exigirá una doble tutoría, por parte del centro formativo y por la persona responsable de esa formación en la empresa.

La segunda modalidad, que más afectará a las universidades de la provincia, atañe al contrato para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios correspondientes, lo que se conoce habitualmente como "prácticas", que permiten adquirir experiencia a quienes han obtenido un título universitario o un título o un certificado de grado del sistema de FP. Para firmar estos contratos, la persona tiene que haber terminado por completo los estudios que le dan acceso a esas prácticas y la relación con la empresa será con un contrato de trabajo, no una beca ni una colaboración.

Reacción de las universidades

Las universidades de la provincia consideran que la eficacia de estos cambios dependerá, en gran parte, de los medios que existan para ello. Por su parte, el vicerrector de Estudiantes y Empleo de la UA, Raúl Ruiz Callado, valora "el impulso al contrato en prácticas y al contrato de formación en alternancia como modelos clave para conectar la excelencia académica con la práctica profesional, fortaleciendo y dignificando la experiencia del estudiante".

Sin embargo, agrega que "es imprescindible advertir que la calidad de estas prácticas dependen de que la finalidad formativa prevalezca siempre sobre la laboral, exigiendo rigurosidad en los planes de aprendizaje". Es más, puntualiza que "la correcta implementación de la norma, la gestión de los contratos y la garantía de una tutela académica efectiva con límites de estudiantes por tutor no puede recaer sin la dotación de recursos y financiación específicos por parte del Gobierno a las universidades públicas, pues la excelencia en la supervisión es imprescindible para asegurar que las prácticas en empresas e instituciones sean un auténtico trampolín de talento y no una nueva carga burocrática".

En una línea similar se pronuncia el vicerrector de Estudiantes y Coordinación, José Juan López Espín, quien recrimina "la multitud de cambios y de propuestas que se están aplicando desde el Gobierno, sin que se aumenten los recursos a las universidades", quien precisa que están valorando implantar estudios duales, pero "requieren de esfuerzos y de recursos que no nos dan", concluye.