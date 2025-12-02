Música, inclusión y deontología: así celebró el CEU UCH el Día del Maestro

El campus del CEU UCH en Elche conmemoró el Día del Maestro con una doble iniciativa que combinó la creatividad musical del alumnado con un espacio académico de reflexión ética sobre la profesión docente.

Por un lado, los estudiantes de Educación Infantil y de la mención de Música presentaron una pieza audiovisual inspirada en “Eleanor Rigby”, de The Beatles, reinterpretada con un enfoque inclusivo. Por otro, la Facultad de Educación celebró la jornada “Día del maestro: La moral y la deontología en magisterio”, un encuentro contemplado en el programa oficial y desarrollado en el Aula Magna de Carmelitas como parte del ciclo de paneles de expertos del centro. El resultado fue una celebración que unió expresión artística y reflexión profesional en torno a una idea central: la importancia del papel del maestro como agente social, modelo ético y creador de experiencias de aprendizaje significativo.

Una propuesta musical inclusiva desde el aula

La iniciativa musical partió de la profesora María Teresa Hernández, responsable de la asignatura Desarrollo de la expresión musical y su didáctica en el tercer curso del Grado en Maestro en Educación Infantil. Su propuesta consistió en unir a estudiantes de esta asignatura con el alumnado de la mención de Música para grabar una pieza musical con motivo del Día del Maestro.

La docente explica que cerca del 95% de los estudiantes había tenido su primer contacto con un ukelele apenas dos meses antes, un hecho que convirtió la actividad en un reto formativo especialmente significativo. “Es importante y enriquecedor hacer música en grupo, aunque estemos en un nivel inicial”, señala. “La experiencia de formar parte de una agrupación musical, de interpretar junto a sus compañeros y comprobar que suenan bien es muy motivadora para cualquier alumno que está aprendiendo un instrumento”.

La propuesta incluía un componente creativo: el alumnado de la mención de Música reescribió la letra de “Eleanor Rigby”, adaptando el tema de los Beatles —centrado en figuras solitarias que pasan desapercibidas— a un mensaje de educación inclusiva. La intención, explica Hernández, era que los estudiantes comprendieran cómo la música puede convertirse en una herramienta pedagógica capaz de transmitir valores educativos de una forma cercana y expresiva.

“Me interesaba que vivieran el proceso completo: pensar el mensaje, adaptarlo, coordinarse y finalmente interpretarlo”, relata la profesora. Para muchos, afirma, fue la primera vez que afrontaban la responsabilidad de preparar una pieza musical con un objetivo concreto y un público al que transmitir un mensaje.

Aprender a través de la grabación

El proyecto culminó en una pequeña sesión de grabación que se convirtió en un ejercicio práctico de aprendizaje. Aunque era una grabación sencilla, no profesional, la experiencia resultó compleja para el alumnado. “Creían que sería una actividad rápida: tocar, grabar y listo”, explica Hernández. “Pero pronto comprobaron que había que recordar partes olvidadas, repetir tomas, gestionar los nervios y adaptarse a algo tan simple pero tan determinante como que una cámara esté delante”.

Los estudiantes descubrieron así que la música, como la docencia, exige perseverancia, disciplina, escucha activa y coordinación. La profesora destaca que esta vivencia les permitió comprender que el resultado dependía tanto del esfuerzo colectivo como del compromiso de cada uno de sus integrantes. “Están acostumbrados a resolver muchas cosas con un clic. Esta vez tuvieron que ensayar, repetir, esperar y escuchar. Y eso les hizo entender la importancia del proceso”, añade.

El vídeo final fue presentado durante la celebración del Día del Maestro y difundido entre la comunidad universitaria como parte del homenaje a la labor educativa. Para Hernández, la actividad fue “una experiencia de aprendizaje muy motivadora tanto para los alumnos como para mí misma”.

Reflexión ética en la docencia

Como complemento al proyecto musical, la Facultad de Educación organizó la jornada “Día del maestro: La moral y la deontología en magisterio”, un encuentro previsto en el programa institucional y celebrado como parte del ciclo de paneles de expertos del CEU UCH. La sesión se llevó a cabo el 28 de noviembre en el Aula Magna César Casimiro, y estuvo inaugurada por la vicedecana de Educación, María Pascual Segarra, quien abrió el espacio de reflexión para el alumnado y profesorado del grado.

El programa señalaba la participación de tres ponentes: Luis Gutiérrez Rojas, profesor de la Universidad de Granada; M.ª Virtudes Pérez Jover, profesora titular de la Universidad Miguel Hernández; y Fernando Javier Fernández López, inspector de Educación de la Generalitat Valenciana. Cada uno de ellos abordó cuestiones esenciales vinculadas a la moral y la deontología docente desde sus respectivas áreas de experiencia. Sus intervenciones, recogidas en el documento oficial, se centraron en los fundamentos éticos que deben guiar el ejercicio profesional del maestro, la responsabilidad ante el alumnado, la coherencia personal y la importancia del respeto al marco normativo en el desempeño educativo.

Los ponentes coincidieron en que la formación ética forma parte de la identidad profesional del docente y constituye un elemento determinante para responder a los retos actuales de la escuela: la convivencia, la diversidad, la relación con las familias y la necesidad de entornos educativos que garanticen el bienestar del alumnado. El documento sitúa la reflexión en la responsabilidad que asume el maestro como modelo de referencia, subrayando la importancia de integrar estos principios desde la formación inicial para consolidarlos en la práctica profesional.

La jornada estuvo moderada por Nuria Andreu Ato, profesora del Grado en Educación del CEU UCH, y por Francisco Luis Soler Alós, capellán del centro. Según recoge el programa, ambos guiaron el diálogo entre los invitados y el alumnado, orientando la sesión hacia la integración de estos principios éticos en la vivencia universitaria y en la futura labor profesional de los asistentes.