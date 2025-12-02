La UA, entre las universidades españolas más transparentes

La Universidad de Alicante (UA) ha vuelto a posicionarse en la élite de la transparencia universitaria en España. El Informe de Transparencia y buen gobierno de las universidades públicas 2025, elaborado por la Fundación Haz posiciona a la UA en el grupo de cabeza junto a otras doce universidades (Alcalá de Henares, Burgos, Cantabria, Huelva, Jaén, León, Politècnica de Catalunya, Pública de Navarra, Rey Juan Carlos, Salamanca, Valladolid y Vigo), que este año han obtenido un 98 % de cumplimiento, la puntuación más alta en esta edición. La UA es la única de la Comunidad Valenciana que ha conseguido esta puntuación.

La UA se posiciona así por encima de la media de las universidades públicas españolas, situada este año en el 89 %, y revalida el sello ‘t de transparente’ otorgado a las organizaciones que superan el 90% de los indicadores evaluados.

"Gracias a un sobresaliente nivel de cumplimiento de los indicadores, la Universidad de Alicante se afianza entre las instituciones más transparentes. Esta consolidación en la élite universitaria demuestra una sólida cultura de rendición de cuentas y un compromiso inequívoco con la calidad institucional", dice el informe, donde se destaca, además, que la trayectoria de la Universidad de Alicante en materia de transparencia y su progresión desde el año 2019. "Partiendo de una puntuación inicial de 34 puntos, la universidad ha implementado mejoras continuas que culminaron en un significativo avance en 2024, cuando se alcanzaron los 61 puntos", agrega el estudio.

La Universidad de Alicante ha inaugurado el curso / Álex Domínguez

31 indicadores

Este análisis examina 31 indicadores estructurados en once grandes bloques de información pública: plan estratégico, personal, gobierno, consejo social, ética y ‘compliance’, entidades dependientes, oferta y demanda académicas, PDI (Personal Docente e Investigador), alumnado, información económica, y resultados institucionales (investigación, rendimiento académico, satisfacción estudiantil, rankings, movilidad y empleabilidad). La Universidad de Alicante cumple totalmente 30 de los 31 indicadores.

El único indicador con “cumplimiento parcial” es el relativo al ‘Responsable de compliance’, una figura de reciente incorporación que exige la existencia de una unidad específica adscrita directamente al Consejo Social. Según la propia Fundación Haz, éste es un requisito que todavía no cumple ninguna universidad española, ya que todas las instituciones se encuentran en proceso de adaptación interna.