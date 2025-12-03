Universidad
El Consell compensa a la UA y la UMH por reducir las tasas con el sobrante de las becas
Educación asegura que han quedado sin gastar 3, 1 millones en la convocatoria de ayudas
La Generalitat compensará a las universidades por la reducción de los precios públicos con más de 12, 5 millones de euros a la Universidad de Alicante (UA) y a la Miguel Hernández (UMH), una cantidad que se eleva hasta 42,6 millones para el conjunto de instituciones académicas de la Comunidad Valenciana. Para ello, la Conselleria de Hacienda ha reducido los fondos de la línea de becas y ayudas al alumnado, una modificación que, según el acuerdo, no afecta a compromisos pendientes.
Desde la Conselleria de Educación, han justificado que el dinero se coge de las becas porque "tras la resolución de todas las convocatorias de becas ha sobrado dinero, y, sin embargo, ha faltado en la línea de compensación por reducción de precios públicos".
En concreto, la Generalitat ha aprobado un refuerzo presupuestario para "garantizar la estabilidad financiera" de las universidades públicas para cubrir por completo la pérdida de ingresos que la rebaja del precio del crédito de grados y de másteres generó en el curso pasado, respecto al importe que se hubiera captado en el curso 2016/2017, fecha a partir del cual comenzaron a bajar. Y es que desde 2017 a 2022 el Gobierno del Botànic impulsó una política que le llevó a rebajar las tasas universitarias en un 20 %, a lo que se sumó otro 10 % más de rebaja para el curso 2022-23. Desde entonces, el Consell del PP decidió congelarlas.
Los créditos de grados y másteres bajaron a partir de 2027 y desde 2023 están congelados
Con ello, Hacienda autorizó este miércoles una transferencia de 3,1 millones de euros hacia la línea destinada a compensar a las instituciones por la bajada de tasas, una medida que eleva hasta 42,6 millones la dotación total de este programa. Esa cantidad ha implicado que la partida de becas para los alumnos pase de 29,2 millones a 26, 1 millones de euros. La Conselleria de Educación no ha dado, por ahora, explicaciones sobre la repercusión que tendrá en los estudiantes.
Inyecciones para la UA y la UMH
Aunque la mayor parte del presupuesto se concentra en las dos universidades con mayor volumen de alumnado, la medida resulta especialmente significativa para las instituciones alicantinas. La Universidad de Alicante (UA) recibirá 8, 1 millones de compensación, mientras que la Miguel Hernández (UMH) percibirá 4,4 millones.
La UA recibirá 8 millones de compensación y la UMH, 4
En 2023 y 2024, el Consell también compensó con 42 millones a las universidades valencianas por el mismo motivo, de manera que la UA recibió 7, 6 millones y la UMH 4, 3 millones de contraprestación.
