UCAM HiTech impulsa la formación y el emprendimiento científico en la Comunidad Valenciana con apoyo del FSE+

UCAM HiTech, hub de innovación y aceleración empresarial de UCAM, perteneciente a la red de incubadoras de Alta Tecnología de Fundación Incyde, ha consolidado en 2025 su papel como agente clave del emprendimiento científico en la Comunidad Valenciana gracias al impulso del Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

En el ámbito formativo, la comunidad ha alcanzado un hito significativo: 118 personas participaron en cinco programas especializados, diseñados para dotar a investigadores y profesionales de competencias prácticas en inteligencia artificial, marketing digital, captación de inversión y diseño de modelos de negocio científico. Entre estas iniciativas destacan las tres ediciones del programa ‘Asegura tu futuro en ciencia y tecnología’, centradas en los fundamentos del emprendimiento y la transferencia de conocimiento, así como la formación en fundraising, orientada a enseñar cómo preparar una propuesta de inversión, estructurar una ronda y comunicar con solvencia ante inversores especializados.

Bootcamp Valencia: 15 proyectos y 115 reuniones estratégicas

La actividad formativa se ha visto reforzada con el Bootcamp Valencia, un espacio de aceleración en el que 15 proyectos innovadores basados en ciencia y tecnología han recibido acompañamiento avanzado. Durante el encuentro se desarrollaron 115 reuniones individuales entre startups, inversores, expertos y empresas, permitiendo que cada equipo analizara su propuesta de valor, resolviera desafíos técnicos y validara su hoja de ruta hacia la transferencia tecnológica.

Los proyectos participantes abarcan un amplio espectro de soluciones científicas y tecnológicas: desde kits de diagnóstico temprano y plataformas de análisis biomédico mediante IA, hasta dispositivos médicos de nueva generación, tecnologías organ-on-a-chip, terapias avanzadas basadas en ARN, wearables de salud altamente precisos o prótesis personalizadas. Este conjunto diverso de iniciativas refleja la madurez creciente del ecosistema y su capacidad para generar desarrollos con impacto real.

Un total de 118 personas participaron en cinco programas especializados. / UCAM

Conexión con el ecosistema: roadshows y alianzas en la comunidad

Para fortalecer estas dinámicas de crecimiento, UCAM HiTech ha celebrado en la Comunidad Valenciana varios roadshows dirigidos a crear sinergias con actores clave del ecosistema científico. Reuniones con entidades como el Biopolo La Fe, el Centro de Investigación Príncipe Felipe, el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDiBE) han permitido identificar oportunidades de colaboración y compartir la visión expuesta en ‘La Gran Oportunidad para el Tech Transfer Universitario en España’, centrada en los nuevos fondos CDTI+FEI —más de 350 millones de euros para spin-offs científicas— y en la necesidad de reforzar la cooperación interuniversitaria para impulsar nuevas iniciativas de transferencia en entornos académicos.

Expansión nacional: programas formativos, eventos y cooperación interuniversitaria

Más allá del territorio valenciano, UCAM HiTech ha extendido sus iniciativas a las comunidades de Madrid, Murcia, Andalucía y Galicia, con programas formativos orientados a fortalecer las capacidades emprendedoras de más de 800 investigadores, estudiantes y profesionales. Estas actividades interregionales se complementan con el Bootcamp de Madrid, centrado en acelerar proyectos en fases iniciales, y con la celebración del evento nacional LifeTech Summit, que ha reunido a startups, fondos de inversión y corporaciones para reconocer la innovación con impacto en salud, alimentación y deporte.

El evento nacional LifeTech Summit reunió a startups, fondos de inversión y corporaciones para reconocer la innovación con impacto en salud, alimentación y deporte. / UCAM

A esta labor se suma la presencia activa en foros como Waykup Forum, el Congreso de Emprendimiento Científico o BioSpain, así como los roadshows celebrados en diversas comunidades del territorio español. Estas iniciativas, reflejan la apuesta clara de UCAM HiTech hacia proyectos de impacto y con propósito. La buena acogida por parte de universidades, centros e inversores demuestra que el ecosistema sigue creciendo y que la apuesta por startups científico-tecnológicas se afianza como motor de innovación y desarrollo.

