Tres de cada diez universitarias, expuestas a chistes o comentarios sexistas

Tres de cada diez universitarias han estado expuestas, al menos una vez, a comentarios sexistas, historias o chistes sexuales, ofensas o gestos con connotación sexual, y comentarios sexistas sobre su aspecto físico. Esto lo han sufrido un 14, 5 % de los alumnos. Así se desprende de una investigación que lidera la Universidad de Alicante (UA), junto a instituciones académicas de Portugal, Italia, Austria y Polonia.

Los datos del estudio, llamado Uni4Equity, muestran que el acoso sexual "continúa siendo una realidad en la vida universitaria" y que "las mujeres, personas LGBTIQ+, jóvenes, personas con discapacidad y colectivos en situación de vulnerabilidad socioeconómica son las que más riesgo tienen de sufrirlo".

Los resultados del estudio, cuya investigadora principal es la vicerrectora de Igualdad, Carmen Vives Cases, indican que “la falta de claridad para identificar qué comportamientos constituyen acoso y el temor a que el caso no se considere lo suficientemente grave” siguen siendo factores determinantes para frenar denuncias.

Además, advierte de que “existe incertidumbre sobre cómo reaccionarían las compañeras y compañeros de trabajo o de estudios si se enfrentaran o presenciaran un caso de acoso sexual”. Igualmente, entre los principales motivos de no denuncia destaca ""la inseguridad sobre si el comportamiento era lo suficientemente grave como para denunciarlo y la falta de reconocimiento del comportamiento como violencia en ese momento, lo que indica una falta de claridad sobre qué conductas constituyen acoso sexual”.

El estudio recoge las inseguridades e incertidumbre de las chicas a la hora de denunciar

A pesar de que el clima general de la universidad es percibido como "seguro", según la UA, las conclusiones recogidas en Uni4Equity señalan que entre el 26,6 % y el 45,3 % de las mujeres declararon haber estado expuestas a episodios de acoso o de violencia sexual en el pasado.

La vicerrectora de Igualdad, junto a alumnas, en la presentación del proyecto europeo sobre acoso sexual / INFORMACIÓN

Prevención

Entre las medidas que proponen los investigadores para frenar esta lacra social destacan programas, desarrollados por el consorcio de universidades, centrados en la prevención en los niveles primaria, secundaria y terciaria del acoso sexual. La prevención primaria se trabaja mediante el curso “¿Por qué ocurre el acoso sexual? Descubriendo sus raíces”, que aborda los orígenes de la violencia desde un enfoque transformador e interseccional.

La prevención secundaria se impulsa con el curso “Actívate contra el acoso sexual en la universidad”, destinado a la detección y la actuación de testigos activos. La prevención terciaria se aborda mediante el curso “Consentimiento sexual y relaciones de género en la universidad”, que profundiza en dinámicas de poder y consentimiento.

La UA presenta las conclusiones de Uni4Equity y fija nuevas prioridades para reforzar la respuesta universitaria ante el acoso sexual / INFORMACIÓN

La jornada, celebrada este jueves en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UA y abierta a toda la comunidad, ha servido para compartir evidencias, intercambiar experiencias y para trazar una hoja de ruta con nuevas recomendaciones que permitan avanzar hacia entornos académicos más seguros, accesibles y equitativos.

Este encuentro, organizado por los miembros del consorcio de distintas universidades y centros de investigación en Europa, junto con el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social, ha reunido a profesionales, expertas y equipos de investigación universitarios para dar a conocer los resultados y presentar propuestas de mejora.

En total, se han realizado siete ediciones formativas, tres presenciales y cuatro online, con más de 360 participantes entre estudiantes y personal docente y administrativo. Las formaciones han tenido un elevado grado de participación y compromiso y han generado un fuerte impacto, aumentando la conciencia sobre las raíces del acoso sexual, la capacidad de identificar factores de riesgo y señales de alerta, las habilidades para intervenir y apoyar a víctimas y la comprensión sobre el consentimiento sexual. Además, se ha implantado un curso obligatorio para puestos con funciones de toma de decisiones, entre otras medidas.