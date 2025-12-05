Expertos urgen en Alicante la protección del patrimonio cultural frente a las falsificaciones

Expertos en propiedad intelectual han reiterado en Alicante la importancia de blindar los productos artesanales, considerados como un auténtico patrimonio cultural, frente a la amenaza de las falsificaciones. Lo han hecho en una semana que han calificado de "histórica", ya que desde el 1 de diciembre la Unión Europea los protege, junto a los artículos industriales, casi al mismo nivel que las denominaciones de origen, un distintivo que ya tienen la uva del Vinalopó, el turrón de Xixona o la granada mollar de Elche.

El Magister Lvcentinvs, Máster en Propiedad Intelectual e Innovación Digital de la Universidad de Alicante (UA), acogió este viernes el último acto de la semana para conmemorar el lanzamiento de las Indicaciones Geográficas Industriales y Artesanales, organizado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la EUIPO, liderada por su director ejecutivo, João Negrão,

Su directora, Pilar Montero, destacó que, durante la jornada, una vez más se puso en evidencia la necesidad de concienciar sobre esta herramienta de protección a los productores frente a los riesgos de la piratería. "A diferencia de las marcas donde se aprovechan de una empresa, en este caso, se están aprovechando de la herencia cultural de un país o región, lo cual acarrea pérdidas de empleo y despoblación", indicó, además de lamentar, que es "una pena no poder vivir de un trabajo que es fruto de generaciones y un saber hacer milenario, considerándolos tesoros que tenemos que conservar".

Frente a ello, el sistema de indicaciones geográficas está diseñado, precisamente, para conservar este patrimonio y los expertos han vuelto a poner como ejemplo lo adelantada que está la provincia de Alicante (la alfombra de Crevillent ya ha solicitado esta protección) y la Comunidad Valenciana. "Ha ido muy por delante en regular la parte de la comunidad autónoma, que es una de las dos partes (la otra es nacional) que tiene este sistema. Esto le ha permitido tener preparado el sistema para el registro", explicó Montero. De hecho, la directora del Magister Lvcentinvs, vinculó esta posición aventajada de la provincia por la existencia de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en Alicante, pero también a la especialización en Indicaciones Geográficas que tiene el máster alicantino.

La jornada sobre Indicaciones Geográficas Protegidas, organizada por el Master en Propiedad Intelectual e Innovación Digital de la Universidad de Alicante / Jose Navarro

Amplia participación

El evento fue inaugurado por Edyta Demby-Siwek, subdirectora ejecutiva de la EUIPO, junto con la directora del Magister. Posteriormente, los participantes asistieron a dos mesas redondas dedicadas a diversos aspectos del régimen de este nuevo derecho. La primera mesa redonda fue moderada por Nuria Martínez, de la Academia de la EUIPO, y en ella se abordó la nueva competencia de la EUIPO en materia de indicaciones geográficas artesanales e industriales, de la mano de Ernesto Abarca, jefe de servicio de Examen Colaborativo de Marcas, Indicaciones Geográficas y Marcas Internacionales del Departamento de Operaciones de la EUIPO.

También se analizaron los nuevos cursos de la EUIPO en materia de esta nueva competencia, de la mano de Mariano Lujan. de la Academia de la EUIPO. Acto seguido se expuso el papel de las indicaciones geográficas artesanales e industriales como herramienta para el crecimiento de las Pymes en el sector artesanal de la UE, de la mano de la profesora de Derecho Mercantil Marina Vázquez, coordinadora adjunta del Título de Marcas y Diseños del Magister Lvcentinvs, para terminar con una aproximación a las perspectivas de creación de redes entre institutos de propiedad intelectual del sudeste de Europa en el ámbito de las indicaciones geográficas, de la mano de Goce Naumovski, de la Universidad Santos Cirilo y Metodio de Skopje, la universidad más grande de Macedonia del Norte.

El acto conmemoró, con expertos, el lanzamiento de las Indicaciones Geográficas Industriales y Artesanales. / Jose Navarro

La segunda mesa redonda estuvo moderada por la catedrática de Derecho Mercantil Pilar Iñiguez, directora del Título de Patentes, Transferencia de Tecnología e Innovaciones Digitales del Magister Lvcentinvs y en ella se trataron temas como las interferencias entre indicaciones geográficas y otros derechos de Propiedad Intelectual. En Primer lugar, las interferencias con las marcas estuvieron a cargo de Plamena Angelova, de las Salas de Recurso de la EUIPO, y las interferencias con los diseños se abordaron por la profesora Pilar Montero. Posteriormente, el juez Gustavo Martín, magistrado del Tribunal de lo Mercantil Número 1, especialista en Marcas de la Unión Europea abordó la trascendencia de la nueva figura de protección.

Los ponentes destacaron a la Comunidad por ser pionera en la implementación regional de las indicaciones geográficas artesanales e industriales

La jornada contó también la visión de unos productores pioneros en la demanda histórica de una protección específica para los cuchillos de Albacete. Posteriormente, se abordaron los retos a los que se enfrentan los gobiernos regionales en la implementación de este sistema, por parte de la representante de la Comunidad Valenciana, pionera en España en la implementación regional de las indicaciones geográficas artesanales e industriales. Esta conferencia estuvo a cargo de Ester Olivas, directora general de Emprendimiento e Internacionalización de la Generalitat Valenciana.

Para terminar, la profesora Altea Asensi, profesora titular de Derecho Mercantil y coordinadora del Título especializado en Indicaciones geográficas del Magister Lvcentinvs realizó una presentación de esta especialización única, ofrecida desde hace diez años por la Universidad de Alicante, y que cuenta con el respaldo de todas las instituciones y actores clave en el ecosistema de las indicaciones geográficas y otros sistemas de protección de la calidad. La clausura de este evento estuvo a cargo de la directora de la Academia de la EUIPO, la profesora Vladia Borissova, junto a Pilar Montero.