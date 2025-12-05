"Guerra" entre los universitarios de Alicante por las elecciones al Consejo de Estudiantes

Las elecciones al Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alicante (CEUA), que empiezan el próximo miércoles, ha abierto una "guerra" en el campus. Edificios y aularios han aparecido "empapelados" con carteles acusando a los actuales delegados de haberse gastado 45.000 euros en las paellas que dieron la bienvenida al curso académico a más de 2.000 estudiantes.

Los panfletos están firmados por Magna Universitaria, una de las candidaturas que aspira a sacar del Consejo a Alianza Universitaria, la asociación estudiantil que representa a los alumnos de la UA desde los últimos cuatro años. Sus representantes han desmentido categóricamente las acusaciones y han denunciado a la entidad ante la junta electoral de la institución académica.

Según un comunicado lanzado por los responsables del Consejo de Estudiantes, el coste real del servicio completo las 2.000 raciones ofrecidos de forma gratuita al estudiantado asciende a 3.838 euros, gastos que han justificado con facturas. Asimismo, han garantizado que "gracias a acuerdos de colaboración con la discoteca Parole y la marca La Menorquina, la bebida y el postre no supusieron gasto alguno para esta institución".

Frente a ello, el CEUA ha condenado "el uso de datos manipulados como herramienta electoral" y ha instado al estudiantado a" basar su decisión en información veraz y contrastada". El colectivo de estudiantes ha reafirmado, además, su "compromiso con la transparencia, la responsabilidad y la defensa de los intereses del alumnado".

En este contexto, más de 26.000 estudiantes están llamados a las votaciones telemáticas desde el próximo miércoles, a las 10 horas, hasta el jueves, a las 12 del mediodía. A partir de ese momento se conocerá a la asociación que dirigirá el Consejo de Estudiantes y no será hasta el próximo cuatrimestre cuando se sepa quién será su presidente.

Los carteles, colocados en la UA de Magna, acusando al actual Consejo de Estudiantes de gastar 45.000 euros en las paellas / INFORMACIÓN

Aspirantes

Los aspirantes a aunar la voz del alumnado de la Universidad son tres asociaciones, en el caso de las facultades de Derecho, Económicas y Filosofía y Letras: Alianza Universitaria, Magna Universitaria y Països Catalans, mientras que para el resto de facultades se disputan el Consejo de Estudiantes únicamente Alianza Universitaria y Magna Universitaria.

En las elecciones al claustro general de la Universidad de Alicante de 2023, Alianza Universitaria ganó en todas las facultades (Ciencias Económicas y Empresariales, Escuela Politécnica Superior, Ciencias, Ciencias de la Salud, Educación, Filosofía y Letras) menos en Derecho, que ganó Alternativa Universitaria, los mismos que representan a Magna.