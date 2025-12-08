Una de las impulsoras del baloncesto en la Zona Norte de Alicante, Premio Nacional de Juventud

Una de las responsables de que el baloncesto haya mejorado la vida de los niños de Colonia Requena, la doctoranda de la Universidad de Alicante (UA) Alicia Martínez Moreno, de 25 años, ha sido distinguida con el Premio Nacional de Juventud 2025 en la categoría de Deporte, otorgado por la Dirección General del Instituto de la Juventud (Injuve). Su candidatura fue presentada por la institución académica alicantina, que destaca la relevancia del trabajo académico y social que desarrolla en el ámbito de la Sociología del Deporte.

Investigadora predoctoral del Departamento de Sociología I y matriculada en el programa de doctorado Empresa, Economía y Sociedad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Martínez Moreno, es graduada en Sociología y máster en Innovación Social y Dinámicas de Cambio. La tesis de Alicia Martínez, dirigida por Raúl Ruiz Callado, se centra en el análisis sociológico del deporte desde la innovación social, bajo el título “Estilos de vida, hábitos saludables y cambios sociales”.

El jurado ha valorado especialmente su compromiso con la defensa del derecho al deporte en la infancia y adolescencia, la igualdad de oportunidades y la promoción del bienestar integral en contextos de vulnerabilidad. En este sentido, la joven investigadora ha impulsado el proyecto Lucentum Zona Norte, una iniciativa que combina práctica deportiva, formación en valores, participación comunitaria e investigación sociológica aplicada, con el objetivo de generar espacios seguros, inclusivos y de desarrollo integral para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

“Este premio es un reconocimiento a las reivindicaciones vecinales de la Zona Norte de Alicante. El deporte puede transformar vidas cuando se construyen proyectos desde la escucha, la participación y la justicia social”, afirma Alicia Martínez Moreno. “La práctica deportiva es un derecho para la infancia y la adolescencia, y mi compromiso es seguir contribuyendo a que esos derechos se garanticen, especialmente en entornos marcados por la desigualdad socioeconómica”, añade.

Alicia Martínez Moreno, doctoranda de la Universidad de Alicante, obtiene el Premio Nacional de Juventud 2025 en la categoría de Deporte / INFORMACIÓN

El cambio en la Zona Norte

Cada martes por la tarde sesenta menores de este barrio vulnerable alicantino dejan la calle para convertirse en un equipo durante tres horas de entrenamiento. El 90 % son árabes y el 70 % de los participantes son niñas. El proyecto que ha conseguido unir a esta área de la Zona Norte de Alicante a través del deporte también ha recibido, recientemente, su primer premio, de la mano de la Cátedra d'Estudis Esportius de la Universitat Politècnica de València (UPV), junto a la Generalitat Valenciana.

La actividad, que arrancó en septiembre del pasado año, con 30 niños de entre 6 y 17 años, ya va por su segundo curso y ha duplicado el número de participantes debido al gran interés que ha despertado el baloncesto entre sus vecinos. Además de aprender de primera mano los valores del deporte, el proyecto les ha permitido conocer qué es la integración, romper barreras y frenar estereotipos, asegura su coordinadora.

Uno de los entrenamientos de baloncesto en las pistas de Colonia Requena. / PILAR CORTÉS

Raúl Ruiz Callado, director de la tesis, ha destacado que el trabajo de Martínez Moreno “refuerza la misión social de la institución y evidencia el valor del deporte como motor de cohesión, participación y transformación comunitaria”. El Premio Nacional de Juventud en la categoría de Deporte, dotado con 5.000 euros, se concede anualmente a jóvenes que destacan por iniciativas que fomentan la participación, la igualdad, la inclusión y el desarrollo juvenil a través de la actividad física.