El Ayuntamiento de Elche concede la Medalla del Bimil·lenari al CEU UCH en reconocimiento a sus 30 años de compromiso con la ciudad

El Gran Teatro de Elche acogió el acto institucional del Día de la Constitución, una ceremonia en la que el Ayuntamiento hizo entrega de la Medalla del Bimil·lenari, la máxima distinción de la ciudad, a la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH). El reconocimiento pone en valor tres décadas de presencia académica en el municipio y la contribución de la institución al progreso social, cultural y formativo de miles de jóvenes.

La entrega de la medalla responde a un acuerdo adoptado por el gobierno municipal y anunciado por el alcalde durante la apertura del curso académico. El 6 de diciembre, en el 47.º aniversario de la ratificación de la Constitución española, la distinción se materializó ante autoridades, representantes institucionales, profesores, estudiantes y miembros de la sociedad ilicitana. Durante el acto, el vicealcalde Francisco Soler justificó la concesión de la Medalla del Bimil·lenari por “la labor prolongada que el CEU UCH ha desarrollado durante 30 años al servicio de la ciudad”, destacando el crecimiento de la institución, su arraigo en Elche y su aportación al desarrollo formativo y económico de la comunidad.

La medalla fue recogida por el rector del CEU UCH, Higinio Marín, quien agradeció el reconocimiento en nombre de la universidad. “El CEU llegó a Elche sin haber sido requerido, pero encontró aquí un hogar y una gran acogida. Treinta años después, celebramos no solo una presencia académica, sino un vínculo profundo con la ciudad”, afirmó.

Paco Sánchez, Higinio Marín y Álvaro Antón con la Medalla del Bimil·lenari, la máxima distinción de la ciudad. / INFORMACIÓN

Treinta años construyendo un proyecto universitario en la ciudad

La ceremonia comenzó con un recorrido por la trayectoria de la institución desde su llegada a Elche a principios de los años noventa. Lo que en 1994 fue una apuesta por ampliar la oferta educativa de la ciudad se ha transformado, tres décadas después, en un campus plenamente integrado en el tejido social y cultural del municipio.

Francisco Soler recordó que el CEU “no llegó para ocupar un hueco, sino para construir un proyecto”, y subrayó la importancia del arraigo alcanzado por la universidad en este tiempo. “Hoy forma parte de nuestra ciudad. Ha crecido con ella y ha aportado generación tras generación de profesionales, docentes, sanitarios, juristas, comunicadores, ingenieros y maestros que hoy trabajan al servicio de Elche y de la provincia.”

La Medalla del Bimil·lenari reconoce precisamente esa continuidad, esa “vocación de permanencia”. Soler destacó que la universidad ha asumido como propia la responsabilidad de ofrecer “formación, oportunidades y prosperidad”, convirtiéndose en un referente educativo que ha ampliado sus instalaciones, su oferta académica y su comunidad universitaria. El vicealcalde subrayó que el reconocimiento no responde únicamente a la trayectoria académica, sino también a la manera de estar en la ciudad: “El CEU ha contribuido a la vida social ilicitana, ha colaborado con instituciones, ha participado en proyectos culturales y ha generado espacios de encuentro, pensamiento y formación”.

Una labor al servicio del bien común

En su discurso de agradecimiento, el rector Higinio Marín destacó el sentido profundo del reconocimiento: “Esta medalla no celebra la existencia de una institución, sino el encuentro entre la ciudad y un proyecto educativo. No es solo un premio al CEU, sino al vínculo que Elche ha querido mantener con nosotros”. Marín recordó que el CEU es una universidad “sin ánimo de lucro, sostenida por un patronato, dedicada desde su origen al servicio público” y que, en su misión, ha encontrado en Elche un contexto privilegiado para crecer. “Aquí hemos encontrado espacio para ser universidad. Y esta ciudad ha aceptado nuestra vocación con generosidad”.

El rector destacó que la universidad ha procurado actuar “con responsabilidad, con respeto y con gratitud”, consciente de que su presencia en la ciudad se debe “al deseo de Elche de acoger un proyecto que aspiraba a formar personas, no solo titulados”. Durante su intervención, Marín expresó que el CEU comparte con la ciudad “la búsqueda del bien común”, y subrayó que la educación es una de las formas más hondas de servicio público. “Los años transcurridos han sido una herencia que se nos ha dado para administrar y para hacer fructificar”, afirmó. “Hemos intentado corresponder con trabajo, dedicación y arraigo”.

El reconocimiento fue especialmente significativo por coincidir con el Día de la Constitución, una fecha que el rector quiso vincular a la misión universitaria: “La Constitución defiende libertades y derechos. La universidad, en su tarea, defiende las condiciones de posibilidad de esas libertades: pensamiento, estudio, esfuerzo, rigor, continuidad. Que esta medalla se entregue en este día subraya un sentido, y nos honra doblemente”.

Un vínculo construido en la ciudad

Más allá de la dimensión institucional, el reconocimiento subraya la importancia del CEU en la vida cotidiana de la ciudad. La presencia de sus edificios en el centro urbano, la participación de estudiantes y profesores en proyectos sociales o culturales, y el impacto de sus titulaciones en colegios, centros sanitarios, empresas y entidades públicas ha contribuido a que la universidad sea percibida como parte natural del paisaje urbano.

El vicealcalde apuntó que el CEU “ha estado presente cuando la ciudad lo ha necesitado”, tanto en eventos culturales como en iniciativas solidarias, y destacó “la disponibilidad del campus para colaborar con instituciones ilicitanas en proyectos educativos y cívicos”.