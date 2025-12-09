Una poderosa calculadora de Alicante, premiada por la Real Sociedad Española de Física

Una ingeniosa calculadora mecánica que permite resolver ecuaciones complejas con principios físicos básicos le ha servido a profesores de la Universidad de Alicante (UA) para recibir el reconocimiento de la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA. Los autores diseñaron y fabricaron el instrumento desde cero, ajustando sus componentes y convirtiéndolo en un recurso didáctico experimental de gran valor para el aprendizaje.

Los galardones han puesto en valor la excelencia científica, la innovación y la calidad docente en el ámbito de la física. El equipo integrado por Alexandra Rey-Cubero, profesora ayudante doctora de Didáctica de las Ciencias Experimentales, y Alejandra Abellán Llobregat, profesora asociada de la misma área, ha obtenido el Premio a la Mejor Contribución de Enseñanza en las Publicaciones de la RSEF.

El artículo premiado publicado en la Revista Española de Física presenta el diseño y construcción de la calculadora que permite resolver ecuaciones de segundo y tercer grado utilizando el principio de Arquímedes y la ley de la palanca. El proyecto se desarrolló en colaboración con los docentes de Física y Química Francisco Savall Alemany, Míriam Esparza García y María Pilar Santatecla Fayos, quienes han formado parte del Área de Ciencias Experimentales de la UA en etapas anteriores.

Los profesores premiados, recogiendo el premio de la Real Sociedad Española de la Física / MAURICIO SKRYCKY

Una idea de 1985

La propuesta retoma una idea publicada en 1985 en la revista Investigación y Ciencia (hoy desaparecida), donde se planteaba teóricamente un dispositivo mecánico para resolver ecuaciones mediante analogías físicas, aunque no existían evidencias de su construcción real, según ha informado la institución académica.

El dispositivo fue presentado en 2024 por estudiantes en la Feria Experimenta, donde obtuvieron el primer premio, y constituye hoy una línea de investigación didáctica activa que el equipo continúa desarrollando en el aula. El jurado ha destacado la «extraordinaria originalidad y claridad» del enfoque, así como «la utilidad de la calculadora para la experimentación y el trabajo de investigación en el aula en el campo de la física de fluidos».

Estos premios, considerados una referencia en la física española desde su instauración en 1958, reconocen la creatividad, el esfuerzo y el impacto del trabajo docente e investigador. En palabras del jurado, las contribuciones galardonadas este año reflejan el "papel decisivo de la ciencia para afrontar los retos presentes y futuros, así como la importancia de promover una enseñanza rigurosa y basada en el pensamiento crítico".