El CEU UCH inaugura su tercera sede en Elche ante más de 500 asistentes

La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Elche inauguró el pasado jueves la tercera sede de la universidad en la ciudad ilicitana, con la asistencia de más de 500 invitados de la sociedad civil, del ámbito académico, jurídico, empresarial e institucional de la provincia de Alicante. El acto estuvo presidido por Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Fundación San Pablo CEU (FUSP), acompañado por el alcalde de Elche, Pablo Ruz, el rector de la CEU UCH, Higinio Marín, el vicepresidente de la ACdP José Masip, el director general de la FUSP, Javier Tello, el obispo emérito, Jesús Murgui, el vicerrector del CEU UCHE en Elche, Álvaro Antón y el gerente de la Universidad, Paco Sánchez.

El presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, puso de manifiesto que «llevamos 32 años creciendo de la mano de Elche. Esta tercera sede es una profunda alegría. Aspiramos a seguir contribuyendo a la sociedad ilicitana con una oferta educativa basada en los valores del humanismo cristiano». Por su parte, el rector del CEU UCH, Higinio Marín, destacó que «Elche es la única ciudad no capital de provincia con un campus tan extenso, miles de estudiantes y una formación universitaria de excelencia».

Para el acalde, Pablo Ruz, fue «un honor inaugurar estas nuevas dependencias en un edificio histórico y en un entorno único. El CEU ha servido al bien común durante décadas y su arraigo en Elche es motivo de agradecimiento y orgullo. Y son tres sedes universitarias en nuestro casco urbano y esperamos que vengan muchas más».

Previo a ese acto, el alcalde y Alfonso Bullón descubrieron un busto en homenaje al fundador, Ángel Herrera, ubicado en la replaceta de les Barques. La instalación de esta pieza conmemorativa se enmarca en el 30 aniversario de la llegada del CEU a Elche, «un hito que refuerza el vínculo entre la universidad y la ciudad», como destacó el presidente de la FUSP.

Apoyo de la sociedad civil alicantina

Por parte del CEU de Elche se encontraban la adjunta al vicerrector, Cristina Orts, las vicedecanas Ana Isabel Mateos, María Pascual, Cristina Salar, Nancy Vicente, Ana Martínez y Nuria Javaloyes, el adjunto a dirección de Elche, José Francisco Pérez, así como los coordinadores de las titulaciones Sergio Montero, Antonio López, Vicente Hernández, Manuel Pastor, y José Antonio Robles, las responsables del Servicio de Orientación Universitaria, Juana María Sánchez y María Angeles Jaen, y Marta Ruiz, de Calidad.