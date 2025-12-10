Distinción "verde" para la startup del Parque Científico Mediterranean Algae

La empresa del Parque Científico de la Universidad de Alicante (UA) Mediterranean Algae ha recibido el premio BIKE-HEI a la Innovación y el Emprendimiento 2025, enmarcado en el proyecto europeo "Boosting Innovative and Knowledge-based Entrepreneurship of HEIs (BIKE-HEI)", una iniciativa financiada por Horizonte Europa y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT).

Este proyecto, liderado por la Universidad de Alicante, tiene como objetivo transformar a las instituciones de educación superior en motores de emprendimiento verde, articulando nuevas capacidades emprendedoras basadas en sostenibilidad, inteligencia artificial y transferencia de conocimiento.

BIKE-HEI

BIKE-HEI reúne a universidades, centros de innovación y organizaciones de toda Europa, configurando un consorcio internacional que incluye instituciones de Alemania, Eslovenia, Ucrania y Noruega, además de entidades de Italia y Serbia. Entre sus socios destacan la Universidad de Saarland, la Universidad de Primorska, la Universidad Estatal de Mariúpol, META Group, CESIE y la Balkan Eco-Innovation Association, con la participación asociada de la UiT Arctic University of Norway y del propio Parque Científico de Alicante.

Bike nació en el seno de la alianza europea Transform4Europe, como resultado de la colaboración entre algunas universidades que la integran. El proyecto impulsa el concepto de Knowledge Entrepreneurs, un enfoque que conecta investigación, innovación y acción social para generar un impacto real en los territorios.

Economía circular

Este premio se entregó en el marco de la jornada “Innovación y Economía Circular”, organizada por el Parque Científico de Alicante, en colaboración con el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. Un encuentro que reunió a administraciones públicas, empresas, entidades tecnológicas y grupos de investigación con el objetivo de impulsar nuevas oportunidades de desarrollo sostenible para el municipio.

La apertura institucional, presidida por el alcalde, Pachi Pascual, acompañado de la concejal de Empleo y Desarrollo Local, Lourdes Galiana, permitió dar a conocer el mapeo de iniciativas de economía circular desarrolladas en el municipio y presentar experiencias de empresas y entidades que ya están contribuyendo a un modelo productivo más innovador y sostenible.

Durante la inauguración, el alcalde destacó que “San Vicente del Raspeig está demostrando que puede liderar la transición hacia un modelo económico más innovador y sostenible. Este evento confirma que nuestra ciudad cuenta con talento, con empresas comprometidas y con aliados clave como el Parque Científico de Alicante para avanzar hacia un futuro más competitivo y circular”.

Además, el alcalde ha adelantado desde el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig que “también estamos trabajando en el crecimiento del suelo industrial y en la mejora de todos los polígonos para dar respuesta a las demandas del tejido empresarial”.

Representantes del Parque Científico de la Universidad de Alicante / INFORMACIÓN

Compromiso

Durante el acto, la vicerrectora de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica, María Jesús Pastor, hizo entrega del galardón, destacando el compromiso de la Universidad de Alicante con un modelo formativo que impulsa la creatividad, la transferencia y la generación de soluciones de valor.

Según señaló, “este premio demuestra cómo la investigación, el emprendimiento y la formación que se impulsa desde la Universidad de Alicante están generando un impacto directo en nuestro entorno. Celebrar este reconocimiento en San Vicente, junto al Parque Científico de Alicante, refuerza la importancia de seguir construyendo puentes entre universidad, empresas y sociedad”.

Jornada dirigida a pymes, el martes El Parque Científico de Alicante celebrará el martes 16 de diciembre una jornada presencial dirigida a pequeñas y medianas empresas interesadas en aprovechar el valor de los datos para transformar sus procesos, impulsar su competitividad y acceder a financiación pública destinada a proyectos de digitalización. La sesión contará con la participación de José Norberto Mazón, catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante y socio fundador de InferIA, junto a Olimpia Alcaraz, directora de Desarrollo de Negocio y también socia fundadora de esta empresa nacida en la Universidad de Alicante y vinculada al ecosistema PCA, especializada en soluciones innovadoras basadas en datos e inteligencia artificial. La jornada abordará el concepto de espacio de datos y las oportunidades que representan para las pymes se explicará la convocatoria de ayudas destinadas a la transformación digital mediante la incorporación a los espacios de datos, conocida como “kit espacios de datos” (dotadas con un máximo de 30.000 euros para cada entidad solicitante).

Innotransfer

La jornada incorporó una sesión clave del programa Innotransfer, coordinada por el Parque Científico y dedicada a abordar los desafíos que generan los residuos post-inundaciones y otras emergencias climáticas. Este espacio permitió presentar soluciones tecnológicas avanzadas, modelos de simbiosis industrial, herramientas de análisis geoespacial y propuestas de valorización de materiales capaces de responder a los nuevos retos ambientales.

Participaron empresas y entidades como Revive Batteries, Agamed, Consorcio Terra, la Asociación gvSIG, The Recirculars y el grupo de investigación Ingeniería para la Economía Circular de la Universidad de Alicante. La sesión puso en relieve cómo la colaboración entre administraciones, empresas y ciencia permite activar respuestas ágiles a desafíos globales desde lo local.

Cartel de la jornada para pymes / INFORMACIÓN

Focus Lab

El bloque culminó con un Focus Lab dinamizado por la Cátedra de Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana en la UA, en el que se exploraron oportunidades circulares y se generaron conexiones estratégicas entre organizaciones.

La clausura de la jornada, que incluyó un espacio de networking para favorecer alianzas, estuvo marcada por un mensaje de proyección y compromiso hacia el futuro. Para Esteban Pelayo, gerente del Parque Científico de Alicante, “esta jornada ha demostrado que cuando unimos administraciones, empresas, investigadores y agentes del ecosistema, somos capaces de activar iniciativas con impacto real. San Vicente del Raspeig tiene un enorme potencial para liderar proyectos de innovación y economía circular, y desde el PCA seguiremos trabajando para que estas conexiones se conviertan en soluciones y oportunidades para todo el territorio”.