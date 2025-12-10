La UA profundiza en los retos de la accesibilidad a la vivienda en la Comunidad Valenciana

La Cátedra de Transformación del Modelo Económico Valenciano de la Universidad de Alicante (UA) ha examinado los determinantes estructurales de la accesibilidad a la vivienda en la Comunidad Valenciana en un contexto global en el que la crisis de asequibilidad se ha intensificado de forma marcada. La sesión ha sido dirigida por Paloma Taltavull de La Paz, catedrática de Economía Aplicada y directora de la cátedra, y Francisco Juárez Tárraga, profesor del departamento de Análisis Económico Aplicado.

Durante su exposición, Taltavull explicó que este fenómeno “multifactorial” responde a un desequilibrio entre la oferta y la demanda de viviendas, así como a la creciente consideración del mercado inmobiliario como activo financiero. La profesora advirtió de que la falta de vivienda asequible no es únicamente un problema económico, sino una cuestión que afecta al tejido social y al bienestar público, y cuyo impacto adopta formas distintas según la estructura de cada mercado residencial.

Niveles bajos de edificación

En su exposición principal, los investigadores presentaron un análisis detallado sobre los efectos prolongados de la crisis financiera de 2007-2008, subrayando que la capacidad de construcción “se quebró hace más de una década y ha mantenido niveles muy bajos de edificación desde 2009”.

Asimismo, aseguraron que la restricción del crédito hipotecario, que actualmente está situada en torno al 30 % de los niveles previos a la crisis, ha desplazado a los hogares demandantes que previamente compraban, hacia un mercado de alquiler cada vez más tenso. “Simplificar las causas es un error; convivimos con shocks internacionales, presiones demográficas y nuevos perfiles de demanda que compiten por un stock que no crece”.

Vivienda Industrializada en Alicante: el tortuoso camino hacia la sostenibilidad / Pilar Cortés

Análisis territorial

El análisis territorial otorgó un protagonismo especial a Alicante, cuya estructura de demandantes difiere sensiblemente de Valencia y Castellón. La elevada presencia de compradores extranjeros, cerca del 45 % de las transacciones, y el peso de las compras al contado, generan una dinámica propia que intensifica la escalada de precios. En este sentido, la profesora Taltavull explicó que “el mercado ha movilizado el stock disponible, pero la presión ejercida por la demanda procedente de distintas fuentes modifica los mecanismos tradicionales de accesibilidad y exige respuestas diferenciadas”.

Durante la sesión también se abordó el carácter internacional del problema. Se destacó que la tensión en el acceso a la vivienda forma parte de una tendencia global en la que los mercados residenciales se ven afectados por ciclos económicos expansivos, migraciones aceleradas, trabajadores móviles y nómadas digitales

Aumentar la oferta

En sus conclusiones, los profesores insistieron en que no existen soluciones rápidas y que la respuesta debe combinar medidas orientadas a incrementar la oferta, como construcción supervisada, renovación del parque existente e incentivos fiscales, con herramientas dirigidas a la demanda, tales como avales públicos, fórmulas mixtas de acceso y arrendamientos de muy largo plazo. Subrayaron, además, la importancia de reforzar la gobernanza y de culminar instrumentos como el monitor de accesibilidad que se encuentra actualmente en elaboración.

“El reto es complejo y requiere políticas estables, continuadas y de visión larga”, concluyó Paloma Taltavull.