Universidad
Alianza gana en 4 de las 7 facultades de la UA, pero no se asegura el control del Consejo de Estudiantes
Magna y Alternativa se imponen en Educación, Derecho y Filosofía y Letras en unas elecciones al claustro con solo un 22 % del participación
Los estudiantes de la Universidad de Alicante (UA) han decidido dar un giro a sus representantes. Alianza Universitaria, la asociación estudiantil que en los últimos comicios había ganado en todas las facultades, excepto en Derecho, ha sido la más votada en cuatro de siete sedes, pero ha perdido fuerza en unas elecciones al claustro, donde Magna Universitaria se ha abierto paso y junto con Alternativa (ambas de la misma cuerda), ha conseguido hacerse también con el dominio de Filosofía y Letras, Educación y de nuevo, Derecho.
Tras dos días de votaciones telemáticas, en las que tan solo ha participado un 22 % de los universitarios, la asociación que estaba al frente del Consejo de Estudiantes, ha obtenido mayoría en Ciencias Económicas y Empresariales, Escuela Politécnica Superior, Ciencias, Ciencias de la Salud. Sin embargo, dado que las facultades tienen diferente peso en el claustro de la Universidad de Alicante, Alianza Universitaria, ahora presidida por el estudiante de Historia Abel Martínez, no tiene todas consigo para poder seguir aunando las voces de los universitarios.
Vencedores
De hecho, los integrantes de Alternativa y la recién llegada Magna, celebraron este jueves los resultados como auténticos vencedores, nada más conocerse el recuento en el Rectorado a primera hora de la tarde, puesto que también se hicieron con la victoria en las anteriores elecciones de las delegaciones universitarias de Derecho, Filosofía y Letras y Educación. Este movimiento ya estuvo al frente del Consejo de Estudiantes, con Álvaro Asencio como presidente entre 2020 y 2022.
Tras los comicios al claustro, no será hasta principios del próximo año cuando se conozca el nombre del portavoz estudiantil de la UA, ya que hasta entonces tendrá que configurarse la nueva asamblea, cruzarse los datos de las elecciones y de los asamblearios directos y elegir al nuevo presidente.
Las votaciones no han estado exentas de polémicas este curso. La pasada semana Alianza denunció a Magna ante la Junta Electoral por empapelar el campus con carteles acusándola de gastar 45.000 euros en las paellas de bienvenida y la segunda justificó horas después que se trataba de una simple "metáfora política".
Suscríbete para seguir leyendo
- Desmantelan desde Alicante una granja de móviles que enviaba 2,5 millones de SMS al día para ciberestafas
- La tragedia familiar del joven fallecido en accidente al caerle una palmera en Torrevieja
- Se acabó el rascarse el bolsillo: el Gobierno libera definitivamente el peaje de la AP-7 en Alicante
- Despedida sin indemnización por llegar demasiado pronto al trabajo
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- Riegos de Levante extrae El Hondo de Elche y Crevillent 23 toneladas de carpas y abre vías para vender a países del Este
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
- El Ayuntamiento de Torrevieja da licencia para una tienda de la cadena Bauhaus y dos supermercados en La Hoya