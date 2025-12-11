Alianza gana en 4 de las 7 facultades de la UA, pero no se asegura el control del Consejo de Estudiantes

Los estudiantes de la Universidad de Alicante (UA) han decidido dar un giro a sus representantes. Alianza Universitaria, la asociación estudiantil que en los últimos comicios había ganado en todas las facultades, excepto en Derecho, ha sido la más votada en cuatro de siete sedes, pero ha perdido fuerza en unas elecciones al claustro, donde Magna Universitaria se ha abierto paso y junto con Alternativa (ambas de la misma cuerda), ha conseguido hacerse también con el dominio de Filosofía y Letras, Educación y de nuevo, Derecho.

Tras dos días de votaciones telemáticas, en las que tan solo ha participado un 22 % de los universitarios, la asociación que estaba al frente del Consejo de Estudiantes, ha obtenido mayoría en Ciencias Económicas y Empresariales, Escuela Politécnica Superior, Ciencias, Ciencias de la Salud. Sin embargo, dado que las facultades tienen diferente peso en el claustro de la Universidad de Alicante, Alianza Universitaria, ahora presidida por el estudiante de Historia Abel Martínez, no tiene todas consigo para poder seguir aunando las voces de los universitarios.

Los integrantes de Magna y Alternativa Universitaria, celebrando los resultados de las elecciones al claustro de la UA / Héctor Fuentes

Vencedores

De hecho, los integrantes de Alternativa y la recién llegada Magna, celebraron este jueves los resultados como auténticos vencedores, nada más conocerse el recuento en el Rectorado a primera hora de la tarde, puesto que también se hicieron con la victoria en las anteriores elecciones de las delegaciones universitarias de Derecho, Filosofía y Letras y Educación. Este movimiento ya estuvo al frente del Consejo de Estudiantes, con Álvaro Asencio como presidente entre 2020 y 2022.

Tras los comicios al claustro, no será hasta principios del próximo año cuando se conozca el nombre del portavoz estudiantil de la UA, ya que hasta entonces tendrá que configurarse la nueva asamblea, cruzarse los datos de las elecciones y de los asamblearios directos y elegir al nuevo presidente.

Las votaciones no han estado exentas de polémicas este curso. La pasada semana Alianza denunció a Magna ante la Junta Electoral por empapelar el campus con carteles acusándola de gastar 45.000 euros en las paellas de bienvenida y la segunda justificó horas después que se trataba de una simple "metáfora política".