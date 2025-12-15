Los Conciertos de Navidad de la UA ofrecen dos actuaciones que unen a la Orquesta Filarmónica y la Coral de la UA

La Universidad de Alicante ultima los preparativos para su tradicional programa de conciertos navideños, integrado este año por dos actuaciones que ofrecerán, conjuntamente, la Orquesta Filarmónica (OFUA) y la Coral de la UA. El miércoles 17 de diciembre, a las 20 horas, tendrá lugar el Concierto Solidario de Navidad Rotary-UA en el ADDA, a beneficio del proyecto Expedición Balmis para la visión, y el jueves 18, el concierto llega al Teatre Auditori de La Vila Joiosa, a las 19 horas.

El primer concierto, organizado por la Universidad de Alicante y el Club Rotary Alicante, destinará su recaudación al proyecto Expedición Balmis para la Visión que se desarrolla en el Centro Nouadhibou Visión, en Mauritania. Este proyecto tiene por objetivo operar a mil pacientes afectados por ceguera causada por cataratas.

Las entradas ya están disponibles: 15 € ( www.vivaticket.es ) y en la taquilla una hora antes del concierto. Se ha habilitado la Fila 0 para aquellos que deseen colaborar, pero no puedan asistir. La segunda cita, el jueves 18 de diciembre, a las 19 horas, en el Teatre Auditori de La Vila Joiosa, en colaboración con el Ayuntamiento y la Sede Universitaria de la localidad, y contará con entrada gratuita con invitación. Recogida física de invitaciones en Vilamuseu (c/ Colón, 57) y en Taquilla del Teatre Auditori (c/ Concepción Aragonés, 2). Ambos conciertos cuentan con la colaboración de Vectalia, como patrocinador anual de la OFUA.