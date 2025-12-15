Los Conciertos de Navidad de la UA ofrecen dos actuaciones que unen a la Orquesta Filarmónica y la Coral de la UA
El 17 de diciembre tendrá lugar el Concierto Solidario de Navidad Rotary-UA en el ADDA, a beneficio del proyecto Expedición Balmis para la visión, y el jueves 18, el concierto llega al Teatre Auditori de La Vila Joiosa
La Universidad de Alicante ultima los preparativos para su tradicional programa de conciertos navideños, integrado este año por dos actuaciones que ofrecerán, conjuntamente, la Orquesta Filarmónica (OFUA) y la Coral de la UA. El miércoles 17 de diciembre, a las 20 horas, tendrá lugar el Concierto Solidario de Navidad Rotary-UA en el ADDA, a beneficio del proyecto Expedición Balmis para la visión, y el jueves 18, el concierto llega al Teatre Auditori de La Vila Joiosa, a las 19 horas.
El primer concierto, organizado por la Universidad de Alicante y el Club Rotary Alicante, destinará su recaudación al proyecto Expedición Balmis para la Visión que se desarrolla en el Centro Nouadhibou Visión, en Mauritania. Este proyecto tiene por objetivo operar a mil pacientes afectados por ceguera causada por cataratas.
Las entradas ya están disponibles: 15 € (www.vivaticket.es) y en la taquilla una hora antes del concierto. Se ha habilitado la Fila 0 para aquellos que deseen colaborar, pero no puedan asistir. La segunda cita, el jueves 18 de diciembre, a las 19 horas, en el Teatre Auditori de La Vila Joiosa, en colaboración con el Ayuntamiento y la Sede Universitaria de la localidad, y contará con entrada gratuita con invitación. Recogida física de invitaciones en Vilamuseu (c/ Colón, 57) y en Taquilla del Teatre Auditori (c/ Concepción Aragonés, 2). Ambos conciertos cuentan con la colaboración de Vectalia, como patrocinador anual de la OFUA.
Las dos actuaciones tendrán a Gena Liévano como directora invitada, por parte de la OFUA, en colaboración con Shlomo Rodríguez, director de la Coral UA, y Antonio García Egea como concertino. El programa musical elegido presentará un viaje desde los clásicos valses de Viena, hasta los tradicionales cantos festivos de diferentes países del mundo. Los organizadores afirman que “Este concierto estará marcado por un mensaje de paz y fraternidad, para desear unas felices fiestas y dar la bienvenida al año 2026 con esperanza”.
- Desmantelan desde Alicante una granja de móviles que enviaba 2,5 millones de SMS al día para ciberestafas
- La Fiscalía Anticorrupción investiga el sobrecoste millonario en la compra de La Plasa de Torrevieja
- La tragedia familiar del joven fallecido en accidente al caerle una palmera en Torrevieja
- Se acabó el rascarse el bolsillo: el Gobierno libera definitivamente el peaje de la AP-7 en Alicante
- Despedida sin indemnización por llegar demasiado pronto al trabajo
- Multa de 600 euros por una chocolatada: la Plataforma por un Espacio Digno para Aprender señala al Ayuntamiento de Alicante
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- Riegos de Levante extrae El Hondo de Elche y Crevillent 23 toneladas de carpas y abre vías para vender a países del Este