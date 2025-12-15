La UA premia estudios sobre el uso de la pedagogía "queer" y la representación LGTBIQ+ en videojuegos

La Universidad de Alicante (UA) ha premiado a los mejores trabajos de fin de grado y trabajos de fin de máster promovidos por el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social y por la Cátedra de Responsabilidad Social . La institución académica ha reconocido investigaciones destacadas por su contribución a la sostenibilidad, la igualdad, la inclusión y la responsabilidad social.

En el ámbito de la Cátedra de Responsabilidad Social, los trabajos premiados han abordado cuestiones clave desde enfoques científicos, sociales y culturales. Entre ellos se encuentran la investigación de Lucía Renedo Sánchez sobre la degradación de contaminantes emergentes mediante fotocatalizadores; el proyecto de Ainara Quiles Díaz, centrado en la cohesión social a través de gemelos digitales; el estudio de Marina Franco Bellido sobre sostenibilidad y responsabilidad social corporativa en las empresas turísticas; y el trabajo “Construir descanso”, de Ana Flensborg Kotlik, que propone prototipos e intervenciones para acomodarse en Santa Pola.

En el apartado dedicado a diversidad, se han reconocido investigaciones que profundizan en la representación, la cultura y la pedagogía desde una perspectiva inclusiva. Han sido premiados el análisis de Luis Gimeno Molina sobre la expresión homoerótica en “La catedral y el niño” de Eduardo Blanco-Amor; la propuesta didáctica de Carmen Beato Berná sobre el uso de canciones para introducir la pedagogía queer (enfoque educativo crítico y transgresor que desafía las normas de género, sexualidad y otras categorías sociales dentro de la escuela) en el aula de inglés como lengua extranjera; el estudio de Alejandro Gualda Martínez acerca de la cultura techno y la disidencia queer en el Berlín postindustrial; y el trabajo de Jesús Román Zafra Juárez centrado en la influencia y representación de las identidades LGTBIQ+ en los videojuegos.

Una de las alumnas premiadas de la UA / INFORMACIÓN

En relación con la Agenda 2030, el jurado ha distinguido investigaciones orientadas a la sostenibilidad industrial y empresarial, como el desarrollo de materiales de envase flexibles reciclables y biodegradables para el envasado de alimentos, de Irene Jover González; la valorización de residuos plásticos mediante la producción de gas de síntesis con catalizadores de níquel, de María García Marín; nuevas vías de recuperación de residuos de PET de difícil reciclado, de Salvador José Micó Blesa; y el análisis del proceso de internacionalización de Inditex desde un enfoque sostenible, elaborado por Sofía Pomares Sempere.

Pueblo gitano y autismo

El compromiso social de la Universidad de Alicante también se ha puesto de manifiesto en los premios dedicados al pueblo gitano, que han reconocido el trabajo de Marina Roma Santiago sobre la importancia de la escolaridad temprana como clave del éxito académico en la infancia, así como la investigación de Cecilia García Pastor que analiza el uso del antigitanismo en la argumentación jurídica bajo el pretexto cultural.

Uno de los alumnos de la UA premiados / INFORMACIÓN

Por último, en el ámbito del aprendizaje-servicio, se han premiado propuestas que integran formación académica e impacto social, como el trabajo de Paula Amorós Marco sobre el uso de narrativas digitales en el aula de inglés con alumnado con trastorno del espectro autista; el proyecto de Ángela Castillo Pedrosa dirigido a futuros dietistas-nutricionistas para la aplicación de conocimientos en población deportista; el desarrollo de un robot asistente para el monitoreo de la salud y la lucha contra la soledad no deseada en personas mayores, de Sofía Fernández Reche; y la investigación de Cynthia Juan Ivorra sobre el aprendizaje-servicio como herramienta para el desarrollo de la empatía en educación física en primaria a través del acrosport.

La entrega ha corrido a cargo de la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad social, Carmen Vives Cases; la directora del Secretariado de Proyectos de Responsabilidad Social Universitaria, Eva Espinar Ruiz; la directora del Secretariado de Diversidad e Inclusión social, María del Mar Galindo Merino; y la directora de la Cátedra de Responsabilidad Social, Irene Bajo García.